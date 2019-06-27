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Антонина Самсонова Редактор



Все статьи автора Почта Банк на высоте: Officeparty с Дмитрием Руденко

Личное общение с топ-менеджерами, острые вопросы, честные ответы и новые продукты — все это Officeparty. На сей раз гостями высотного офиса холдинга «Банки.ру» стали руководители Почта Банка.

Президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко, акционеры холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева и Филипп Ильин-Адаев

Встречи форумчан портала Банки.ру с представителями кредитных организаций становятся все более масштабными. 19 июня на пятую Officeparty пришли практически все первые лица Почта Банка во главе с президентом Дмитрием Руденко. Программа была насыщенная: выступления топ-менеджеров, викторина, призы и, конечно, ответы на вопросы аудитории. Не обошлось без сюрпризов как от банка, так и со стороны крупнейшего финансового маркетплейса Рунета. Но обо всем по порядку.

Сотрудники «Народного рейтинга» Банки.ру и форумчане

Пока все осваивались, мы спросили постоянного участника Officeparty Александра, почему он каждый раз выбирает это мероприятие. «Я занимаюсь IT-аутсорсингом, мы работаем с крупными кредитными организациями, — рассказал он. — Я и сам на заре карьеры был сотрудником зарубежного банка, поэтому финансовая тема мне очень интересна и близка. На каждой встрече узнаю для себя что-то новое».

Сотрудница одного из кредитных бюро Ольга Буденовская рассказала, что ее компания ведет с Почта Банком переговоры о возможном сотрудничестве. И подобный формат мероприятия — идеальная возможность увидеть первых лиц банка в расслабленной, неформальной обстановке.

Александр

Ольга Буденовская

Дмитрий Руденко приехал заранее, чтобы успеть спокойно пообщаться с журналистами и гостями. Мы же поинтересовались, что глава банка сам ждет от этого вечера. «Я хочу честного и открытого разговора, — ответил Руденко. — Нам нечего скрывать, поэтому мы просто расскажем, как и зачем появились, что у нас получается. А вот что не получается — нам расскажут клиенты. Запишем все это аккуратно и будем работать над ошибками».

Официальная часть мероприятия началась с демонстрации видео, в котором Сергей Гармаш напомнил об истории и достижениях кредитной организации (кстати, те, кто внимательно смотрели на экран, потом получили преимущество в викторине и выиграли ценные призы). Из ролика зрители, например, узнали, что Почта Банк присутствует в 83 регионах России, в том числе в самых отдаленных уголках. За три года было открыто более 18 000 отделений, установлено 53 000 POS-терминалов и около 5000 банкоматов. И на данный момент у банка самая крупная сеть обслуживания в России.

К слову, о масштабах. Исполнительный директор «Банки.ру» Елена Ищеева поделилась с гостями вечера интересной историей. «Один банкир пригласил меня на чашечку кофе, — начала она. — Было это очень давно. И он стал мне рассказывать о том, что скоро в России появится банк, может быть, даже крупнее самого Сбербанка. Я сидела и думала: верить или нет? Это была наша первая встреча, неформальное знакомство на Садовом кольце. Надо признаться, что банкиры часто выдают желаемое за действительное, и я как профессиональный журналист пыталась тогда понять: меня разводят или это стопроцентный эксклюзив? Так как мы на портале Банки.ру умеем хранить тайны, я просто наблюдала. И то, что вы сегодня сделали, какой банк построили и насколько масштабную создали сеть, — я снимаю шляпу. Перед нами банкир, который не соврал!»

«Я не много знаю примеров, когда получилось в большой стране настолько быстро создать сеть для доступа граждан к финансовым услугам, — прокомментировал Дмитрий Руденко. — И при этом сделать так, чтобы не жить на дотации, а реализовать проект с прибылью. Мне кажется, этим можно гордиться».

Предправления рассказал о создании банка, о команде и о том, как строилось сотрудничество с Почтой России: «Когда я только познакомился с ее руководителями, там планировали делать 40 ремонтов в год. Я сказал, что не доживу до окончания этой программы, ведь на приведение в порядок 40 000 отделений потребуется тысяча лет! Сейчас совершенно другой темп, и нам это нравится».

Руденко отметил, что сейчас в отделениях Почта Банка работает 21 000 собственных сотрудников, чуть больше 2000 человек трудятся в головном офисе. Кроме этого, еще свыше 30 000 работников Почты России стали агентами кредитной организации. В банке есть даже собственная социальная сеть для сотрудников, где они могут общаться и обмениваться опытом.

Корреспондент Банки.ру задала неожиданный вопрос: «Какие карты лежат в кошельке предправления Почта Банка?» Руденко не растерялся и немедленно их продемонстрировал. Выяснилось, что при нем постоянно находится карта «Зеленый мир», помогающая восстанавливать леса по всей России. За каждые потраченные по ней 3000 рублей банк за свой счет сажает дерево. Кроме того, у предправления есть пластик, который в кредитной организации шутливо называют «Белый орел». В данном случае он привязан к Mir Pay. Также Руденко поделился, что его жена пользуется кобрендовой картой «Пятерочка», а дочь — геймерской.

После череды вопросов из зала в какой-то момент Елена Ищеева устроила провокацию: «Представляете, однажды вы включаете Банки.ру, а контента там нет. Одни иконки! Сюжет?» «Да это же просто витрина магазина. Кому она интересна?» — парировал Руденко.

