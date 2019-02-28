«Дом.РФ» развивает единый сервисный центр в Воронеже

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В сервисном центре «Дом.РФ» создано 800 рабочих мест для специалистов региона. Еще 700 может появиться при переводе в Воронеж офисов поддержки «ВЭБ.РФ», Корпорации МСП и Российского экспортного центра.

В сервисном центре «Дом.РФ» создано 800 рабочих мест для специалистов региона. Еще 700 может появиться при переводе в Воронеж офисов поддержки «ВЭБ.РФ», Корпорации МСП и Российского экспортного центра.

Об инициативе перевести в Воронеж сервисные функции всех институтов развития стало известно 27 февраля во время визита в единый сервисный центр «Дом.РФ» полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. «Мы предложили «ВЭБ.РФ», Корпорации МСП, Российскому экспортному центру также разместить свои офисы поддержки в Воронеже», — сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Александр Плутник. Это позволит дополнительно создать в городе 700 высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированных кадров, отметил он.

Ранее глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов поручил подразделениям госкорпорации и координируемым ей институтам развития перевести часть сервисных функций в Воронеж. Базовой площадкой выступит единый сервисный центр «Дом.РФ».



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Первые подразделения этого центра заработали в городе в 2018 году. Компания переводит сюда такие функции, как банковское, операционное и кассовое сопровождение, поддержка ипотечного бизнеса, контакт-центр, IT, финансы. Сегодня в центре работают 550 сотрудников, в дальнейшем их число достигнет 800.

Перевод функций операционного сопровождения в регионы — распространенная рыночная практика среди крупных компаний России, включая банки и нефинансовые организации. «Дом.РФ» при выборе места размещения единого сервисного центра ориентировался на несколько критериев, и по всем показателям Воронеж занял лидирующие позиции.

«Мы продолжительное время проводили консультации, просмотрели довольно много городов, — рассказал заместитель генерального директора «Дом.РФ», председатель правления банка «Дом.РФ» Артем Федорко. — Мы оценивали, сколько в них выпускников вузов, специальности, которые есть в этих университетах, рейтинги учебных заведений, качество подготовки. Конечно же, смотрели города-миллионники с большим количеством трудовых ресурсов, где мы сможем подобрать специалистов широкого профиля».

Отдельно стоит отметить большое количество направлений деятельности «Дом.РФ», а значит, и большой круг задач, которые выполняют сотрудники сервисного центра. «По части банковских продуктов можно выделить сопровождение сделок по проектному финансированию — мы получаем достаточно много заявок от застройщиков, — прокомментировал Артем Федорко. — Например, в Воронеже у нас уже есть проекты, которые мы реализуем через эскроу-счета. Это новый механизм финансирования жилищного строительства — он заработает в полной мере в июле 2019 года. Застройщики выбирают в том числе и наш банк. Мы видим спрос и на ипотечные продукты от населения».

Артем Федорко

Компания также сама занимается развитием профессиональных кадров в регионе. У «Дом.РФ» подписаны соглашения со всеми ведущими вузами города, выпускающими от 1000 до 4000 специалистов ежегодно. Сотрудничество предусматривает стажировки студентов в едином сервисном центре, их прием на практику, участие компании в днях карьеры.

Меморандум с Воронежским государственным университетом (ВГУ) был подписан 27 февраля в присутствии Игоря Щеголева и губернатора региона Александра Гусева. Документ предполагает открытие на базе этого вуза при участии «Дом.РФ» учебного центра по подготовке специалистов с сфере банковского сопровождения, а также базовой кафедры по банковскому делу. Набор в корпоративную магистратуру начнется летом 2019 года.

Дмитрий Ендовицкий, Александр Гусев, Игорь Щеголев, Александр Плутник

«В едином сервисном центре уже работают около ста выпускников ВГУ, и мы очень довольны уровнем подготовки специалистов, которые к нам приходят», — сообщил Александр Плутник. Он подчеркнул, что компании важно совместно с вузами готовить новые кадры для банковского сектора и повышать компетенции действующего персонала.

«Для нас является высоким показателем качества тот факт, что институт развития выбрал ВГУ в качестве партнера», — прокомментировал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Александр Гусев отметил значимость размещения в Воронеже единого сервисного центра. По его словам, «Дом.РФ» поможет наладить правильные отношения жителей и банковских организаций.