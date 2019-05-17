Альфа-Банк делает ставку на современное искусство

Как и любое искусство, работы уличных художников отражают пороки общества и показывают отношение авторов к происходящему в мире. Мы подготовили для вас подборку самых интересных изображений на финансовую тему: умных, ироничных и остросоциальных.

А не участвуют ли дизайнеры в мировом заговоре? С этого вопроса Елена Ищеева начала встречу «Бриллиантового клуба»﻿ в офисе модельера Виктории Андреяновой. Оказался вопрос шутливым или нет, пришлось разбираться всем вместе по ходу дискуссии и примерок.

18 мая в Гостином Дворе откроется выставка-ярмарка Da! Moscow, на которой представлены работы ведущих российских художников. Генеральным партнером проекта выступает Альфа-Банк.

16 мая, накануне официального открытия выставки, ее первыми посетителями стали состоятельные клиенты кредитной организации. Для них был организован арт-завтрак с участием председателя совета директоров Альфа-Банка и коллекционера Петра Авена, одного из самых заметных современных художников Павла Пепперштейна, а также основателя галереи Ovcharenko и аукциона Vladey Владимира Овчаренко, инициатора проведения Da! Moscow. Выступая перед собравшимися, последний выразил уверенность, что Москва достойна хорошей арт-ярмарки, а предстоящее событие дает возможность показать работы лучших отечественных художников и приглашенных иностранных гостей.

Петр Авен, Владимир Овчаренко, Павел Пепперштейн

«Как видите, мне сегодня на сцене досталось центральное место, что символично, — заметил Овчаренко. — Художник создает гениальные произведения, коллекционер дает им войти в историю, а галерист, транслируя идеи творца широкой публике, соединяет эти два звена».

Какой смысл вкладывают сами люди искусства в слово «коллекционер», объяснил Павел Пепперштейн. Фигура охотника за арт-объектами впервые появилась в его жизни еще в школе. «На уроках я всегда рисовал, и парень, который сидел со мной за партой, оказался фанатом моих почеркушек, — рассказал художник. — Он вознамерился их собирать, а на мой вопрос, зачем, ответил: «Я мечтаю стать зубным врачом, а стоматологи коллекционируют искусство». Если же говорить серьезно, то коллекционеров я разделяю на две категории. Первые не просто покупают картину, а делегируют ей часть своей души. Вторые проявляют непостоянство: сегодня им произведение нравится, через полгода они готовы от него избавиться. Вот такие приобретатели опасны — лучше бы их не существовало вовсе».

Овчаренко поинтересовался у Петра Авена, какими принципами тот руководствуется, когда принимает решение о покупке очередного художественного объекта. «Я всегда собирал систематическую музейную коллекцию — знал, что мне нужно, и заполнял лакуну за лакуной. Приобретал у каждого художника лучшие вещи в тех жанрах, в которых он работал», — сказал председатель совета директоров Альфа-Банка. В какой-то момент беседа превратилась в дискуссию, которая получилась яркой и насыщенной.

Обсуждаемые темы заинтересовали аудиторию. Гости активно задавали вопросы, а один из них высказал мнение, что сегодняшнее мероприятие помогает расширить границы художественного восприятия.

После завершения встречи клиенты банка продолжили пополнять багаж эмоций и впечатлений — каждые полчаса по выставке проводились экскурсии.

Художественные произведения для проекта предоставили около 30 отечественных галерей. Наиболее важные картины, скульптуры и другие арт-объекты объединены в экспозицию «Золотой фонд». В нее вошли творения Константина Звездочетова, Ильи Кабакова, дуэта Виталия Комара и Александра Меламида, Семена Файбисовича. Здесь же можно увидеть работу Павла Пепперштейна под названием «Бедросыч», которая была закончена буквально на днях. «Картина посвящена народному артисту Филиппу Киркорову и заключает призыв: избавляйтесь от снобского, высокомерного отношения к массовой культуре! Поверьте, она этого не заслуживает», — объяснил свой замысел художник.



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Кстати, все представленные произведения можно тут же приобрести. Не случайно у выставки даже есть слоган: «Искусство — покупать!» И одной из первых покупательниц стала исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева — теперь в ее коллекции имеется работа молодой перспективной художницы Анастасии Копытцевой. Это манифест женщины, роль которой сравнялась с мужской. Она воин — это сильно и сексуально. Но за доспехами, скрывающими лицо, женщина теряет себя в ежедневной борьбе.



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Группа интеллектуальных панков «Ели Кука» своим арт-объектом «Бабки за бабки» подняла вопросы пенсионной реформы, старости и бедности в целом. За цветочным прилавком — саженцы, букеты из ершиков, обрызганные духами «Красная Москва», и вантузы. Кажется, работа полна примитивизма, но это только на первый взгляд: в ее простоте есть и изобретательность, и меткость образа.

Данила Поляков

Произведение художников Данилы Полякова и Тимура Новикова — это десяток текстильных полотен, которые можно без труда свернуть и перевесить в другое место. «Как раз ноу-хау этого арт-объекта — в легкости перемещения. Поляков планирует совершить с ним автопробег Москва — Владивосток, разворачивая эти полотна в каждом городе и селе», — пояснил куратор данного пространства.

Галерея «Триумф» продемонстрировала эксперименты ярких представителей южнокорейского искусства. Некоторые из них пугающие — например, ядерный гриб, распускающийся из скульптуры художника Суана Чхве. Для него этот объект — символ опасности диктатуры для всего человечества. А голая женская фигура без лица олицетворяет проблему отношения к человеческому телу в современных реалиях: как оно себя чувствует, когда происходит быстрое совершенствование технологий — генной инженерии и искусственного разума.

Организаторы арт-шоу поддержали и коллег из бывших союзных республик. Так, казахстанская галерея Aspan Gallery привезла инсталляции Ербосына Мельдибекова, проживающего в Алматы. Одна из его композиций оригинально отражает цикличность времени. Автор создал четыре вида горы Фудзияма из деформированной эмалированной посуды разного цвета, чтобы передать состояние вершины в различные сезоны.

Завершится выставка 19 мая. В цене билетов обыгрываются цифры текущего года — 2019 рублей. Держатели любых карт Альфа-Банка могут приобрести их с 20-процентной скидкой, а владельцам премиальных Mastercard Black Edition, World Elite Visa Signature и Infinite доступно по два бесплатных билета.

Дарья Козырева, Алина Назарова, Елена Ищеева