Сразу родился импровизированный опрос: нужен ли журналистский контент на портале? С тем, что он необходим, согласились почти все участники встречи. «Ценность Банки.ру для рынка в том и состоит, что вы помогаете людям разбираться в банковских продуктах, анализировать и сравнивать, а не навязываете, как случается у большинства площадок», — констатировал глава Почта Банка уже в частной беседе с акционерами маркетплейса.

«Нам важно получать обратную связь от аудитории всегда, — подчеркнула Ищеева, общаясь с FP. — Ведь портал Банки.ру изначально создавался как народный, а потому лишать людей той пользы, на которой мы базируемся исторически, — нельзя. «Народный рейтинг», форум, новостная лента и статьи наших журналистов дают 40% трафика — это не просто важное достижение в цифрах, но и доверие аудитории, которое априори бесценно».

Во время сессии вопросов от форумчан не обошлось и без острых моментов. Иногда замечания были даже провокационными, но предправления отвечал на них быстро, честно, с юмором. Наверное, поэтому приз за лучший вопрос — фитнес-браслет с логотипом банка — достался форумчанину Дмитрию, который затронул тему эквайринга. «Это был разговор двух профессионалов», — пояснил свое решение топ-менеджер.

Дмитрий

И вот пришло время сюрприза от хозяев мероприятия. Елена Ищеева вручила Дмитрию Руденко фирменные стикеры «Народного рейтинга Банки.ру». Кредитная организация первой на рынке получила возможность разместить такие наклейки в своих офисах.

Дальше гостей ждало общение с руководителями Почта Банка, которые рассказали о последних продуктовых новинках и продвинутых сервисах. Так, клиентский директор Павел Тулубьев подробно остановился на том, как в организации построена работа с претензиями, и поделился несколькими такими кейсами. На самом деле клиенты пишут не только негативные отзывы, но и благодарности банку и его отдельным сотрудникам, причем за решение самых разных вопросов. Например, пенсионерка из Оренбургской области сочинила даже стихи в благодарность банку за то, что ей помогли разобраться с начислением пенсии.

Директор по развитию электронного бизнеса Анастасия Масленникова не только рассказала, как развиваются диджитал-каналы в банке, но и впервые представила программу «Шанс», в которой размер кешбэка за онлайн-покупки и токенизированные транзакции зависят от удачи клиента. Нужно только выбрать в мобильном приложении одну или несколько совершенных операций, указать желаемый процент (от 2% до 12%) и бросить кубики. Если выбранное и выпавшее числа совпали, указанный кешбэк будет зачислен на счет. Здорово, правда?

Павел Тулубьев (Почта Банк)

Анастасия Масленникова (Почта Банк)

Гости с удовольствием принимали участие в викторине, боролись за призы. Вопросы были самые разные — шуточные и серьезные, простые и посложнее. Директора по продуктам и технологиям банка Григория Бабаджаняна приятно удивило, что участники мероприятия так хорошо были осведомлены и о названиях банковских карт, и о количестве контакт-центров. Гости знали даже о том, какое число кобрендовых карт «Пятерочка» выпущено. Самым сложным оказался вопрос о том, сколько денег получили клиенты Почта Банка по программе «Гарантированная ставка». Ответ удалось найти только методом подбора — целых 7 млрд рублей. Первый правильно ответивший на каждый вопрос получил подарок от банка — портативную bluetooth-колонку.

Григорий Бабаджанян (Почта Банк)

Кульминацией викторины стал вынос черного ящика словно в игре «Что? Где? Когда?». Прозвучал вопрос: «Василий Богданович с острова Ольхон на Байкале может теперь не ездить на материк каждый месяц благодаря тому, что здесь лежит. Что находится в черном ящике?» Вариантов ответа было много: деньги, пластиковые карточки и так далее. А приз получил мужчина, сказавший, что в ящике — терминал. Действительно, именно с помощью этого устройства, установленного в почтовых отделениях, жители небольших поселков могут снимать наличные с любых карт рядом с домом. По всей стране работают 53 000 таких устройств.

После официальной части мероприятия состоялась традиционная экскурсия по офису холдинга. Все желающие могли задать вопросы консультантам банка и оформить себе любую карту.

Ольга Очеретина (Почта Банк)

Завершился вечер за бокалом шампанского и неформальным общением. «Мне было любопытно побеседовать лично с председателем правления банка, ведь его не встретишь в метро или в магазине,— поделилась с FP блогер Ксения Падерина. — Всегда интересно, как руководитель такого уровня будет себя вести и говорить».

Ксения Падерина

Также мы пообщались с тем самым форумчанином Дмитрием, который получил приз за лучший вопрос. «Я работаю в IT-сфере, связанной с банковским бизнесом, и хорошо разбираюсь в финансовой тематике, — рассказал он. — С информацией мне часто помогают форумчане на Банки.ру. Как клиент Почта Банка я пришел сюда решить личные проблемы и задать вопросы руководству. На Officeparty я впервые, формат классный!»

В кафе всех ждал еще один сюрприз: вкуснейшее мороженое в фирменных цветах Почта Банка — красно-синее. Что может быть лучше жарким летом! Гости не спешили расходиться, беседуя с финансистами, сотрудниками Банки.ру и делясь впечатлениями друг с другом. Ведь ничто не заменит приятных встреч и доверительных разговоров в наш непростой цифровой век.

Евгения Ленская (Почта Банк), Елена Ищеева (Банки.ру)

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