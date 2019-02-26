«БКС Капитал» рассказал о перспективах российского рынка

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19 февраля в отеле «Марриотт» на Новом Арбате «БКС Капитал» провел для клиентов конференцию «Российский рынок: инвестиции в зоне турбулентности». На ней эксперты объяснили, почему на отечественные ценные бумаги следует смотреть с оптимизмом.

19 февраля в отеле «Марриотт» на Новом Арбате «БКС Капитал» провел для клиентов конференцию «Российский рынок: инвестиции в зоне турбулентности». На ней эксперты объяснили, почему на отечественные ценные бумаги следует смотреть с оптимизмом.

Андрей Русецкий, Игорь Кобзарь, Андрей Бершадский, Александр Бахтин

Конференцию для клиентов компания организует не впервые, но в этот раз у мероприятия был несколько измененный формат. Вопросы докладчикам собравшиеся присылали в режиме реального времени на номер телефона, выведенный на экраны. На наиболее интересные из них эксперты сразу же давали ответы, что добавило встрече интерактивности.

По традиции мероприятие открыл генеральный директор УК «БКС» Игорь Кобзарь. «Для нас немного непривычно, что сегодня в фокусе находится российский рынок акций: как правило, мы предлагаем искать интересные инвестиционные идеи в акциях за океаном, — заметил он. — У нас собрана лучшая в России команда по рынку США, но в 2019 году мы видим отличный потенциал именно на российском рынке».

Игорь Кобзарь

Директор по инвестициям УК «БКС» Андрей Бершадский напомнил, что для рынка облигаций прошлый год выдался достаточно сложным, поскольку ознаменовался глобальным уходом инвесторов от рисков. «К главным событиям года следует отнести санкции против «Русала», изменение риторики ЦБ и решение о повышении НДС, — перечислил докладчик. — В результате произошло усиление рыночной турбулентности, и ситуация чем-то напоминала американские горки».

Андрей Бершадский

В 2019-м рынок отечественных облигаций может вновь обрести былую стабильность при отсутствии новых «шоков», полагает Бершадский. Есть сразу несколько оснований на это рассчитывать. Так, притоки средств зарубежных инвесторов в ОФЗ возобновились в начале этого года, что фиксирует статистика ЦБ. Китай и США наконец сели за стол переговоров и планируют заключить торговое соглашение, которое снизит напряженность на биржах. После истории с «Русалом», когда с компании в итоге была снята большая часть санкционных ограничений, многие участники рынка перестали ждать новых серьезных санкций против РФ и российских эмитентов. «Все перечисленные факторы приведут к тому, что волна негатива постепенно спадет и ЦБ может вернуться к циклу снижения ставки ближе к концу 2019 года. А это, в свою очередь, будет увеличивать шансы на восстановление стабильности рынка российских облигаций», — пояснил Бершадский.

К тому же Россия находится вне конкуренции с точки зрения макроэкономических показателей: из стран с развивающимся рынком только она обладает двойным профицитом — внутренним (по фискальным показателям) и внешним (по состоянию торгового баланса). При этом ее внешний долг полностью покрывается накопленными международными резервами. «По сути, Россия служит островком макроэкономической стабильности в период мировых бурь, что подтверждается кредитными рейтингами инвестиционного уровня от всех трех ведущих рейтинговых агентств», — прокомментировал Андрей Бершадский. Но уточнил, что, несмотря на значительное улучшение многих показателей, российская экономика все еще переживает стадию стагнации, а для ускорения темпов роста необходимы новые стимулы.

О привлекательных инструментах на рынке акций рассказал портфельный управляющий УК «БКС» Андрей Русецкий. «Итоги прошлого года сплошь состоят из парадоксов, — охарактеризовал он ситуацию. — С одной стороны, геополитика в значительной степени давит на рынок, с другой — наши акции остаются самыми дешевыми в мире и предлагают высокую дивидендную доходность». Эксперт напомнил, что индекс Московской биржи недавно обновил исторические максимумы, а рубль в январе показал один из лучших результатов среди основных мировых валют. При этом акции двух главных «тяжеловесов» рынка — «Газпрома» и Сбербанка — пока еще далеки от своих максимумов. Соответственно, потенциал для роста индекса Мосбиржи по-прежнему остается значительным.

Андрей Русецкий

«Сбербанк — очень качественный эмитент, но доля физических лиц в его акционерном капитале составляет всего 2,84%, — затронул еще один аспект Русецкий. — Большинство наших соотечественников не присматривается к российским ценным бумагам. Надеемся, что смена тренда все-таки произойдет».

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин привел примеры финансовых решений, которые компания предлагает частным инвесторам. Но сначала объяснил, почему лучше обращаться к профессионалам, когда речь идет об управлении активами: «Чтобы быть готовым к самостоятельному инвестированию, необходимо иметь четыре вещи: желание, время, знание и соответствующий темперамент. Последнее — наверное, самое важное. Ведь, как сказал Уоррен Баффет, успех в инвестициях не имеет прямой корреляции с уровнем IQ. Темперамент нужен, чтобы контролировать свои эмоции, которые создают проблемы при принятии решений. И очень мало людей могут похвастаться тем, что обладают всеми перечисленными составляющими».

Александр Бахтин

Правильное распределение накоплений между разными классами активов — первый шаг к успешным инвестициям, подчеркнул Бахтин. И только на следующем этапе происходит выбор отдельных идей. Еще одно непреложное правило: чем длиннее ваш инвестиционный горизонт — тем больше шансов получить положительный финансовый результат.

Один из долгосрочных инструментов БКС — стратегия доверительного управления «Российские акции» с рекомендуемым сроком вложений от трех лет. В рамках нее средства инвесторов размещаются в растущие и недооцененные ценные бумаги, а бенчмарком служит индекс Московской биржи. Другой инструмент, о котором говорил эксперт, — стратегия «80/20». В данном случае фундаментом выступает портфель из высоконадежных облигаций, а до 20% капитала вкладывается в ETF для повышения общей доходности. Такая стратегия подходит и консервативным инвесторам.

Бахтин завершил выступление демонстрацией инфографики с этапами большой технологической волны. По его словам, сейчас мы переживаем золотой век цифровой экономики, и в рамках еще одной стратегии — «XXII век» — средства инвестируются в передовые отрасли, развитие которых идет опережающими темпами. В частности, это сектора, связанные с искусственным интеллектом, виртуальной реальностью, биотехнологиями и альтернативной энергетикой.