«Не за что краснеть»: новый имидж Альфа-Банка

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18 марта стартовала новая рекламная кампания Альфа-Банка. В тот же день о ее целях и главных лицах — телевизионном мэтре Владимире Познере и актере Александре Петрове — журналистам рассказал директор по маркетингу кредитной организации Алексей Гиязов.

18 марта стартовала новая рекламная кампания Альфа-Банка. В тот же день о ее целях и главных лицах — телевизионном мэтре Владимире Познере и актере Александре Петрове — журналистам рассказал директор по маркетингу кредитной организации Алексей Гиязов.

Алексей Гиязов

Обновленная коммуникационная платформа была представлена в библиотеке ресторана Community Stage.

Суть нового рекламного позиционирования банк сформулировал в лаконичной фразе: «Не за что краснеть». «Да, мы апеллируем к нашему фирменному красному цвету, — рассказал Алексей Гиязов. — Но основная идея такая: Альфа-Банк предлагает сервисы, за которые не стыдно. Они честные и выгодные для людей. Вокруг этого выражения строится креативная рамка, которая повлияет на последующие рекламные материалы».

Был также введен новый слоган — «Банк класса А». Он отражает главное устремление кредитной организации: предлагать другой уровень надежности и качества по сравнению с остальными участниками рынка.

У банка появился фирменный музыкальный трек, в основу которого легла композиция британской рок-группы Kasabian. Изменилась и визуальная концепция в продуктовом брендировании и рекламных материалах: вместо полноформатного логотипа теперь используется лишь подчеркнутая литера А, без названия организации. «У нас больше не будет атмосферных, отвлеченных картинок с изображениями гор, воздушных шаров и счастливых людей в машинах. В планах — привнести в постеры эстетику, придав им некоторое сходство со стильной рекламой fashion-предметов», — уточнил Гиязов.

Как правило, рекламный проект немыслим без героев-людей — так клиентам проще запоминать продаваемые услуги. К выбору амбассадоров банк подошел с особой ответственностью: требовались не просто публичные персоны, а еще профессионалы своего дела. В роли «послов» выступили Владимир Познер и актер Александр Петров. Их знают и любят. Участие знаменитого журналиста в кампании имеет имиджевое значение, а популярный артист станет лицом для продвижения сервисов кредитной организации. С 18 марта ролик с Познером можно увидеть на youtube-канале банка, а с Петровым — на федеральном ТВ.

«Это умные и свободные люди, близки нам по духу. Для нас важно, что они работают с нами эксклюзивно, — отметил Алексей Гиязов. — Кроме того, Петров и Познер — наши давние клиенты, которые активно и придирчиво пользуются многими сервисами банка».

Всем известно, что маркетологи — люди с незаурядным мышлением, поэтому мероприятие завершилось сюрпризом. Каждый гость получил в подарок пакет с красными носками, которые так любит Владимир Познер (в ролике камера выхватывает их крупным планом). А Гиязов в разговоре с FP заверил, что скоро такие же будут носить все ценящие свободу выбора сотрудники Альфа-Банка: «Это нас Владимир Владимирович заразил правильной самоиронией».