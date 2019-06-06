ПМЭФ-2019: институты развития показывают город будущего

В этом году BCS Global Markets стал единственным независимым российским участником рынка, вошедшим в топ-5 ведущих брокеров по итогам опроса Extel Survey. Кроме того, команда заняла высокие места в рейтингах по отдельным секторам.

В рамках проекта AlfaChildren раз в месяц любой сотрудник банка может взять с собой на работу ребенка. Очередной визит маленьких гостей состоялся 31 мая, накануне Международного дня защиты детей.

В этом году на главной площадке Петербургского международного экономического форума сразу несколько институтов развития представили единый стенд. Одну из частей экспозиции заняли «Дом.РФ» и одноименный банк.

В этом году на главной площадке Петербургского международного экономического форума сразу несколько институтов развития представили единый стенд. Одну из частей экспозиции заняли «Дом.РФ» и одноименный банк.

В общем выставочном пространстве представлены «ВЭБ.РФ», Российский экспортный центр, Корпорация МСП, Фонд развития Дальнего Востока и «Моногорода.РФ». К слову, у банка «Дом.РФ» на форуме состоялся дебют — он в мероприятии участвует впервые.

Выглядит стенд институтов развития будто настоящая улица и называется Russia Extends. Основной посыл, который экспоненты хотят донести до посетителей, — необходимость организации удобной городской среды, совершенствования туристической инфраструктуры, а также экспорта продукции креативных индустрий и образовательных услуг. Здесь демонстрируются российские технологии искусственного интеллекта, помогающие создавать в городах ситуационные центры, сервисы срочной доставки, «умные» велопарковки. А в качестве развлечения посетителям предлагается определить черты своего характера с помощью методики компьютерного зрения.

Часть экспозиции отдана компаниям-экспортерам, работающим на международных рынках. В частности, на стенде предлагают продегустировать отечественные продукты, популярные в Европе и Азии, узнать о российских фильмах, которые выйдут в зарубежный прокат, и увидеть разработанный научным центром «НАМИ» автомобиль Aurus Senat.

В зоне «Дом.РФ» можно познакомиться с информацией о развитии российского рынка жилья и формировании комфортной городской среды. Здесь же рассказывается о работе одноименного банка и предоставляется возможность моментально получить предоплаченную карту с кешбэком. После активации в приложении на смартфоне на нее можно сразу положить деньги через установленный на стенде банкомат и начать пользоваться — менять валюту, совершать покупки и получать кешбэк. Помощь ассистента не понадобится — все детали подробно описаны на упаковке.

Об инвестициях в развитие городской среды представители «Дом.РФ» подробнее расскажут на панельной сессии в рамках ПМЭФ 7 июня в 12:00.