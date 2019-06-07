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В этом году BCS Global Markets стал единственным независимым российским брокером, вошедшим в топ-5 на рынке РФ по итогам опроса Extel Survey. Кроме того, команда заняла высокие места в рейтингах по отдельным секторам.

Редакция Finparty



Все статьи автора BCS Global Markets усилил позиции в рейтинге Extel

В этом году BCS Global Markets стал единственным независимым российским брокером, вошедшим в топ-5 на рынке РФ по итогам опроса Extel Survey. Кроме того, команда заняла высокие места в рейтингах по отдельным секторам.



Кирилл Чуйко

Опрос Extel Survey проводится ежегодно, его итоги определяются голосованием самих участников финансового рынка из России и других стран. В ходе анкетирования респонденты оценивают качество аналитической поддержки и услуг брокеров и управляющих компаний.

По сравнению с прошлым годом аналитическая команда BCS Global Markets значительно улучшила свои результаты. В сводном списке ведущих брокеров она поднялась на четвертую строчку с шестой, опередив всех других независимых российских участников рынка.

Также аналитический департамент BCS Global Markets находится в тройке лидеров в рейтингах по четырем секторам (в прошлом году — по двум). А директор этого подразделения Кирилл Чуйко включен в топ-5 лучших аналитиков по России.

Другие результаты BCS Global Markets:

в регионе EMEA команда вошла в топ-10 в семи категориях. В том числе Анастасия Егазарян заняла четвертое место среди лучших аналитиков по сектору транспорта;

в категории «Стратегия на рынке акций» BCS Global Markets поднялся с пятой на третью строчку. Отличились Вячеслав Смольянинов (№ 3 в индивидуальной таблице), Кирилл Чуйко (№ 4), Юлия Голдина и Василий Мордовцев;

Владимир Тихомиров занял пятое место среди экономистов на российском рынке, BCS Global Markets — шестое в категории «Макроэкономика»;

в категории «Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью» Мария Радченко привела команду к пятой строчке после седьмой в прошлом году. Также вместе с Юрием Голбаном она вошла в топ-10 участников индивидуального списка;

команда поднялась с третьего на второе место в рейтинге «Аналитика компаний малой и средней капитализации». Здесь отличились Анастасия Егазарян (№ 2), Дмитрий Скрябин (№ 4) и Мария Лукина (№ 5);

у аналитиков BCS Global Markets — четвертое место по сектору металлургии и добычи. При этом Кирилл Чуйко стал четвертым в индивидуальной таблице, Олег Петропавловский и Артем Багдасарян заслужили строчки в топ-10;

Елена Царева дебютировала на четвертом месте в категории «Банки и другие финансовые компании». Такое же место заняла команда в целом (девятое — в 2018 году);

аналитический департамент BCS Global Markets укрепил позиции еще в трех категориях — «Телекоммуникации и медиа», «Нефть и газ», «Потребительский рынок»;

команда сейлзов на рынке акций попала в соответствующий топ-3. При этом Пенка Шопова заняла четвертое место в индивидуальной таблице, Луис Сайенс — седьмое;

подразделение трейдинга и исполнения сделок переместилось сразу на второе место с прошлогоднего шестого. Дмитрий Рыжков и Шейном Соргом заслужили третью и четвертую строчки соответственно.

«Существенное улучшение позиций нашей команды в рейтингах приобретает особое значение на фоне непростой ситуации на российском финансовом рынке и повышенной волатильности, — прокомментировал итоги исследования Кирилл Чуйко. — Именно в такие периоды на первый план выходят профессионализм и готовность проявить инициативу. Мы гордимся тем, что новая команда получила признание в инвестиционном сообществе, и уверены, что наша работа позволит повысить качество обслуживания клиентов и еще больше укрепит позиции департамента в следующем году».