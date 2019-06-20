Каждый из нас в жизни сталкивается с таким неприятным явлением, как манипуляция. Но мало кто способен легко улавливать попытки скрытого воздействия и умело им противостоять.

В один из последних вечеров мая клиенты «Уралсиб Private Bank» спешили не за город, на природу, а в центр Москвы. В ресторане «Brasserie Мост», что рядом с Большим театром, их ждала творческая встреча с Сергеем Филиным.

На пресс-конференции 17 июня команда Alfa Future People поделилась главными сюрпризами и рекордами предстоящего фестиваля. Он состоится 16—18 августа при поддержке Альфа-Банка, который обещает сделать это событие особенным для клиентов.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Гости из будущего: Alfa Future People объявил программу — 2019

На пресс-конференции 17 июня команда Alfa Future People поделилась главными сюрпризами и рекордами предстоящего фестиваля. Он состоится 16—18 августа при поддержке Альфа-Банка, который обещает сделать это событие особенным для клиентов.

Майкл Тач, Виктор Шкипин

О том, каким будет крупнейший в России фестиваль электронной музыки, организаторы решили рассказать на территории модного фудмолла «Депо. Москва». Поэтому путь на второй этаж, где должна была состояться пресс-конференция, пролегал через корнеры с дальневосточными креветками и подмосковной земляникой.

Наверху гастрономическая картинка сменялась музыкальной: при входе гостей встречал диджей Георгий Джура, который приглашал всех желающих за пульт — попробовать свести пару треков. Мы подошли как раз в тот момент, когда один из молодых людей, следуя совету музыканта, «из левой вертушки переходил в правую». «Считаем ритм — раз, два, три — и теперь вливаемся в новый музыкальный квадрат, — подсказывал Джура парню. — Моторика у тебя немного опаздывает, но это всегда можно исправить».



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Грядущее самое жаркое событие лета подробно представил директор Alfa Future People Виктор Шкипин, который отвечает фактически за все — от порядка в палаточном городке до выбора артистов. Создатели фестиваля подготовили внушительную программу: сеты 108 диджеев на семи сценах, 14 видов спорта, более 15 часов лекций на футуристические темы. Для этого под открытым небом будет сформирована развитая инфраструктура.

Главная сцена будет оборудована с небывалым размахом. «Это центральная точка всего фестиваля, и мы всегда уделяли ей особое значение, — пояснил Шкипин. — Каждый год она представляла собой масштабные архитектурные сооружения: в виде электронной головы, выразительной фигуры девушки-андроида. Казалось бы, все технологические достижения исчерпаны, но в этот раз мы постарались оформить главное место праздника еще круче. Теперь все пространство — это огромный экран с уникальным видеорядом, который обеспечит посетителям полное погружение в происходящее».

На самой большой площадке выступят такие звезды электронной музыки, как Apashe, Carnage, Don Diablo, Ферри Корстен, Knife Party и Quintino. Еще одна особенность нынешнего фестиваля — появление сразу трех новых сцен: Trance, Live и Deep.

В последний, третий день мероприятия на его участников обрушатся килотонны децибел — музыка будет звучать нон-стоп 48 часов. «Мы давно шли к этой идее, но только в этом году смогли распределить звук так, чтобы он больше не причинял явный дискомфорт жителям близлежащего села Большое Козино», — отметил директор AFP.

Фестиваль останется верен принципу «ни купюр, ни мелочи — только зона безналичного расчета». И Альфа-Банк как основной партнер музыкального события придумал для его посетителей новую опцию, которую презентовал заместитель председателя правления кредитной организации, руководитель блока «Розничный бизнес» Майкл Тач.



По его словам, Альфа-Банк всегда старается предлагать своим клиентам что-то неординарное, а главное — технологичное. «Этим летом мы представляем совместно с платежной системой Mastercard и компанией Pepsi предоплаченную дебетовую карту, которая будет выдаваться на фестивале», — сообщил топ-менеджер. Ее дизайн выполнен в стиле паттернизм digital- художником Зориком Истоминым в честь 60-летия американского производителя напитков и продуктов в России. На пластике он воссоздал космическое пространство с артефактами современной культуры.

Зорик Истомин

Также для владельцев флагманской «Альфы-Карты» банка предусмотрены специальные условия — действует скидка 1000 рублей при оплате билетов на сайте Afp.ru и будет начисляться повышенный кешбэк за покупки на фуд-кортах фестиваля.

Традиционно Alfa Future People — еще и рай для гиков. В этом году здесь тоже пройдут презентации последних инновационных устройств, даже впервые в России можно будет увидеть полет по воздуху на реактивной доске AirBoard.

Шкипин рассказал, какая работа над ошибками была проведена организаторами в отношении транспортной доступности площадки. Теперь на подъездах будет оборудовано восемь постов проверки вместо прошлогодних двух, что позволит автомобилистам избежать многочасовых пробок. А добираться своим ходом до места стало проще благодаря туристической инфраструктуре, развернутой в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу. В городе действует международный аэропорт, а из Москвы и Петербурга ходят скоростные поезда.

Организаторы уверены, что три дня в чистом поле под сеты ведущих исполнителей надолго запомнятся гостям. Ведь по большому счету едут на фестиваль за эмоциями и приключениями. Почувствовать же атмосферу приближающегося события можно было на концерте AFP Live, состоявшемся в фудмолле вслед за пресс-конференцией. Благодаря ритмичным композициям молодых российских звезд — хаус-трио «Лауд» и электронщика Романа Литвинова — танцпол опустел лишь после полуночи.