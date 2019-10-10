Пресс-брифинг Экспобанка: драйверы роста и IT-конкуренция

Бывает, что в нашей жизни ничего не случается: мы раз за разом проживаем «день сурка» и не знаем, в чем причина. Вроде есть желания, мы ставим цели, составляем план их достижения, а результата нет. Почему это происходит?

3 октября финансовая организация собрала журналистов, чтобы рассказать о новом этапе развития подразделения по работе с владельцами крупного капитала. Его клиенты будут получать инвестиционное консультирование по стандартам Societe Generale Private Banking.

4 октября состоялся традиционный ежегодный пресс-брифинг с акционером и топ-менеджментом Экспобанка. В процессе общения был затронут широкий круг тем — от новостей кредитной организации до технологий, которые изменят нашу жизнь.

4 октября состоялся традиционный ежегодный пресс-брифинг с акционером и топ-менеджментом Экспобанка. В процессе общения был затронут широкий круг тем — от новостей кредитной организации до технологий, которые изменят нашу жизнь.

Никита Ряузов, Алексей Санников, Игорь Ким, Кирилл Нифонтов

Основной владелец Экспобанка Игорь Ким начал разговор с журналистами с анализа макроэкономической ситуации. Он отметил, что сейчас можно наблюдать замедление темпов роста мировой экономики, что повышает риск скатывания в рецессию.

В России продолжается огосударствление финансового сектора, напомнил Ким. На сегодняшний день доля частного банкинга составляет 27%, причем около 14% приходится на долю иностранных участников рынка. Российские коммерческие банки — в основном нишевые: это либо монолайнеры, либо универсальные организации, но имеющие региональный характер. Экспобанк придерживается именно нишевого пути развития и чувствует себя комфортно в выбранных рыночных сегментах.

Игорь Ким

«Я думаю, что по итогам года мы покажем хороший рост по отдаче на капитал, — сообщил Игорь Ким. — Это связано с тем, что в предыдущие два года мы активно инвестировали в новые технологии: в онлайн-платформы, искусственный интеллект. Мы смогли серьезно снизить издержки, связанные с продвижением продуктов, обслуживанием клиентов».

Также Ким поделился мнением о будущем частного банковского бизнеса в России. «Сейчас очень много вопросов возникает по этому поводу, — сказал он. — На мой взгляд, внедрение новых технологий, именно то, что банковский сектор переживает довольно большую технологическую трансформацию, дает ему шанс в России. Потому что не размер имеет значение, а именно новые технологии. Размер — это скорее следствие. Клиенту все равно, где получать финансовые услуги, ему важны скорость, удобство. Самый главный вызов сегодня — сделать максимально комфортный сервис. Банки, которые быстрее всех найдут наилучшие решения, будут лидерами рынка».

Далее слово перешло к председателю правления Экспобанка Алексею Санникову. Он напомнил, что после приобретения контрольного пакета акций в мае текущего года к банковской группе Экспобанка был присоединен Курскпромбанк. Последний имеет 29-летнюю историю и представлен в Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях. «У Курскпромбанка сильные компетенции в части обслуживания розничных клиентов, малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных компаний, так что присоединение банка к группе серьезно усилило наши позиции», — рассказал Санников. На вопрос, станет ли эта кредитная организация частью Экспобанка, топ-менеджер ответил, что вопрос об интеграции пока не стоит, но в будущем она возможна. Сейчас необходимо привести работу двух банков к единым стандартам качества.

Алексей Санников

По словам Санникова, группа показывает серьезный рост, к концу 2019 года ее прибыль превысит 3 млрд рублей. «Мы очень хорошо понимаем, что невозможно заниматься всеми направлениями, — подчеркнул предправления Экспобанка. — Мы осознанно придерживаемся стратегии, в рамках которой выбираем определенную нишу, и концентрируемся на ней. На сегодняшний день мы сильны в работе с корпоративным бизнесом, в private-банкинге, банковских экспресс-гарантиях, автокредитовании. Но этим наши амбиции не ограничиваются, мы всегда находимся в поисках новых направлений и решений для наших клиентов».

Санников уверен, что одно из конкурентных преимуществ Экспобанка состоит в том, что кредитная организация способна развиваться не только в рамках существующего бизнеса: «Мы умеем внедрять в существующую структуру, корпоративную культуру новые бизнес-команды, которые в кратчайшие сроки начинают показывать хорошие результаты. Яркий пример — автокредитование. За три месяца мы прошли путь с нуля до первого выданного кредита. Это фантастически быстро, любой игрок рынка подтвердит».

Сейчас банк выдал уже более 70 000 кредитов и занял долю в 4% авторынка. «Мы стараемся максимально оптимизировать весь процесс и сэкономить время клиента: решение по кредиту принимается за 15 минут. С момента, когда человек пришел к менеджеру по продажам, и до того, как он выехал из автосалона на выбранной машине, проходит не более часа», — сказал Санников. Банку удалось достичь такого результата благодаря внедрению стратегических финтех-решений: такая политика связана как с развитием рынка, так и со сложившейся корпоративной культурой.

В последние семь лет Игорь Ким инвестирует не только в банковский, но и в технологический сектор. Для этих целей был создан венчурный фонд ExpoCapital, о котором подробно рассказали его управляющий партнер Никита Ряузов и член совета директоров Экспобанка Кирилл Нифонтов.

Никита Ряузов

На данный момент фонд имеет несколько портфельных проектов. Среди них производитель одностенных углеродных нанотрубок OcSiAl, люксембургская высокотехнологичная компания Ujet, специализирующаяся на создании инновационных решений в электротранспорте. Разработанные Ujet электроскутеры в этом году были удостоены международных премий IF Gold Award и Red Dot Award за лучший дизайн в мобилити. Другой портфельный проект фонда — платформа для диагностики онкологических заболеваний Botkin.AI, получившая в этом году патент на использование собственной технологии на базе искусственного интеллекта в области систем поддержки принятия врачебных решений. По словам топ-менеджеров, благодаря грамотному управлению и положительной переоценке ряда проектов ExpoCapital уже показывает доходность порядка 30% годовых в долларах США. Сейчас фонд ведет переговоры по инвестированию в другие стартапы, но данные о потенциальных сделках пока не раскрываются.

Кирилл Нифонтов

В конце встречи Игорь Ким еще раз отметил, что сегодня финансовый ландшафт сильно меняется, те, кто не успеют адаптироваться к новым технологиям, — не смогут бороться за клиентов: «Именно поэтому новые финтех-решения — объект нашего пристального внимания. Главное — уметь видеть те направления, которые существенным образом поменяют нашу жизнь, и быть в них первыми».