Бурковский прогулялся по финансовому супермаркету Банки.ру

21 сентября в парке Горького прошел первый московский экофестиваль «Сохраним лес». Почта Банк, который вот уже пять лет сажает деревья по всей России, не смог остаться в стороне от этого события.

23 сентября стартовала телевизионная рекламная кампания портала Банки.ру, лицом которой стал популярный актер Андрей Бурковский. Как выбирался амбассадор бренда и зачем интернет-компания пошла в телевизор — в нашем материале.

23 сентября стартовала телевизионная рекламная кампания портала Банки.ру, лицом которой стал популярный актер Андрей Бурковский. Как выбирался амбассадор бренда и зачем интернет-компания пошла в телевизор — в нашем материале.

Юлия Ананьева, Андрей Бурковский, Елена Ищеева

Идея выйти с рекламой за пределы Сети зрела в Банки.ру давно. Сайт занимает лидирующие позиции среди финансовых агрегаторов, его ежемесячная аудитория превышает 8,5 млн уникальных посетителей, однако части телевизионной аудитории он пока не знаком.

«Мы растем по трафику во всех интернет-каналах, но есть определенный предел — рассказала генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова. — Поэтому мы решили пойти туда, где о нас как о финансовом супермаркете еще не слышали. Мы намерены показать как можно большему числу людей, что не только знаем все про банковские продукты, но можем эту информацию агрегировать и обработать для каждого человека персонально, чтобы сделать ему наилучшее предложение».

Динара Юнусова, Андрей Бурковский

С этим согласна директор по маркетингу холдинга Юлия Ананьева. «Глобально наша целевая аудитория — все жители России, кто пользуется финансовыми продуктами и Интернетом, — пояснила она. — Большинство людей, когда у них возникает потребность в том или ином финансовом продукте, идет на сайты или в отделения конкретных банков и самостоятельно изучает все предложения. Мы поставили перед собой задачу за 20 секунд показать им, что такое финансовый супермаркет Банки.ру и в чем его преимущество. У нас все продукты собраны в одном месте, их легко сравнить, подобрать наиболее выгодные предложения, отправить заявку прямо в банк или страховую компанию онлайн. Мы решили, что проще всего будет объяснить это через привычные всем ассоциации. Используя компьютерную графику, мы создали настоящий супермаркет, на полках которого лежат кредиты, вклады, ипотека, карты, страхование и другие. Все удобно и очень понятно».

Съемки проходили в специальной хромакей-студии, и, конечно, команда Банки.ру воспользовалась возможностью поучаствовать в этом интересном процессе, познакомиться с актером.

«Ядро нашей целевой аудитории — люди возраста 20—45 лет, — поделилась Динара Юнусова. — Андрей Бурковский среди них очень популярен, он снимается в нашумевших сериалах, принимает участие в театральных постановках. Сам образ Андрея современный и вызывает очень приятные ассоциации».







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Но была и другая причина пригласить именно этого актера. Ее нам раскрыла акционер холдинга Елена Ищеева: «В последнее время в банках начался просто бум на селебрити в качестве амбассадоров. У «Открытия» появился Баста, Газпромбанк рекламирует Павел Воля, «Хоум Кредит» — Гарик Бульдог Харламов. Когда мы задумались над запуском телерекламы и стали выбирать лицо бренда, у меня постоянно крутилась мысль, что хочу видеть на экране человека, похожего на Филиппа (основателя «Банки.ру» Филиппа Ильина-Адаева , мужа Елены — FP). Но самое смешное, что такого актера предложил он сам!

В свое время Андрей Бурковский запомнился нам по «Сибирским сказителям», фольклорный юмор покорил всю семью. Потом мы обратили на него внимание в фильме «Звоните Ди Каприо». На общем совещании, перебирая современных звезд, именно муж первым упомянул актера Андрея Бурковского. Все не сговариваясь поддержали кандидатуру, и при личном общении на съемочной площадке я обратила внимание, насколько Андрей своим поведением напоминает Филиппа, такой же интеллигентный, сдержанный, с юмором...

Когда в начале 2000-х я активно снималась в рекламе и была в России лицом международного бренда Garnier, до съемок меня посвящали в историю бренда. Поэтому я тоже рассказала Андрею, как наша семья создавала портал, спросила, что он слышал про Банки.ру? «Вы знаете, когда поступило предложение стать лицом вашей компании, я находился в гостях среди друзей. Произнес вслух Банки.ру — все посоветовали соглашаться немедленно. Вас знают и уважают, вы помогаете людям разбираться в банковских продуктах уже многие годы. Репутация у бренда отличная!» Не скрою, мне как акционеру было очень приятно получить такую обратную связь от известного актера».



