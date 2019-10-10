Пресс-брифинг Экспобанка: драйверы роста и IT-конкуренция

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4 октября состоялся традиционный ежегодный пресс-брифинг с акционером и топ-менеджментом Экспобанка. В процессе общения был затронут широкий круг тем — от новостей кредитной организации до технологий, которые изменят нашу жизнь.
Основной владелец Экспобанка Игорь Ким начал разговор с журналистами с анализа макроэкономической ситуации. Он отметил, что сейчас можно наблюдать замедление темпов роста мировой экономики, что повышает риск скатывания в рецессию.
В России продолжается огосударствление финансового сектора, напомнил Ким. На сегодняшний день доля частного банкинга составляет 27%, причем около 14% приходится на долю иностранных участников рынка. Российские коммерческие банки — в основном нишевые: это либо монолайнеры, либо универсальные организации, но имеющие региональный характер. Экспобанк придерживается именно нишевого пути развития и чувствует себя комфортно в выбранных рыночных сегментах.
«Я думаю, что по итогам года мы покажем хороший рост по отдаче на капитал, — сообщил Игорь Ким. — Это связано с тем, что в предыдущие два года мы активно инвестировали в новые технологии: в онлайн-платформы, искусственный интеллект. Мы смогли серьезно снизить издержки, связанные с продвижением продуктов, обслуживанием клиентов».
Также Ким поделился мнением о будущем частного банковского бизнеса в России. «Сейчас очень много вопросов возникает по этому поводу, — сказал он. — На мой взгляд, внедрение новых технологий, именно то, что банковский сектор переживает довольно большую технологическую трансформацию, дает ему шанс в России. Потому что не размер имеет значение, а именно новые технологии. Размер — это скорее следствие. Клиенту все равно, где получать финансовые услуги, ему важны скорость, удобство. Самый главный вызов сегодня — сделать максимально комфортный сервис. Банки, которые быстрее всех найдут наилучшие решения, будут лидерами рынка».
Далее слово перешло к председателю правления Экспобанка Алексею Санникову. Он напомнил, что после приобретения контрольного пакета акций в мае текущего года к банковской группе Экспобанка был присоединен Курскпромбанк. Последний имеет 29-летнюю историю и представлен в Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях. «У Курскпромбанка сильные компетенции в части обслуживания розничных клиентов, малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных компаний, так что присоединение банка к группе серьезно усилило наши позиции», — рассказал Санников. На вопрос, станет ли эта кредитная организация частью Экспобанка, топ-менеджер ответил, что вопрос об интеграции пока не стоит, но в будущем она возможна. Сейчас необходимо привести работу двух банков к единым стандартам качества.
20 сентября Экспобанк отмечает 25 лет со дня основания. Это стало поводом поговорить с председателем правления Алексеем Санниковым о настоящем и будущем как самой кредитной организации, так и финансовой отрасли в целом.
По словам Санникова, группа показывает серьезный рост, к концу 2019 года ее прибыль превысит 3 млрд рублей. «Мы очень хорошо понимаем, что невозможно заниматься всеми направлениями, — подчеркнул предправления Экспобанка. — Мы осознанно придерживаемся стратегии, в рамках которой выбираем определенную нишу, и концентрируемся на ней. На сегодняшний день мы сильны в работе с корпоративным бизнесом, в private-банкинге, банковских экспресс-гарантиях, автокредитовании. Но этим наши амбиции не ограничиваются, мы всегда находимся в поисках новых направлений и решений для наших клиентов».
Санников уверен, что одно из конкурентных преимуществ Экспобанка состоит в том, что кредитная организация способна развиваться не только в рамках существующего бизнеса: «Мы умеем внедрять в существующую структуру, корпоративную культуру новые бизнес-команды, которые в кратчайшие сроки начинают показывать хорошие результаты. Яркий пример — автокредитование. За три месяца мы прошли путь с нуля до первого выданного кредита. Это фантастически быстро, любой игрок рынка подтвердит».
Сейчас банк выдал уже более 70 000 кредитов и занял долю в 4% авторынка. «Мы стараемся максимально оптимизировать весь процесс и сэкономить время клиента: решение по кредиту принимается за 15 минут. С момента, когда человек пришел к менеджеру по продажам, и до того, как он выехал из автосалона на выбранной машине, проходит не более часа», — сказал Санников. Банку удалось достичь такого результата благодаря внедрению стратегических финтех-решений: такая политика связана как с развитием рынка, так и со сложившейся корпоративной культурой.
В последние семь лет Игорь Ким инвестирует не только в банковский, но и в технологический сектор. Для этих целей был создан венчурный фонд ExpoCapital, о котором подробно рассказали его управляющий партнер Никита Ряузов и член совета директоров Экспобанка Кирилл Нифонтов.
Управляющий партнер фонда прямых инвестиций Expo Capital Никита Ряузов рассказал Finparty о том, как его команда ищет перспективные стартапы и помогает им менять мир к лучшему.
На данный момент фонд имеет несколько портфельных проектов. Среди них производитель одностенных углеродных нанотрубок OcSiAl, люксембургская высокотехнологичная компания Ujet, специализирующаяся на создании инновационных решений в электротранспорте. Разработанные Ujet электроскутеры в этом году были удостоены международных премий IF Gold Award и Red Dot Award за лучший дизайн в мобилити. Другой портфельный проект фонда — платформа для диагностики онкологических заболеваний Botkin.AI, получившая в этом году патент на использование собственной технологии на базе искусственного интеллекта в области систем поддержки принятия врачебных решений. По словам топ-менеджеров, благодаря грамотному управлению и положительной переоценке ряда проектов ExpoCapital уже показывает доходность порядка 30% годовых в долларах США. Сейчас фонд ведет переговоры по инвестированию в другие стартапы, но данные о потенциальных сделках пока не раскрываются.
В конце встречи Игорь Ким еще раз отметил, что сегодня финансовый ландшафт сильно меняется, те, кто не успеют адаптироваться к новым технологиям, — не смогут бороться за клиентов: «Именно поэтому новые финтех-решения — объект нашего пристального внимания. Главное — уметь видеть те направления, которые существенным образом поменяют нашу жизнь, и быть в них первыми».
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Фото: Надя Дьякова
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