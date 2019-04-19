Клиенты Alfa Capital Wealth побывали в Audi City и «Кидзании»

Недавно состоялось сразу два мероприятия для состоятельных клиентов управляющей компании «Альфа-Капитал» — участников программы Alfa Capital Wealth. Приятное и полезное времяпровождение ждало и взрослых, и детей.
Первая встреча проходила вечером в Audi City Moscow — флагманском шоу-руме автомобильного бренда в России. Ее соорганизатором помимо Audi стала юридическая фирма BGP Litigation. В распоряжение клиентов «Альфа-Капитала» были отданы оба этажа впечатляющего пространства, посвященного технологиям и инновациям.
Мероприятие началось с фуршета и дегустации самых рейтинговых вин Германии. Также гости пользовались возможностью оценить новый спортивный кроссовер Audi Q8.
В зрительном зале всех поприветствовал директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян. Он напомнил о привилегиях, доступных состоятельным клиентам «Альфа-Капитала», а затем передал слово юристу BGP Litigation Анастасии Варсеевой. Презентация, с которой она выступила, транслировалась на больших мультимедийных экранах.
Эксперт осветила темы, которые волнуют частных инвесторов в новых условиях автоматического обмена информацией между странами. Это и декларирование иностранных активов (банковских счетов и зарубежных компаний), и возникающие налоговые, валютные риски. Слушатели узнали, как действовать после завершения предыдущего этапа амнистии капитала и на каких условиях ожидается ее продолжение.
Еще одной затронутой темой стали изменения в законодательстве офшорных государств, связанные с необходимостью создания экономического присутствия.
Затем заместитель генерального директора «Альфа-Капитала» Николай Антипов рассказал о персональных фондах для состоятельных частных инвесторов. Этот инструмент появился на российском рынке в прошлом году и сразу же стал востребован.
Многочисленные уточняющие вопросы аудитории подтвердили, что прозвучавшие выступления вызвали большой интерес. Представители «Альфа-Капитала» и BGP Litigation отвечали на них как со сцены, так и позже в индивидуальном порядке.
После завершения официальной части мероприятия гости продолжили неформальное общение. Кульминацией вечера стал розыгрыш подарков от компании Beluga Boutique.
Вторым ярким событием, на котором побывали состоятельные клиенты «Альфа-Капитала», стал семейный праздник Audi Family Day в детском парке игрового обучения «Кидзания». В этом месте все выглядит и функционирует как в настоящем городе, а посетители получают полезные знания и незабываемые впечатления.
Праздник вышел веселым и познавательным для всех: дети и родители перевоплощались в пожарных, кондитеров, банкиров, пробовали себя в других профессиях. А в финале маленьким гостям были вручены памятные подарки и сладкие сюрпризы от Audi.
15.04.2019 09:00:00
09.04.2019 13:00:00
25.03.2019 09:00:00
20.03.2019 09:00:00
28.02.2019 14:25:00
26.02.2019 13:00:00
13.02.2019 18:57:00
26.12.2018 13:00:00
25.12.2018 09:00:00
17.12.2018 09:00:00
21 Мар 2019 Стиль
29 Мар 2019 Стиль
12 Апр 2019 Путешествия
17 Апр 2019 Путешествия
18 Апр 2019 Стиль