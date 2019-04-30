Банковские гарантии в онлайн-режиме: круглый стол Экспобанка

24 апреля в Новосибирске эксперты обсуждали будущее рынка банковских гарантий. Фактически оно уже наступило — благодаря новым технологиям.
Круглый стол был организован Экспобанком и проходил в непринужденной атмосфере, несмотря на всю серьезность затрагиваемых тем. Как ускорить и упростить получение банковских гарантий? Какие шаги помогают быстрее привлечь кредит? Можно ли избежать ошибок при оформлении тендерной документации? Эти и другие вопросы находились в фокусе внимания выступающих и аудитории.
Руководитель направления экспресс-гарантий Экспобанка Алла Муленкова рассказала о высокотехнологичном пилотном проекте. Благодаря ему у клиентов организации появились возможности, которые еще недавно трудно было себе представить.
Теперь подать заявку на оформление гарантии можно на сайте банка, находясь в любой точке мира. Все необходимые документы (нужен только минимальный набор) заверяются электронной цифровой подписью и подгружаются онлайн. Больше не придется тратить драгоценное время на сбор бумажных оригиналов и поездку в офис, а рассматривается заявка в течение одного рабочего дня. При этом инновационные методики оценки рисков, разработанные Экспобанком, исключают возможность выдачи гарантий недобросовестным клиентам, подчеркнула Муленкова.
В России существуют инструменты государственной поддержки предпринимательских инициатив, и этой теме посвятил свое выступление Владимир Гамза, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финрынкам и кредитным организациям. Он сообщил о самых разных вариантах участия государства в частых проектах.
«Со своей стороны мы делаем все для того, чтобы помочь бизнесу оперативно решать финансовые вопросы, возникающие в процессе деятельности, — отметил Гамза. — Одной из основных наших задач является информирование представителей малого и среднего бизнеса о доступных им инструментах финансирования и мерах господдержки».
Руководитель отдела сопровождения компании «Центр заключения контрактов» Елена Волченкова максимально подробно описала процесс подачи заявки на участие в тендере. О том, как правильно оформлять документацию, не оставляя без внимания многочисленные нюансы, она рассказала со ссылками на примеры из практики.
Своеобразной вишенкой на торте для участников круглого стола стала презентация онлайн-платформы Экспобанка по подбору финансовых инструментов для юридических лиц. Она позволяет клиентам организации легко находить для себя не только оптимальные банковские продукты, но и программы господдержки.
Сегодня банк готов предоставлять гарантии в рамках лимита до 65 млн рублей в онлайн-режиме, без открытия клиентом расчетного счета, залога и поручительства. «Развитие бизнеса является неотъемлемой частью эффективной рыночной экономики, и мы стараемся максимально упростить жизнь предпринимателям, запуская новые удобные продукты», — прокомментировала управляющая филиалом Экспобанка в Новосибирске Анна Богданова.
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Фото: Экспобанк
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