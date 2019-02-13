Институты развития расскажут о новой городской экономике

14—15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи «ВЭБ.РФ», «Дом.РФ», РЭЦ и Корпорация МСП впервые выступят объединенной командой. На общем стенде они представят различные инициативы по развитию экономики городов.
Единая выставочная зона получила название «Развитие РФ». В ней можно узнать об инструментах поддержки бизнеса и инвестиций, помогающих экономике российских городов выходить на новый уровень. Вся информация демонстрируется в наглядной форме и с использованием современных технологий, а на дополнительные вопросы участников форума готовы ответить специалисты.
Создание единого стенда отражает комплексный подход в работе институтов развития, при котором агрегация разносторонних мер поддержки позволяет добиться максимального эффекта. Так, «ВЭБ.РФ» знакомит посетителей с крупными общественно значимыми проектами, реализованными благодаря долгосрочному финансированию со стороны госкорпорации. В зоне РЭЦ пройдут консультации по финансовой и нефинансовой поддержке несырьевого экспорта. Корпорация МСП предлагает желающим протестировать навигатор для малого и среднего бизнеса и изучить примеры успешной работы предпринимателей в городах. «Дом.РФ» представит данные о развитии рынка жилой недвижимости и формировании комфортной городской среды, а также об инициативах по повышению качества и доступности жилья для граждан.
Экспозиция охватывает такие направления деятельности, как формирование новых экспортно ориентированных производств и совершенствование сектора услуг с опорой на малые и средние предприятия. Не остались в стороне поддержка проектов в моногородах и лизинговые продукты для развития транспорта и обновления инфраструктуры ЖКХ. На стенде рассматривается сотрудничество на принципах государственно-частного партнерства в разных сферах — социальной, транспортной, коммунальной и энергетической.
Создание современной городской экономики является сквозной повесткой для всей экосистемы институтов развития. Неслучайно этой теме будет посвящена специальная сессия, которая пройдет на форуме 14 февраля под эгидой «ВЭБ.РФ».
26.12.2018 13:00:00
25.12.2018 09:00:00
17.12.2018 09:00:00
11.12.2018 09:00:00
10.12.2018 16:00:00
07.12.2018 13:00:00
05.12.2018 09:00:00
29.11.2018 13:00:00
23.11.2018 09:00:00
14.11.2018 13:00:00
14 Фев 2019 PERSONS