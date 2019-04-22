Альфа-Банк открыл флагманский ипотечный офис в Москве

17 апреля банк собрал клиентов и партнеров в пространстве Loft#2, чтобы в теплой компании отметить очередной день рождения. Этим вечером гости убедились, что «Возрождение» меняется — и в том, что касается бизнес-процессов, и в подходе к неформальным мероприятиям.

О том, что в банках работали Сергей Кириенко, Владислав Сурков или, скажем, Сергей Нарышкин, сегодня мало кто вспомнит — их дальнейшая карьера заслонила собой все. Мы решили это исправить.

16 апреля в столице начал работать флагманский центр ипотечного кредитования Альфа-Банка. Ипотека — приоритетное направление для кредитной организации, поэтому с открывшимся подразделением связаны особые ожидания.

Выбирая место для нового центра ипотечного кредитования, в Альфа-Банке основывались на том, что он должен располагаться рядом с метро и крупной транспортной магистралью. Район станции «Улица 1905 года» и Звенигородского шоссе прекрасно отвечает этим условиям: здесь пересекаются оживленные пешеходные и автомобильные потоки.

В день открытия новый центр можно было узнать издалека — его двери были украшены в фирменные цвета банка. Интерьер также безошибочно давал понять, в офисе какой организации вы оказались: в переговорных и коридорах установлены кресла и диванчики характерного красного оттенка.

В это утро весна расщедрилась на яркое солнце, поэтому торжественная церемония открытия центра, проходившая на улице, получилась особенно приятной. Руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач и директор по развитию ипотечного кредитования Артем Иванов перерезали красную ленточку.

Артем Иванов, Майкл Тач

Майкл Тач поблагодарил присутствующих за то, что они пришли разделить важный момент в истории банка. «В 2017 году мы начали активно развивать розничный бизнес и пересмотрели приоритеты в кредитовании физических лиц, — напомнил он. — Тогда мы решили нарастить долю на ипотечном рынке и поставили амбициозную цель — занять на нем значительное место. За полтора года наша ипотека продемонстрировала стремительный рост, и Альфа-Банк уверенно закрепился в десятке крупнейших игроков. Теперь мы намерены войти в пятерку лидеров. Банк достигнет поставленных целей благодаря широкому выбору доступных клиентам программ, ставкам на уровне лучших предложений рынка и отличному сервису».

Ипотека — продукт на годы, и человеку важно иметь дело с технологичным и удобным банком. В центре ипотечного кредитования можно будет получить консультации по финансовым услугам и объектам недвижимости, подписать договор купли-продажи или переуступки, оформить страховку. Сотрудники позаботятся о том, чтобы время обслуживания заемщиков сократилось на всех этапах — от подачи заявки до получения кредита.

Для клиентов специально был разработан новый цифровой сервис — личный кабинет ипотечного заемщика на сайте Альфа-Банка, который упрощает и ускоряет формирование пакета документов.

Главное впечатление от интерьера офиса — ощущение большого пространства и обилие естественного света. Переговорным комнатам уделено особое внимание — их здесь целых восемь. Стены оформлены в соответствии с новой визуальной концепцией банка: вместо полноформатного логотипа теперь используется лишь подчеркнутая литера «А». В глубине офиса располагаются депозитарий, касса и просторный кабинет, где сотрудники готовят необходимые документы для оформления ипотеки. В центре есть детский уголок, в котором маленькие гости могут хорошо провести время, пока родители заняты важными делами.

Ближайшими планами Альфа-Банка в сфере ипотеки поделился Артем Иванов. По его словам, будет продолжаться географическая экспансия этого направления бизнеса. Сейчас с ипотечными продуктами банк присутствует в пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, но уже в этом году их число вырастет как минимум до 15. А в столице в скором времени откроется еще один подобный офис.