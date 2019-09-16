Красное и черное: «А-Клуб» обновил концепцию private banking

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10 сентября Альфа-Банк собрал журналистов на открытой террасе музея «Гараж», чтобы презентовать новое стратегическое позиционирование подразделения по работе с состоятельными клиентами и их семьями.

10 сентября Альфа-Банк собрал журналистов на открытой террасе музея «Гараж», чтобы презентовать новое стратегическое позиционирование подразделения по работе с состоятельными клиентами и их семьями.

Алина Назарова, Алексей Гиязов

Организаторы позаботились о том, чтобы приглашенные могли продлить себе летние удовольствия, — на крыше музея, где расположена терраса, было особенно приятно подставлять лицо утреннему солнцу за чашкой кофе. А вид на живописные зоны парка имени Горького и окрестности тут же разнообразил ленты гостей в соцсетях.

Новую концепцию позиционирования представили руководитель департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова и директор по маркетингу Алексей Гиязов.

Свою презентацию Назарова начала с упоминания нескольких фактов из истории бизнес-направления, которое она возглавляет. Альфа-Банк одним из первых в России запустил сервис VIP-обслуживания. В 2006-м на рынке появился «А-Клуб», который за следующие 13 лет заслужил доверие самых взыскательных и состоятельных клиентов. В 2016 году российский Forbes признал его лучшим частным банком для миллионеров, а в 2019-м — номером один в рейтинге всех банков, оказывающих услуги по управлению крупным частным капиталом.

Говоря о тенденциях в индустрии, Алина Назарова напомнила, что главной идеей частного банковского обслуживания является предоставление продуктов и услуг оперативно и на высоком уровне. А для этого нужны компетентные сотрудники. Работа с сильными партнерами позволяет банку предлагать лучшие финансовые решения, в том числе инвестиционные, которыми пользуется более 40% состоятельных клиентов.

Тема технологий — также сейчас одна из главных. Уже 80% клиентов используют мобильное приложение для свершения финансовых операций, и с каждым днем эта цифра только растет.

С 2017 года подразделение по работе с состоятельными частными лицами называлось «Альфа Private». На встрече было объявлено, что в связи с эволюционированием бизнеса оно переименовывается в «А-Клуб». «Сегодня на первом плане новый тренд — социальный private banking, который подразумевает обмен мнениями и опытом в формате клубного общения успешных людей, — пояснила Алина Назарова. — Наша цель — сделать общение клиентов с банком и между собой простым, удобным, эффективным»

Еще один из приоритетов команды — усиление направления family office. «Большинство владельцев капитала из первой волны уже имеют взрослых детей. И все они хотят, чтобы семья обслуживалась в рамках одного финансового института», — отметила Алина Назарова.

Об обновленной коммуникационной платформе «А-Клуба» подробно рассказал Алексей Гиязов. По его словам, в ней нет места показной роскоши и кричащим деталям — то есть всем тем атрибутам, с которыми обычно ассоциируется премиум-сегмент. Слоганы выбраны такие: «Для тех, кто знает себе цену» и «Для тех, кто не все».

Визуальная концепция будет строиться на лаконичности. «Для нового логотипа разработано отдельное цветовое решение: серая литера «А» с фирменным красным фундаментом на черном фоне, — уточнил Гиязов. — Мы хотим, чтобы наш бренд не бросался в глаза, был немного скрыт. Например, вывеска «А-Клуба» будет отсылать к «Черному квадрату» Малевича. Сдержанно и одновременно сильно».

Первым lifestyle-мероприятием для клиентов обновленного «А-Клуба» станет российская премьера шоу «Сны Спящей красавицы». Это проект на стыке искусства и технологий с Дианой Вишневой в главной роли. Даже из показанного на встрече проморолика понятно, что зрителей ждет впечатляющее зрелище, основанное на цифровых достижениях и современном танце.

Встреча продолжилась сессией вопросов-ответов. Журналисты интересовались каналами продвижения услуг для клиентов private banking, темами будущих закрытых мероприятий «А-Клуба».

Отвечая на вопрос исполнительного директора «Банки.ру» Елены Ищеевой о том, каков типичный возраст состоятельного клиента кредитной организации, Назарова сообщила, что, как правило, это человек старше 45 лет. Но прослеживается тренд на снижение среднего возраста в сегменте private banking. «Как вы думаете, это поколение будет готово к минимализму?» — поинтересовалась Ищеева. «Мы уверены, что да. Деньги, особенно большие, любят тишину. Без пафоса и кричащих историй», — заверила глава private-подразделения.

Елена Ищеева

В завершение встречи Алина Назарова затронула тему инвестиций. «Все наши рекомендации клиентам мы корректируем исходя из их индивидуальных пожеланий, их видения и веры в определенные отрасли», — отметила она.

После официальной части мероприятия гостям были предложены вкусный завтрак и персональная экскурсия по музею.