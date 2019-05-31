Будущее платформ и экосистем: деловая встреча Промсвязьбанка

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27 мая клиенты Промсвязьбанка собрались на 90-м этаже башни «Федерация», чтобы обсудить возможности и угрозы для среднего и малого бизнеса, связанные с развитием цифровых платформ и экосистем.
Модератором встречи стал Николай Усков, специальными гостями — сооснователи международных компаний Gett и GetStar, Дэйв Вайсэр и Рой Мор. От имени банка выступал старший вице-президент и руководитель дирекции среднего и малого бизнеса Александр Чернощекин.
Открывая встречу, Усков отметил, что первая десятка в мировом списке Forbes — это технологические компании. Однако в России ситуация другая — наш список по-прежнему отражает индустриальную фазу экономики.
Затем модератор представил занятную презентацию, в которой показал, что сегодня большие мировые компании делают ставку на цифровые технологии. Например, крупнейший продавец музыки iTunes не владеет ни одной студией звукозаписи, у гигантского ретейлера Amazon нет физических точек реализации, а ведущее медиа Facebook не создает свой контент и не содержит в штате журналистов. Компания Netflix, которая стремительно становится самым известным производителем и прокатчиком видео, не владеет телеканалами. «А у одного из лидеров на рынке такси Gett нет автомобилей в собственности», — аккуратно подвел Усков к главным героям мероприятия.
Дэйв Вайсэр и Рой Мор рассказали о своем бизнесе и попробовали дать прогнозы на будущее. По мнению первого из них, успех ждет тех, кто берет существующие бизнес-модели и фундаментально их трансформирует, делая больше, дешевле или быстрее.
«Ко мне часто приходят и спрашивают, где найти новую идею, ведь все уже придумано, — поделился Вайсэр. — С помощью технологий мы меняем уже существующие сегменты рынка — улучшаем алгоритмы работы с точки зрения стоимости, скорости или пользовательского опыта. Неслучайно у компаний, которые перечислил в презентации Николай, тоже мало радикально новых моделей».
Зачастую из-за такой трансформации разоряются старые игроки, даже лидеры в своих отраслях. Один из примеров — крупнейшая в США сеть видеопрокатов Blockbuster. Она обанкротилась, потому что на рынке появился Netflix, сделавший доступ к видеоконтенту гораздо более удобным. Похожая история произошла и с компанией Kodak.
«Кажется, что чем крупнее участник рынка, тем больше он устойчив и защищен, но это не так, — уверен Вайсэр. — Если новая компания может дать то же, что и вы, но гораздо быстрей, масштаб сыграет против вас — быстро измениться вы не сможете. Сегодняшняя трансформация — в том, чтобы не искать новые бизнес-модели, а улучшать имеющиеся. Или за вас это сделает кто-то другой».
Рой Мор коротко остановился на своем проекте GetStar. Это провайдер сервиса коротких телефонных номеров, которые состоят максимум из четырех цифр и начинаются со «звездочки». Такие комбинации легко запоминать и набирать, а кроме того, для звонящего вызов будет бесплатен. Сервис переадресует поступивший звонок на обычный номер компании или на внутреннюю АТС.
По словам Мора, услуга подходит как большим, так и маленьким организациям и фактически служит еще одним способом коммуникации с конечным потребителем. Сейчас GetStar взаимодействует со всеми операторами «большой четверки» и у него около 500 клиентов, среди которых «Аэрофлот», Metro и Mercury.
Александр Чернощекин рассказал о том, как Промсвязьбанк адаптируется к новой реальности. По его мнению, банковский бизнес — один из самых конкурентных в плане онлайн-технологий. В борьбе за клиентов кредитные организации вынуждены вкладываться в создание цифровых решений, обрабатывать больше данных и на их основе делать выводы о новых продуктах и услугах.
У Промсвязьбанка сохраняется развитая сеть отделений, но ее рассматривают не как «груз», а как ресурс для физического доступа к клиентам. По словам Чернощекина, людям возрастной категории 40+ нравится, если банковский офис находится поблизости от их дома — независимо от того, часто ли они там бывают. Тем, кому чуть за 20, это уже безразлично: для них главное — доступность тех же самых услуг через Интернет. «Но у первых деньги есть, а у вторых пока нет. Поэтому логично, что наш основной бизнес сосредоточен там, где деньги имеются», — пояснил топ-менеджер.
Тем не менее, по его мнению, в дальнейшем все банки будут активнее задействовать цифровые каналы, уходить от «физической» модели работы. Это связано с неизбежным изменением запросов со стороны самих клиентов. «Понятно, что в процессе трансформации банки будут сталкиваться с массой развилок. Но если свернуть с этого пути, мы рискуем повторить судьбу компании Nokia», — резюмировал Чернощекин.
Слушатели могли задавать вопросы двумя способами: «аналоговым» и цифровым. В первом случае надо было поднимать руку и спрашивать голосом, во втором — формулировать письменно в специальной системе Sli.do.
Время от времени вопросы выводили на расставленные вокруг сцены экраны, чтобы спикеры могли их прочесть и ответить. Чаще всего гости интересовались всем, что связано с компанией Gett, — от сегодняшней ее цены и того, как удалось поменять поведение контрагентов сервиса, до распорядка дня Дэйва Вайсэра.
Поскольку речь на встрече шла о будущем, собравшимся предложили поучаствовать в соответствующих опросах. Например, спрогнозировать, какие отрасли уйдут с рынка. Среди вариантов ответов были банковские и медицинские услуги, магазины у дома, производство инструментов, текстильная промышленность и так далее. Большинством голосов в небытие отправили типографии. А в опросе о том, какую систему управления лучше использовать в будущем — вертикальную (иерархическую) или горизонтальную (холакратию), — проголосовали за первую.
После завершения официальной части встречи складывалось впечатление, что у гостей все еще оставалось больше вопросов, чем ответов. Клиенты банка не спешили расходиться и, собравшись вокруг фуршетных столов, около часа спорили, применима ли трансформация во всех отраслях или только в отдельно взятых, действительно ли некоторые индустрии могут исчезнуть или все же они останутся, но в измененном виде. Затронули даже вопросы «экологии бизнеса» — возможно ли трансформировать его так, чтобы защищать свои конкурентные позиции и в то же время не оставлять за бортом людей тех профессий, на которые преобразования могут повлиять негативно.
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Фото: Надя Дьякова
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