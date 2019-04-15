Михаил Задорнов пообщался с private-клиентами «Открытия»

В один прекрасный день наши герои решили пересесть из автомобиля на велосипед. Бонусом к активной физической нагрузке они получили лучшие виды Москвы, новые знакомства, время на размышления и возможность приветливо помахать рукой водителям, стоящим в пробке.

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3 апреля председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов встретился с состоятельными клиентами, чтобы рассказать, как финансовая организация прожила 2018 год и каких целей намерена добиться в текущем. Разговор вышел не на один час.

3 апреля председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов встретился с состоятельными клиентами, чтобы рассказать, как финансовая организация прожила 2018 год и каких целей намерена добиться в текущем. Разговор вышел не на один час.

Михаил Задорнов, Анна Хаустова, Виктор Николаев

В Москву наконец-то пришла весна. Она залила солнцем welcome-зону зала «Долгорукий» отеля Four Seasons, вплетая в себя аромат выпечки и кофе. Хорошо начинать мероприятие на такой правильной по настроению ноте. Михаил Задорнов был как всегда пунктуален, явка гостей — более чем полной: чтобы все разместились с комфортом, пришлось доставлять стулья.

Первой клиентов поприветствовала управляющий директор «Открытия» Анна Хаустова и передала слово Задорнову. Для начала он признался, что ради этой встречи коллеги попросили агентство «Эксперт РА» раскрыть информацию о повышении рейтинга банка до «АА-» на несколько дней раньше. Так что гости узнали хорошую новость первыми.

Затем глава банка вкратце рассказал о ситуации в экономике. Он отметил, что Россия лидирует по ВВП на душу населения среди крупных развивающихся стран, обгоняя по этому показателю, например, Турцию, Бразилию, Казахстан и Китай. Также нашу экономику отличает очень низкий уровень безработицы — 4,8% на конец прошлого года. Это связано с демографической ямой: по прогнозу, в период с 2017 по 2022 год трудоспособное население сократится примерно на 5 млн человек в силу выхода на пенсию людей старшего поколения и очень небольшого прироста молодежи. Поэтому проблема безработицы у нас не стоит, возникает вопрос нехватки трудовых ресурсов.

Инфляция после скачка в 2015 году почти до 13% существенно снизилась. Аналитики банка предполагают, что к концу года рост цен замедлится до 4,5—4,9% — это более оптимистичный прогноз, нежели у ЦБ и Минэкономразвития.

Российскую экономику отличает от той же турецкой или бразильской еще и профицит бюджета. В прошлом году он составил порядка 2,6% ВВП, в этом Минфин прогнозирует 1,8%. В банке считают, что, скорее всего, показатель останется на прошлогоднем уровне, и такая ситуация четко демонстрирует, что НДС можно было и не повышать.

Глава «Открытия» заметил, что постоянная угроза новых санкций, оставляющая инвесторов в большой неопределенности, замедляет темпы экономического роста и ослабляет рубль. Но хорошие новости уже есть. По данным ЦБ, если в прошлом году иностранные инвесторы выходили из ОФЗ, то в январе — марте, наоборот, вложили в них почти 250 млрд рублей.

В банковском секторе продолжается консолидация, констатировал Задорнов: сейчас 82% всех активов сконцентрировано в 20 крупнейших кредитных организациях. У банков улучшилась структура фондирования — на средства клиентов приходится уже 80%, в то время как пять лет назад было примерно 66%. Рентабельность капитала в банковской системе находится на уровне 13%, и, если смотреть на ситуацию в комплексе, данный сектор — один из наиболее быстрорастущих в экономике.

Далее Михаил Задорнов рассказал, что в прошлом году происходило в «Открытии». Этот период был для банка очень тяжелым из-за того, что потребовалась полная перестройка бизнеса. По сути, команда заново формировала группу «Открытие». Завершилось объединение с Бинбанком, к дочернему «Росгосстраху» были присоединены «Капитал Страхование» и «Капитал Перестрахование». Росгосстрах Банк было решено не присоединять к «Открытию», а сделать платформой для финансовых услуг автовладельцам, в том числе автокредитования при покупке подержанных машин.

