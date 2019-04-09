«Открытие» приглашает на public talk с Задорновым и Собяниным

Встреча главы банка «Открытие» Михаила Задорнова и мэра Москвы Сергея Собянина состоится 18 апреля в рамках форума для молодых предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса».
На форуме эксперты и бизнесмены поделятся знаниями в области цифровизации, а одним из главных пунктов программы станет дискуссия-интервью Михаила Задорнова и Сергея Собянина. Они обсудят взаимодействие государства и банка с бизнесом в эпоху диджитал-трансформации, будут говорить о современных подходах к развитию городской цифровой среды и инновационных финансовых решениях.
Учитывая, что организаторами мероприятия стали банк «Открытие» и департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, выбор главных спикеров не вызывает удивления. Наряду с ними
Например, среди участников блока, который называется «Выходи в цифру, создавай свой бизнес», — президент Infowatch Наталья Касперская, коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков, директор по стратегическим партнерствам Google Ольга Суслова.
Тему покорения международных рынков с помощью крупнейших торговых онлайн-площадок раскроют генеральный директор PAL (партнера Alibaba в России) Борис Нейман, менеджер по развитию бизнеса eBay Роман Пустовалов и предприниматель Павел Буцукин, ведущий бизнес на Amazon.
Секцию «Продвигай бизнес в Интернете безгранично» проведут основатель конструктора сайтов Tilda Никита Обухов, CEO студии мобильной разработки Trinity Digital Михаил Вайсман, гендиректор сервиса для маркетологов GetResponse Олег Баша и глава интернет-платформы по привлечению клиентов для малого бизнеса Prompult Алексей Штарев.
Среди экспертов, которые расскажут о цифровых форматах обучения, — директор по бизнес-развитию школы Skyeng Александр Ларьяновский, основатель проекта «Антирабство» Алена Владимирская и сооснователь холдинга «Нетология Групп» Максим Спиридонов.
Каждый блок модерируют банкиры — представители «Открытия».
Участие в форуме — бесплатное. Не упустите возможность задать вопросы профессионалам!
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08 Апр 2019 Мнения