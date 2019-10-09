Росбанк представил L’Hermitage Wealth Management Club

Никогда не разговаривайте с неизвестными, глядя на послужной список, составленный ими самими. Соискатели постоянно приукрашивают свои достижения, а то и приписывают себе чужие, пишет MarketWatch.

«Я работал с Биллом Гейтсом»: как люди нагло врут в резюме

3 октября финансовая организация собрала журналистов, чтобы рассказать о новом этапе развития подразделения по работе с владельцами крупного капитала. Его клиенты будут получать инвестиционное консультирование по стандартам Societe Generale Private Banking.

3 октября финансовая организация собрала журналистов, чтобы рассказать о новом этапе развития подразделения по работе с владельцами крупного капитала. Его клиенты будут получать инвестиционное консультирование по стандартам Societe Generale Private Banking.



Улан Илишкин, Оливье Пакалан, Илья Поляков, Дмитрий Енуков

Мероприятие состоялось в только что открывшемся VIP-отделении банка «Золотая миля», получившем такое название из-за расположения в престижном районе Пречистенской набережной.



Во время пресс-завтрака о новой странице в истории Росбанка объявил председатель правления Илья Поляков. Бизнес-направление по работе с состоятельными клиентами L’Hermitage становится полноценной частью Societe Generale Private Banking. Присоединение к ведущему международному игроку на рынке private banking ознаменовалось созданием L’Hermitage Wealth Management Club — эксклюзивного клуба для VIP-клиентов банка.

По словам главы кредитной организации, за последнее время были полностью обновлены подходы к работе с состоятельными частными лицами: появились новые требования к отбору клиентских менеджеров, изменились культура и идеология обслуживания в целом. «Как результат за два года количество наших VIP-клиентов, а также их активы под управлением увеличились более чем в полтора раза. На сегодняшний день мы обслуживаем 2870 состоятельных частных лиц, из них 30% пользуются услугами банка уже более 15 лет», — уточнил Поляков.



Илья Поляков

L’Hermitage Wealth Management Club сконцентрируется на программе инвестиционного консультирования. В рамках нее будут разрабатываться индивидуальные решения, учитывающие цели и задачи клиентов.

Затем предправления Росбанка сформулировал основные тенденции в сфере private banking. Например, состоятельные люди предпочитают иметь дело с крупными надежными игроками, предлагающими высокий уровень сервиса. Подавляющее большинство интересуется размещением активов по всему миру и проявляет самостоятельность в принятии инвестиционных решений. Также наблюдается смена поколений: многие сегодняшние владельцы крупного капитала — это либо наследники из богатых семей, либо управленцы высшего звена, заработавшие деньги в эпоху становления цифровой экономики. Они не владеют средствами производства, а продают свой талант, умения, знания.

Следующим докладчиком стал представитель Societe Generale Private Banking Оливье Пакалан, глава подразделения Wealth Management Solutions. Ради этой встречи он прилетел из Парижа. Пакалан подробно описал сервисы, которые Societe Generale предлагает состоятельным частным лицам.



Оливье Пакалан

Руководитель «Росбанк L’Hermitage» Улан Илишкин указал на приоритеты, которых придерживаются состоятельные клиенты при инвестировании: им важны качественная аналитика, максимально широкая продуктовая линейка и профессиональное риск-профилирование. «Объединение такой сильной структуры, как Росбанк, с европейской моделью экспертизы позволит наиболее полно соответствовать ожиданиям и интересам владельцев состояний, — подчеркнул топ-менеджер. — Мы уверены, что партнерство усилит наш бизнес и обеспечит динамичный рост. Наша цель — в ближайшие годы войти в тройку лидеров на рынке private banking в России».



Улан Илишкин

О том, как конкретно L’Hermitage Wealth Management Club будет помогать клиентам в достижении их целей, рассказал старший вице-президент «Росбанк L’Hermitage» Дмитрий Енуков. Так, в обширной линейке инвестиционных решений Societe Generale Private Banking предполагается делать акцент на структурных продуктах и иностранных фондах.

«Еще один фактор в рамках нашего партнерства с Societe Generale — никаких шаблонов при выборе решений для клиента, — отметил эксперт. — К примеру, если у него есть собственный взгляд на рынок нефти, то мы должны будем подобрать вариант, который позволит максимально эффективно отработать эту торговую идею».

Дмитрий Енуков

Изменение в работе заключается также в том, что раньше у состоятельных людей была только одна точка взаимодействия с банком — клиентский менеджер. Теперь у них появляется дополнительный «контрагент» — инвестиционный консультант.



Деловой повесткой мероприятие не ограничилось — была проведена мини-экскурсия по новому современному офису.

Дизайнерское решение пространства отличают эргономичность и минимализм. Основной стилеобразующий элемент — волнообразный узор гильоше, который был использован на стеновых панелях. Определенную строгость и ощущение сдержанной роскоши создают стены цвета графита. «При создании интерьера такой сложный серый оттенок был выбран не случайно, — рассказали сотрудники отделения. — Таким образом офис становится продолжением Пречистенской набережной, обрамленной гранитом. Из окон на нее открывается прекрасный вид».

На относительно небольшой площади в 350 квадратных метров размещено несколько различных по назначению помещений: фойе, три переговорные комнаты, кассы, бэк-офис. Одна из переговорных привлекает внимание необычным решением: вместо стен у нее — поворотные перегородки, позволяющие превращать открытое пространство в приватную зону.



Примечательно, что некоторые элементы интерьера в офисе связаны с Францией — родиной группы Societe Generale, куда входит Росбанк. Например, все гости без исключения останавливались возле фитостены из живых бегоний оттенка бордо — цвета известного красного вина из одноименного французского региона.



Одну из стен рабочей зоны украшает солидных размеров картина, смысл которой нам раскрыл ее автор — Улан Илишкин. «Полотно называется «Рождение Вселенной», — сообщил он. — Появление мира я выразил в уходящей перспективе, окруженной волнами. Связь с конкретным местом — отделением банка — подчеркивают китайские иероглифы, символизирующие богатство и процветание».

