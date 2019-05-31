Будущее платформ и экосистем: деловая встреча Промсвязьбанка

Она — адвокат в юридической компании Doughty Street Chambers, а с недавнего времени еще и специальный посол британского МИД по вопросам свободы средств массовой информации. Но кроме этого Амаль Клуни — признанная икона стиля.

27 мая клиенты Промсвязьбанка собрались на 90-м этаже башни «Федерация», чтобы обсудить возможности и угрозы для среднего и малого бизнеса, связанные с развитием онлайн-платформ и цифровых экосистем.

27 мая клиенты Промсвязьбанка собрались на 90-м этаже башни «Федерация», чтобы обсудить возможности и угрозы для среднего и малого бизнеса, связанные с развитием цифровых платформ и экосистем.

Дэйв Вайсэр, Александр Чернощекин, Рой Мор

Модератором встречи стал Николай Усков, специальными гостями — сооснователи международных компаний Gett и GetStar, Дэйв Вайсэр и Рой Мор. От имени банка выступал старший вице-президент и руководитель дирекции среднего и малого бизнеса Александр Чернощекин.

Открывая встречу, Усков отметил, что первая десятка в мировом списке Forbes — это технологические компании. Однако в России ситуация другая — наш список по-прежнему отражает индустриальную фазу экономики.

Затем модератор представил занятную презентацию, в которой показал, что сегодня большие мировые компании делают ставку на цифровые технологии. Например, крупнейший продавец музыки iTunes не владеет ни одной студией звукозаписи, у гигантского ретейлера Amazon нет физических точек реализации, а ведущее медиа Facebook не создает свой контент и не содержит в штате журналистов. Компания Netflix, которая стремительно становится самым известным производителем и прокатчиком видео, не владеет телеканалами. «А у одного из лидеров на рынке такси Gett нет автомобилей в собственности», — аккуратно подвел Усков к главным героям мероприятия.

Дэйв Вайсэр и Рой Мор рассказали о своем бизнесе и попробовали дать прогнозы на будущее. По мнению первого из них, успех ждет тех, кто берет существующие бизнес-модели и фундаментально их трансформирует, делая больше, дешевле или быстрее.

«Ко мне часто приходят и спрашивают, где найти новую идею, ведь все уже придумано, — поделился Вайсэр. — С помощью технологий мы меняем уже существующие сегменты рынка — улучшаем алгоритмы работы с точки зрения стоимости, скорости или пользовательского опыта. Неслучайно у компаний, которые перечислил в презентации Николай, тоже мало радикально новых моделей».

Зачастую из-за такой трансформации разоряются старые игроки, даже лидеры в своих отраслях. Один из примеров — крупнейшая в США сеть видеопрокатов Blockbuster. Она обанкротилась, потому что на рынке появился Netflix, сделавший доступ к видеоконтенту гораздо более удобным. Похожая история произошла и с компанией Kodak.



Дэйв Вайсэр

«Кажется, что чем крупнее участник рынка, тем больше он устойчив и защищен, но это не так, — уверен Вайсэр. — Если новая компания может дать то же, что и вы, но гораздо быстрей, масштаб сыграет против вас — быстро измениться вы не сможете. Сегодняшняя трансформация — в том, чтобы не искать новые бизнес-модели, а улучшать имеющиеся. Или за вас это сделает кто-то другой».

Сергей Лукьянов («Монолит»)

Вадим Арутинов («Юнител Инжиниринг»)

Рой Мор коротко остановился на своем проекте GetStar. Это провайдер сервиса коротких телефонных номеров, которые состоят максимум из четырех цифр и начинаются со «звездочки». Такие комбинации легко запоминать и набирать, а кроме того, для звонящего вызов будет бесплатен. Сервис переадресует поступивший звонок на обычный номер компании или на внутреннюю АТС.

