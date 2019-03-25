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Когда говорят об управлении эмоциями, обычно имеют в виду уменьшение негативных переживаний. Но лучший способ профилактики плохого настроения и личностных кризисов — поддержание положительного эмоционального фона. Как же этого добиться?

9 марта в «Москва-Сити» состоялись съемки двух рекламных роликов Альфа-Банка с участием Владимира Познера. Побывав на площадке, мы узнали о креативной идее кампании и убедились, что кроме главного героя в кадр попали его фирменные красные носки.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Для умных и свободных: бекстейдж со съемок рекламы Альфа-Банка

9 марта в «Москва-Сити» состоялись съемки двух рекламных роликов Альфа-Банка с участием Владимира Познера. Побывав на площадке, мы узнали о креативной идее кампании и убедились, что кроме главного героя в кадр попали его фирменные красные носки.



Альфа-Банк решил начать весну с серьезного имиджевого обновления, представив новую коммуникационную платформу «Не за что краснеть», слоган «Банк класса А» и запустив в телевизионную, а также интернет-ротацию сразу две рекламные кампании. Лицом одной из них стал Владимир Познер.

Вот как он сам прокомментировал начавшееся сотрудничество: «Я вообще рекламной никогда не занимался, считал, что не журналистское это дело. Но после довольно долгого разговора с Петром Авеном и когда сам для себя решил, что Альфа-Банк сегодня в России — это единственный частный банк, которому можно доверять, я принял предложение».

Директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов уточнил: «Владимир Владимирович — имиджевый персонаж, и мы рады видеть его именно в этом качестве, а не рекламирующим банковские продукты. Познер формирует правильный образ банка, он носитель тех ценностей, которые близки и нам».



Алексей Гиязов

Съемочный материал этого дня впоследствии будет нарезан на серию сюжетов с фразами, которые, собственно, транслируют философию «Альфы». И фразы из роликов «бьют» именно в эту целевую аудиторию. Начинаются почти все они одинаково: «Для тех, кто...», а дальше идут варианты: «... знает себе цену», «... звонИт, а не звОнит», «... умный и свободный», «для кого Хёрст — не ругательство» и так далее. Заканчиваются видео одним из двух слоганов: «Банк класса А» или «Не за что краснеть». Последний вполне себе ироничен — при красном-то логотипе.



Съемки проходили бодро и слаженно. Познер входил в кадр, проговаривал текст с разной интонацией, одаривал всех своей знаменитой улыбкой и спокойно ждал перехода на другую локацию, попутно развлекая съемочную группу историями про типичное поведение жителей Нью-Йорка и Парижа.



Для съемок второго ролика все переместились из гостиной апартаментов в спальню, потому что его сюжет построен на фирменном аксессуаре Владимира Познера — красных носках. История крутится вокруг гардероба и сопровождается словами, что свобода выбора (в данном случае одежды) — главная потребность человека. И что эта свобода должна быть во всем, но когда речь заходит о главном — выбор очевиден (тут и возникают красные носки, а следом слоган банка).



Интересно было наблюдать, как команда раскладывала вещи, чтобы они правильно смотрелись в кадре. Зеленые джемперы с центра отодвинулись на второй план, были сформированы идеальные по ширине стопки одежды, а носки разложены тремя разными способами, чтобы зритель сразу понимал, что это не платки или, допустим, галстуки. Кстати, красно-носочную тему поддержал режиссер роликов Владимир Бек: его алые пятки мелькали между комнатами, мониторами и камерами. Также на площадке был замечен человек в двух разных носках — получился целый флешмоб!



Владимир Бек