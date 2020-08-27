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Экономисты Центра развития ВШЭ изучили данные Росстата за шесть месяцев 2020 года и назвали регионы с наименьшим и наибольшим уровнем социально-экономического стресса. Учитывалась динамика зарплат, инфляции и безработицы.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора «Где в России жить хорошо»: как регионы преодолели пандемию

Экономисты Центра развития ВШЭ изучили данные Росстата за шесть месяцев 2020 года и назвали регионы с наименьшим и наибольшим уровнем социально-экономического стресса. Учитывалась динамика зарплат, инфляции и безработицы.

По оценке экспертов, легче всего пик кризиса пережили Саратовская, Астраханская, Пензенская, Новосибирская области, Камчатка и Чукотка. При этом в первой были отмечены максимальные темпы прироста заработной платы в январе — июне — на 12,5%. А Чукотский автономный округ практически избежал всплеска инфляции и безработицы (эти показатели увеличились лишь на 1,7% и 1,2% соответственно).



В некоторых регионах зафиксирован более высокий индекс социально-экономического стресса, чем в среднем по России, но одновременно наблюдался и ускоренный рост зарплат. Такая ситуация сложилась в Мурманской и Вологодской областях, республиках Тыва и Хакасия. «Данную группу регионов можно назвать «зоной трансформации, — отметил в разговоре с FP один из авторов исследования «Где в России жить хорошо», заместитель директора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов. — Хотя нельзя исключать, что прирост зарплат связан с их вынужденным выходом из тени в период пандемии».

Валерий Миронов

Наименее благоприятная ситуация наблюдалась там, где инфляция и безработица росли, а зарплаты снижались. Это Ивановская, Костромская, Ярославская, Иркутская области, Ингушетия и Дагестан. «Наши расчеты позволяют выявить территории, наиболее нуждающиеся в поддержке федерального центра», — пояснил собеседник.

Удивительно, что в целом по России номинальные зарплаты продолжали увеличиваться, несмотря на карантинные меры. Как показывают расчеты на основе текущих данных Росстата, в I квартале они выросли на 10% относительно того же периода прошлого года, даже в апреле — мае — на заметные 4,3%.

Максимальная средняя зарплата зафиксирована на Чукотке (около 127 000 рублей в мае), самая низкая — в Ивановской области (менее 29 000 рублей). Традиционно среди регионов — лидеров по уровню зарплат — Москва (91 800 рублей), а также входящие в состав Тюменской области Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (90 000 и 141 000 рублей соответственно).

Чукотский автономный округ

«Реальные располагаемые доходы населения снизились на 8% за счет сильного падения предпринимательской прибыли, — отметил Миронов. — Но сами зарплаты немного увеличились, если верить цифрам Росстата. Разумеется, у меня и экспертов рынка труда эти данные вызывают вопросы. Вполне вероятно, что они носят промежуточный характер и будут пересмотрены статистическим ведомством в конце года».

Если сравнивать зарплаты в различных федеральных округах (без учета Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа), то разброс наблюдается почти двукратный. На востоке страны в мае средний показатель находился на уровне 63 000 рублей, на Северном Кавказе — на отметке 32 000 рублей. По безработице расхождение составило три с половиной раза (3,9% во II квартале в Центральном федеральном округе и 14,2% в Северо-Кавказском). Инфляция в январе — мае была максимальной в Дальневосточном федеральном округе (3,6%), минимальной — в Южном (2,5%).

Проведенный анализ подтвердил чрезвычайно высокую дифференциацию территорий по уровню жизни населения, указывают авторы исследования. Российский центр и несколько сырьевых регионов остаются зонами агломераций, которые по ресурсам и возможностям резко превосходят все остальные части страны.

«В последнее время наши специалисты в сфере региональной экономической политики призывают власть обратить внимание на китайский опыт, — рассказал Миронов. — У наших соседей развита конкуренция между регионами, но ее успех во многом предопределен тем, что провинции в Китае одинаковые, как братья-близнецы, по размеру, уровню диверсификации, структуре производства. В России же одни территории бедные, а другие богатые за счет нефти, поэтому устраивать «соревнования» между губернаторами в плане экономики пока очень сложно».

По словам эксперта, идея укрупнения регионов имеет экономические обоснования, но саботируется местными элитами. «Очередной кризис обострил старые проблемы, заставил задуматься о том, что Россия нуждается в особой региональной политике, — считает собеседник. — Необходимо лучше привязывать оценку работы местных властей к показателям, которые способствуют экономическому росту управляемых ими территорий».