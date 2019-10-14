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3 октября в гостинице Four Seasons прошел пресс-завтрак Совкомбанка, посвященный итогам работы в первом полугодии, планам выхода на IPO, привлечению капитала на международных рынках и присоединению к принципам ответственного банкинга ООН.

Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора Совкомбанк рассказал о финансовых результатах и привлечении капитала

3 октября в гостинице Four Seasons прошел пресс-завтрак Совкомбанка, посвященный итогам работы в первом полугодии, планам выхода на IPO, привлечению капитала на международных рынках и присоединению к принципам ответственного банкинга ООН.

Завтрак накрыли в виде фуршета, на котором спикеры — совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский, председатель правления Дмитрий Гусев и управляющий директор Андрей Оснос — общались с журналистами. Непринужденный нетворкинг задал легкое настроение всему мероприятию.

Дмитрий Гусев, Сергей Хотимский

Во время презентации финансовых результатов Cергей Хотимский отметил, что среди частных кредитных организаций Совкомбанк занимает второе место после Альфа-Банка по уровню рейтингов, присвоенных международными агентствами. А в розничном бизнесе доля обеспеченных кредитов у него выше, чем у Сбербанка.

В последние месяцы одним из значимых для организации событий стало привлечение синдицированного кредита на $200 млн от международного пула банков с участием HSBC, Citibank, ING, Commerzbank и Росбанка. Другой важной вехой является привлечение финансирования от Черноморского Банка Торговли и Развития на 2,5 млрд рублей. Кроме того, в начале октября Совкомбанк разместил дебютный выпуск субординированных еврооблигаций объемом $300 млн.

Среди драйверов роста бизнеса Хотимский отметил карту рассрочки «Халва». За десять кварталов было выпущено 4 млн таких карт. Как раз сейчас настал момент, когда доходы от проекта начали превышать затраты на расширение клиентской базы. «Ты зарабатываешь потом, много лет по чуть-чуть, — пояснил банкир. — А затраты на то, чтобы привлечь клиента, существенные, и, естественно, это влияет на наши расходы».

Антон Запольский, Сергей Хотимский, Дмитрий Гусев, Андрей Оснос

Отдельно Хотимский остановился на автокредитовании. Совкомбанк занимает на этом рынке долю примерно в 13% и продолжает ее наращивать. Организация фокусируется на выдаче кредитов покупателям бюджетных машин.



Портфель корпоративных кредитов у банка сравнительно небольшой — на уровне 150% от капитала. При этом он хорошо диверсифицирован по отраслям. Продолжает развиваться направление банковских гарантий, которых в первом полугодии было выдано 60 000, в основном представителям малого и среднего бизнеса.

Корпоративно-инвестиционный бизнес, по словам Хотимского, также чувствует себя неплохо. Показательно, что вклад этого направления в прибыль банка за первый квартал текущего года составил почти 20%, что можно считать очень хорошим результатом.



Среди других тенденций банкир упомянул, например, рост значимости удаленных каналов обслуживания. Так, розничные клиенты совершают порядка 70% операций не в офисах, а через мобильное приложение. А самым популярным каналом взаимодействия с организацией стал чат. По словам банкира, даже нетривиальные вопросы люди предпочитают задавать не очно или позвонив в кол-центр, а в мессенджере. По статистике, приложение банка ежедневно устанавливается примерно на 10 000 мобильных устройств.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Гусев затронул тему привлечения инвестиций. В 2018—2019 годах банк получил 15,6 млрд рублей от новых акционеров, среди которых Российский фонд прямых инвестиций и его партнеры: Суверенный фонд Саудовской Аравии, Российско-китайский инвестиционный фонд, Российско-японский инвестиционный фонд, Суверенный фонд Катара, японский инвестиционный фонд SBI Holdings.

Дмитрий Гусев

Сергей Хотимский

На теме возможного IPO банка, которая обсуждается вот уже четыре года, участники пресс-завтрака остановились отдельно. По словам Гусева, на данный момент условия размещения акций финансовых институтов не очень хорошие, поэтому в организации ждут удобного момента. «Как только созреет совокупность внутренних и внешних условий, тогда мы пойдем на биржу, — уточнил позицию Сергей Хотимский. — Кидаться на амбразуру, лишь бы что-то продать и поставить себе галочку, — задачи нет. В этом смысле IPO для нас некритично. Если говорить о планах на следующий год — может, да, а может, и нет, зависит от условий. А если речь идет о горизонте в пять лет — вероятность выхода на IPO высокая».

Много времени на встрече уделили участию Совкомбанка в финансовой инициативе ООН: в сентябре он первым среди российских кредитных организаций присоединился к «Принципам ответственной банковской деятельности». Это означает, что он будет готовить нефинансовую отчетность о реализации ESG-проектов (по внедрению лучших практик в сфере экологии, социальной политики и корпоративного управления), а также постепенно увеличивать финансирование компаний из секторов низкоуглеродной, возобновляемой энергетики и сферы переработки отходов.

Участие в данной инициативе не накладывает на банк жестких обязательств: например, кредитовать только экологические проекты или размещать исключительно «зеленые» облигации. «Но прежде чем принять решение о сделке, мы постараемся понять, куда компания стремится, даже если в настоящий момент она не будет образцовой в плане экологии, — пояснил Хотимский. — Возможно, в рамках своего производства она пытается устроить технологические процессы так, чтобы они наносили наименьший ущерб природе или здоровью людей. Мы придаем этому большое значение».

Программа рассчитана на семь лет, за которые Совкомбанк планирует и сам стать лучше по каждому из пунктов.