По словам Мора, услуга подходит как большим, так и маленьким организациям и фактически служит еще одним способом коммуникации с конечным потребителем. Сейчас GetStar взаимодействует со всеми операторами «большой четверки» и у него около 500 клиентов, среди которых «Аэрофлот», Metro и Mercury.

Рой Мор

Александр Чернощекин рассказал о том, как Промсвязьбанк адаптируется к новой реальности. По его мнению, банковский бизнес — один из самых конкурентных в плане онлайн-технологий. В борьбе за клиентов кредитные организации вынуждены вкладываться в создание цифровых решений, обрабатывать больше данных и на их основе делать выводы о новых продуктах и услугах.

У Промсвязьбанка сохраняется развитая сеть отделений, но ее рассматривают не как «груз», а как ресурс для физического доступа к клиентам. По словам Чернощекина, людям возрастной категории 40+ нравится, если банковский офис находится поблизости от их дома — независимо от того, часто ли они там бывают. Тем, кому чуть за 20, это уже безразлично: для них главное — доступность тех же самых услуг через Интернет. «Но у первых деньги есть, а у вторых пока нет. Поэтому логично, что наш основной бизнес сосредоточен там, где деньги имеются», — пояснил топ-менеджер.

Тем не менее, по его мнению, в дальнейшем все банки будут активнее задействовать цифровые каналы, уходить от «физической» модели работы. Это связано с неизбежным изменением запросов со стороны самих клиентов. «Понятно, что в процессе трансформации банки будут сталкиваться с массой развилок. Но если свернуть с этого пути, мы рискуем повторить судьбу компании Nokia», — резюмировал Чернощекин.

Александр Чернощекин

Дмитрий Мятелков (Tickets.ru), Олеся Никитенко (Accent Capital Partners), Елена Комиссарова («БЭЛ Девелопмент»)

Слушатели могли задавать вопросы двумя способами: «аналоговым» и цифровым. В первом случае надо было поднимать руку и спрашивать голосом, во втором — формулировать письменно в специальной системе Sli.do.

Время от времени вопросы выводили на расставленные вокруг сцены экраны, чтобы спикеры могли их прочесть и ответить. Чаще всего гости интересовались всем, что связано с компанией Gett, — от сегодняшней ее цены и того, как удалось поменять поведение контрагентов сервиса, до распорядка дня Дэйва Вайсэра.



Поскольку речь на встрече шла о будущем, собравшимся предложили поучаствовать в соответствующих опросах. Например, спрогнозировать, какие отрасли уйдут с рынка. Среди вариантов ответов были банковские и медицинские услуги, магазины у дома, производство инструментов, текстильная промышленность и так далее. Большинством голосов в небытие отправили типографии. А в опросе о том, какую систему управления лучше использовать в будущем — вертикальную (иерархическую) или горизонтальную (холакратию), — проголосовали за первую.

Муслим Утешев («Технолига»), Алексей Макаров («Импульс Телеком»)

После завершения официальной части встречи складывалось впечатление, что у гостей все еще оставалось больше вопросов, чем ответов. Клиенты банка не спешили расходиться и, собравшись вокруг фуршетных столов, около часа спорили, применима ли трансформация во всех отраслях или только в отдельно взятых, действительно ли некоторые индустрии могут исчезнуть или все же они останутся, но в измененном виде. Затронули даже вопросы «экологии бизнеса» — возможно ли трансформировать его так, чтобы защищать свои конкурентные позиции и в то же время не оставлять за бортом людей тех профессий, на которые преобразования могут повлиять негативно.

Алексей Будаев, Кирилл Тихонов, Антон Белов, Владимир Шипилов (Промсвязьбанк)

Александр Романишин (IT Partner), Юлия Канаева (Промсвязьбанк)

Алексей Анаисов (Промсвязьбанк), Рой Мор

Артем Глущенко («Яндекс.Маркет»), Наталья Бурым и Владимир Шипилов (Промсвязьбанк), Сергей Лукьянов («Монолит»)