Банк «Открытие» пригласил застройщиков на бизнес-завтрак

В один из апрельских вечеров посольство Люксембурга в Москве принимало гостей — клиентов компании Alfa Asset Management (Europe), которая входит в консорциум «Альфа-Групп». Высокий статус мероприятия не помешал провести его в дружеской обстановке.

По случаю дня Великой Победы по всей стране проходили памятные акции. Какие мероприятия приурочили к празднику банки и компании финансового сектора — в нашей подборке.

25 апреля представители корпоративно-инвестиционного блока «Открытия» встретились с участниками рынка недвижимости, чтобы обсудить возможности и вызовы, которые ждут отрасль при переходе на проектное финансирование.

25 апреля представители корпоративно-инвестиционного блока «Открытия» встретились с участниками рынка недвижимости, чтобы обсудить возможности и вызовы, которые ждут отрасль при переходе на проектное финансирование.

Деловые отношения всегда легче выстраивать за чашкой бодрящего кофе. Следуя этому правилу, банк провел встречу в формате бизнес-завтрака, собрав гостей в одном из комфортных залов отеля Four Seasons.

Мероприятие открыл член правления «Открытия», руководитель корпоративно-инвестиционного блока Виктор Николаев. Прежде всего он поблагодарил всех тех, кто поверил в банк и уже реализовал с ним совместные проекты. «Сегодня мы будем обсуждать сферу строительства, которая, как вам известно, стремительно меняется, — отметил топ-менеджер. — Но в каком бы направлении ни двигалась отрасль, важно помнить главное: люди выбирают не застройщика и не банк, а возможность проживания в удобной, комфортной квартире. Все остальное — лишь сервис, и мы должны его обеспечить».

Виктор Николаев

Надежность «Открытия» Николаев проиллюстрировал финансовыми показателями: активы группы к началу этого года достигли 2,7 трлн рублей, годовая чистая прибыль составила 92 млрд, а сам банк уверенно входит в топ-10 крупнейших кредитных организаций России.

О ключевом изменении в строительной сфере — переходе на проектное финансирование и эскроу-счета — рассказал начальник управления недвижимости и девелопмента «Открытия» Олег Шишкин. Новые принципы работы станут обязательными с 1 июля. Средства покупателей будут привлекаться только через банки и замораживаться на специальных счетах до момента полной готовности квартир. Это изменит привычные модели бизнеса девелоперских компаний: основным источником ресурсов для них станут не средства дольщиков, а банковское проектное финансирование. Одновременно повысится надежность вложений в недвижимость для граждан.

Олег Шишкин

Докладчик подчеркнул, что компаниям, которые хотели бы завершить уже начатые проекты без использования эскроу-счетов, нужно соответствовать двум критериям. Степень готовности дома должна составлять не менее 30%, а доля реализованных в нем площадей — превышать 10%. Послабления предусмотрены также для участников рынка, которые участвуют в договорах о комплексном развитии или освоении территории либо строят социальные объекты.

Новый порядок предполагает подписание трехстороннего договора между продавцом, покупателем и банком. «Мы понимаем, что этот процесс занимает колоссальное время и просто убьет продажи, — прокомментировал Шишкин. — Поэтому для ускорения процедуры мы решили применять двухсторонний договор. Кредитная организация и застройщик заключают соглашение, а покупатель жилья к нему присоединяется, когда приходит в банк подписывать заявление об открытии счета эскроу».

Начальник управления кредитования недвижимости и транспорта Евгений Мандрыкин во время своего выступления подчеркнул, что к законодательным изменениям «Открытие» готово. Первые пробные сделки по новым правилам уже состоялись. «Несмотря на то что банк сравнительно недавно вышел на рынок жилья, в прошлом году он полностью пересмотрел подходы к структурированию операций и требования к документам. Мы учли специфику сектора», — пояснил эксперт.

Евгений Мандрыкин

Для застройщиков в «Открытии» предусмотрены гибкие условия сотрудничества. Объем кредита может составлять до 85% бюджета проекта, средства предоставляются на срок до семи лет. При определенных условиях ставка может быть снижена вплоть до 0,01% годовых, и есть возможность полной и частичной отсрочки уплаты процентов. Погашение кредита происходит уже после ввода объекта в эксплуатацию при размораживании средств на эскроу-счетах.

Заявки застройщиков рассматриваются в короткие для данного продукта сроки — примерно в течение шести недель.

Значительная часть квартир в России приобретается по ипотеке, и на этом продукте подробнее остановилась вице-президент банка Нина Крючкова. По ее словам, «Открытие» предлагает привлекательные условия ипотечного кредитования: низкую ставку, минимальные расходы для выхода на сделку и возможность дистанционной подачи заявки.

Выдачу ипотечных кредитов с использованием эскроу-счетов банк планирует ввести через два месяца. «Для клиентов наших партнеров-застройщиков мы готовы установить льготную ставку на период строительства. А после того, как дом будет готов, она будет составлять на 2% годовых меньше базового уровня», — уточнила Крючкова.

Нина Крючкова

Докладчики постарались сделать свои презентации небольшими, чтобы как можно больше времени уделить общению с гостями. Сессия вопросов-ответов вышла насыщенной — микрофон часто переходил от столика к столику. Например, обсуждалось, какие риски несут с собой новые правила и сколько времени потребуется, чтобы они заработали в полную силу.

«Мы открыты к диалогу и готовы выстраивать индивидуальную работу с каждым из партнеров, — подвел итоги встречи Виктор Николаев. — Банк заинтересован в создании и адаптации к вашим нуждам тех продуктов, которые действительно необходимы. Обращайтесь со своими предложениями — и мы постараемся их реализовать в ближайшем будущем».