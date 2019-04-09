4 апреля в офисе холдинга «Банки.ру» состоялось очередное мероприятие формата Officeparty. На встречу с представителями банка «Ренессанс Кредит» пришли не только форумчане и его клиенты, но и блогеры. А прямую трансляцию увидели 9000 пользователей соцсети «ВКонтакте».

Officeparty: новый стиль и другие новости «Ренессанс Кредита»

Личные финансы — тема деликатная, если не сказать интимная. И при этом она заслуживает самого пристального внимания. Как вести диалог с другими людьми, когда речь заходит о деньгах, рассказывает психолог Станислав Ефремов.

Как правильно говорить о деньгах: советы эксперта

Встреча главы банка «Открытие» и мэра Москвы состоится 18 апреля в рамках форума для молодых предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса». На нем эксперты и бизнесмены поделятся своими знаниями в области цифровизации.

«Открытие» приглашает на public talk с Задорновым и Собяниным

Редакция Finparty



Все статьи автора «Открытие» приглашает на public talk с Задорновым и Собяниным

Встреча главы банка «Открытие» Михаила Задорнова и мэра Москвы Сергея Собянина состоится 18 апреля в рамках форума для молодых предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса».

На форуме эксперты и бизнесмены поделятся знаниями в области цифровизации, а одним из главных пунктов программы станет дискуссия-интервью Михаила Задорнова и Сергея Собянина. Они обсудят взаимодействие государства и банка с бизнесом в эпоху диджитал-трансформации, будут говорить о современных подходах к развитию городской цифровой среды и инновационных финансовых решениях.

Учитывая, что организаторами мероприятия стали банк «Открытие» и департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, выбор главных спикеров не вызывает удивления. Наряду с ними на форуме выступят известные предприниматели и топ-менеджеры.

Например, среди участников блока, который называется «Выходи в цифру, создавай свой бизнес», — президент Infowatch Наталья Касперская, коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков, директор по стратегическим партнерствам Google Ольга Суслова.

Тему покорения международных рынков с помощью крупнейших торговых онлайн-площадок раскроют генеральный директор PAL (партнера Alibaba в России) Борис Нейман, менеджер по развитию бизнеса eBay Роман Пустовалов и предприниматель Павел Буцукин, ведущий бизнес на Amazon.

Секцию «Продвигай бизнес в Интернете безгранично» проведут основатель конструктора сайтов Tilda Никита Обухов, CEO студии мобильной разработки Trinity Digital Михаил Вайсман, гендиректор сервиса для маркетологов GetResponse Олег Баша и глава интернет-платформы по привлечению клиентов для малого бизнеса Prompult Алексей Штарев.

Среди экспертов, которые расскажут о цифровых форматах обучения, — директор по бизнес-развитию школы Skyeng Александр Ларьяновский, основатель проекта «Антирабство» Алена Владимирская и сооснователь холдинга «Нетология Групп» Максим Спиридонов.

Каждый блок модерируют банкиры — представители «Открытия».

Участие в форуме — бесплатное. Не упустите возможность задать вопросы профессионалам!