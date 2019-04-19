Внимательность есть не что иное, как способность отсеивать эмоциональные и сенсорные факторы, мешающие сосредоточиться на текущей деятельности или мыслях. Прокачать этот навык сложно, но можно.﻿

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Недавно состоялось сразу два мероприятия для состоятельных клиентов управляющей компании «Альфа-Капитал» — участников программы Alfa Capital Wealth. Приятное и полезное времяпровождение ждало и взрослых, и детей.

Редакция Finparty



Все статьи автора Клиенты Alfa Capital Wealth побывали в Audi City и «Кидзании»

Недавно состоялось сразу два мероприятия для состоятельных клиентов управляющей компании «Альфа-Капитал» — участников программы Alfa Capital Wealth. Приятное и полезное времяпровождение ждало и взрослых, и детей.

Андрей Бабиян

Первая встреча проходила вечером в Audi City Moscow — флагманском шоу-руме автомобильного бренда в России. Ее соорганизатором помимо Audi стала юридическая фирма BGP Litigation. В распоряжение клиентов «Альфа-Капитала» были отданы оба этажа впечатляющего пространства, посвященного технологиям и инновациям.

Мероприятие началось с фуршета и дегустации самых рейтинговых вин Германии. Также гости пользовались возможностью оценить новый спортивный кроссовер Audi Q8.

В зрительном зале всех поприветствовал директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян. Он напомнил о привилегиях, доступных состоятельным клиентам «Альфа-Капитала», а затем передал слово юристу BGP Litigation Анастасии Варсеевой. Презентация, с которой она выступила, транслировалась на больших мультимедийных экранах.

Анастасия Варсеева

Эксперт осветила темы, которые волнуют частных инвесторов в новых условиях автоматического обмена информацией между странами. Это и декларирование иностранных активов (банковских счетов и зарубежных компаний), и возникающие налоговые, валютные риски. Слушатели узнали, как действовать после завершения предыдущего этапа амнистии капитала и на каких условиях ожидается ее продолжение.

Еще одной затронутой темой стали изменения в законодательстве офшорных государств, связанные с необходимостью создания экономического присутствия.

Затем заместитель генерального директора «Альфа-Капитала» Николай Антипов рассказал о персональных фондах для состоятельных частных инвесторов. Этот инструмент появился на российском рынке в прошлом году и сразу же стал востребован.

Николай Антипов

Многочисленные уточняющие вопросы аудитории подтвердили, что прозвучавшие выступления вызвали большой интерес. Представители «Альфа-Капитала» и BGP Litigation отвечали на них как со сцены, так и позже в индивидуальном порядке.

После завершения официальной части мероприятия гости продолжили неформальное общение. Кульминацией вечера стал розыгрыш подарков от компании Beluga Boutique.

Вторым ярким событием, на котором побывали состоятельные клиенты «Альфа-Капитала», стал семейный праздник Audi Family Day в детском парке игрового обучения «Кидзания». В этом месте все выглядит и функционирует как в настоящем городе, а посетители получают полезные знания и незабываемые впечатления.

Праздник вышел веселым и познавательным для всех: дети и родители перевоплощались в пожарных, кондитеров, банкиров, пробовали себя в других профессиях. А в финале маленьким гостям были вручены памятные подарки и сладкие сюрпризы от Audi.