Банковские гарантии в онлайн-режиме: круглый стол Экспобанка

Очередной девичник клуба прошел в Галерее современного искусства фарфора на Кутузовском проспекте. Участницы встречи узнали об истории Императорского фарфорового завода, тонкостях производства и инвестиционной ценности некоторых работ.

22 апреля в комплексе «Техноград» на территории ВДНХ сотрудники Промсвязьбанка помогали подрастающему поколению стать финансово подкованным. Дети узнали, что такой кредит, процентная ставка, и убедились, что накопление капитала может быть увлекательным делом.

24 апреля в Новосибирске эксперты обсуждали будущее рынка банковских гарантий. Фактически оно уже наступило — благодаря новым технологиям.

Елена Волченкова, Владимир Гамза, Алла Муленкова, Александр Че, Анна Богданова

Круглый стол был организован Экспобанком и проходил в непринужденной атмосфере, несмотря на всю серьезность затрагиваемых тем. Как ускорить и упростить получение банковских гарантий? Какие шаги помогают быстрее привлечь кредит? Можно ли избежать ошибок при оформлении тендерной документации? Эти и другие вопросы находились в фокусе внимания выступающих и аудитории.

Руководитель направления экспресс-гарантий Экспобанка Алла Муленкова рассказала о высокотехнологичном пилотном проекте. Благодаря ему у клиентов организации появились возможности, которые еще недавно трудно было себе представить.

Теперь подать заявку на оформление гарантии можно на сайте банка, находясь в любой точке мира. Все необходимые документы (нужен только минимальный набор) заверяются электронной цифровой подписью и подгружаются онлайн. Больше не придется тратить драгоценное время на сбор бумажных оригиналов и поездку в офис, а рассматривается заявка в течение одного рабочего дня. При этом инновационные методики оценки рисков, разработанные Экспобанком, исключают возможность выдачи гарантий недобросовестным клиентам, подчеркнула Муленкова.

Алла Муленкова

В России существуют инструменты государственной поддержки предпринимательских инициатив, и этой теме посвятил свое выступление Владимир Гамза, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финрынкам и кредитным организациям. Он сообщил о самых разных вариантах участия государства в частых проектах.

«Со своей стороны мы делаем все для того, чтобы помочь бизнесу оперативно решать финансовые вопросы, возникающие в процессе деятельности, — отметил Гамза. — Одной из основных наших задач является информирование представителей малого и среднего бизнеса о доступных им инструментах финансирования и мерах господдержки».

Руководитель отдела сопровождения компании «Центр заключения контрактов» Елена Волченкова максимально подробно описала процесс подачи заявки на участие в тендере. О том, как правильно оформлять документацию, не оставляя без внимания многочисленные нюансы, она рассказала со ссылками на примеры из практики.

Своеобразной вишенкой на торте для участников круглого стола стала презентация онлайн-платформы Экспобанка по подбору финансовых инструментов для юридических лиц. Она позволяет клиентам организации легко находить для себя не только оптимальные банковские продукты, но и программы господдержки.

Анна Богданова

Сегодня банк готов предоставлять гарантии в рамках лимита до 65 млн рублей в онлайн-режиме, без открытия клиентом расчетного счета, залога и поручительства. «Развитие бизнеса является неотъемлемой частью эффективной рыночной экономики, и мы стараемся максимально упростить жизнь предпринимателям, запуская новые удобные продукты», — прокомментировала управляющая филиалом Экспобанка в Новосибирске Анна Богданова.