В НПФ «Открытие» были объединены три пенсионных фонда («ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ «РГС») — сейчас это основной источник длинных денег группы. Также получен полный контроль над УК «Открытие» и брокерской компанией. Продолжает развиваться онлайн-банк для малого и среднего бизнеса «Точка», которым кредитная организация владеет совместно с QIWI. В конце года банк «Открытие» получил 100% компании «Балтийский лизинг», а в марте увеличил до 97% свою долю в «Таможенной карте» — платформе, через которую проходит около 15% таможенных платежей в стране.

По словам Задорнова, на сегодняшний день практически собран «финансовый контур» группы, позволяющий предлагать физическим лицам и бизнесу полный комплекс услуг. То есть если вам нужен лизинг, а не кредит, — пожалуйста, хотите использовать факторинговую схему — без проблем.

Также Задорнов озвучил финансовые результаты группы. Изначально задача стояла выйти к концу года на так называемый «черный ноль», когда расходы финансируются за счет доходов, а не привлечения новых средств. Но удалось добиться лучших результатов: группа получила чистую прибыль в 34,4 млрд рублей, а объем активов достиг 2,6 трлн.

Топ-менеджер уделил внимание и сегменту private banking, продемонстрировав график, на котором как на кардиограмме было отражено «здоровье» этого направления бизнеса. На 1 июня 2017 года активы состоятельных частных лиц в «Открытии» оценивались в 284 млрд рублей, что для российского рынка было очень хорошим уровнем. Еще до введения временной администрации private-клиенты поняли происходящее, и цифра резко упала. Затем последовал плавный рост, и к концу 2018 года показатель находился на уровне 254 млрд рублей. Объединение с Бинбанком дополнительно дало около 30 млрд, а за I квартал 2019-го активы выросли еще на 22 млрд рублей. В итоге сумма получилась больше, чем полтора года назад.

Руководитель корпоративно-инвестиционного блока «Открытия» Виктор Николаев в разговоре с FP добавил, что банк стремится оправдать такое большое доверие людей и активно развивает private-направление, в том числе его инвестиционную составляющую. «В прошлом году, например, мы запустили advisory — удобную платформу для особо состоятельных клиентов, которые хотят получать качественные рекомендации по портфелю, но при этом принимать решения самостоятельно, — сказал Николаев. — За пять месяцев нам удалось привлечь почти 3 миллиарда рублей, что говорит о высоком интересе к этой услуге. В 2019 году мы будем делать упор на развитие собственных продуктов и сервисов private-направления, в рамках группы «Открытие» для этого есть вся необходимая инфраструктура».

Завершилось мероприятие сессией вопросов-ответов, продолжавшейся больше часа. Клиенты интересовались, как банк намерен действовать при самых негативных сценариях в экономике и внешней политике. Часто возникала санкционная тема, были замечания и вопросы по работе private-сегмента. Глава «Открытия» отвечал подробно, попутно записывая замечания и мысли гостей в блокнот.

Один из вопросов касался вероятности отключения России от расчетов в долларах. Задорнов сообщил, что в банке не рассматривают такой сценарий, поскольку анализ предыдущих санкционных решений показывает, что он не вписывается в логику действий американской администрации. «Мы примерно понимаем развитие событий и можем оптимистично смотреть на вещи, — пояснил глава банка. — Мы прогнозируем замедление частоты введения новых санкций. И даже остановку этого маховика».

«Клиентам всегда важно живое общение с руководителем бизнеса, — подвела итоги встречи Анна Хаустова. — Им важно его видеть, получать ответы. Кроме того, Михаил Михайлович — очень контактный человек, он умеет создать атмосферу доверия, выслушать каждого человека, вникнуть в его проблемы. После подобных встреч мы получаем еще большую лояльность клиентов».