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Редакция Finparty



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«Дом.РФ» развивает единый сервисный центр в Воронеже

В сервисном центре «Дом.РФ» создано 800 рабочих мест для специалистов региона. Еще 700 может появиться при переводе в Воронеж офисов поддержки «ВЭБ.РФ», Корпорации МСП и Российского экспортного центра.

Об инициативе перевести в Воронеж сервисные функции всех институтов развития стало известно 27 февраля во время визита в единый сервисный центр «Дом.РФ» полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. «Мы предложили «ВЭБ.РФ», Корпорации МСП, Российскому экспортному центру также разместить свои офисы поддержки в Воронеже», — сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Александр Плутник. Это позволит дополнительно создать в городе 700 высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированных кадров, отметил он.

Ранее глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов поручил подразделениям госкорпорации и координируемым ей институтам развития перевести часть сервисных функций в Воронеж. Базовой площадкой выступит единый сервисный центр «Дом.РФ».

 
 
 
 
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Первые подразделения этого центра заработали в городе в 2018 году. Компания переводит сюда такие функции, как банковское, операционное и кассовое сопровождение, поддержка ипотечного бизнеса, контакт-центр, IT, финансы. Сегодня в центре работают 550 сотрудников, в дальнейшем их число достигнет 800.

Перевод функций операционного сопровождения в регионы — распространенная рыночная практика среди крупных компаний России, включая банки и нефинансовые организации. «Дом.РФ» при выборе места размещения единого сервисного центра ориентировался на несколько критериев, и по всем показателям Воронеж занял лидирующие позиции.

«Мы продолжительное время проводили консультации, просмотрели довольно много городов, — рассказал заместитель генерального директора «Дом.РФ», председатель правления банка «Дом.РФ» Артем Федорко. — Мы оценивали, сколько в них выпускников вузов, специальности, которые есть в этих университетах, рейтинги учебных заведений, качество подготовки. Конечно же, смотрели города-миллионники с большим количеством трудовых ресурсов, где мы сможем подобрать специалистов широкого профиля».

Отдельно стоит отметить большое количество направлений деятельности «Дом.РФ», а значит, и большой круг задач, которые выполняют сотрудники сервисного центра. «По части банковских продуктов можно выделить сопровождение сделок по проектному финансированию — мы получаем достаточно много заявок от застройщиков, — прокомментировал Артем Федорко. — Например, в Воронеже у нас уже есть проекты, которые мы реализуем через эскроу-счета. Это новый механизм финансирования жилищного строительства — он заработает в полной мере в июле 2019 года. Застройщики выбирают в том числе и наш банк. Мы видим спрос и на ипотечные продукты от населения».

Артем Федорко
Артем Федорко

Компания также сама занимается развитием профессиональных кадров в регионе. У «Дом.РФ» подписаны соглашения со всеми ведущими вузами города, выпускающими от 1000 до 4000 специалистов ежегодно. Сотрудничество предусматривает стажировки студентов в едином сервисном центре, их прием на практику, участие компании в днях карьеры.

Меморандум с Воронежским государственным университетом (ВГУ) был подписан 27 февраля в присутствии Игоря Щеголева и губернатора региона Александра Гусева. Документ предполагает открытие на базе этого вуза при участии «Дом.РФ» учебного центра по подготовке специалистов с сфере банковского сопровождения, а также базовой кафедры по банковскому делу. Набор в корпоративную магистратуру начнется летом 2019 года.

Дмитрий Ендовицкий, Александр Гусев, Игорь Щеголев, Александр Плутник
Дмитрий Ендовицкий, Александр Гусев, Игорь Щеголев, Александр Плутник

«В едином сервисном центре уже работают около ста выпускников ВГУ, и мы очень довольны уровнем подготовки специалистов, которые к нам приходят», — сообщил Александр Плутник. Он подчеркнул, что компании важно совместно с вузами готовить новые кадры для банковского сектора и повышать компетенции действующего персонала.

«Для нас является высоким показателем качества тот факт, что институт развития выбрал ВГУ в качестве партнера», — прокомментировал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Александр Гусев отметил значимость размещения в Воронеже единого сервисного центра. По его словам, «Дом.РФ» поможет наладить правильные отношения жителей и банковских организаций.

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