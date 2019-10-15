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Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Big boss: Почта Банк провел детский совет директоров

8 октября Почта Банк собрал победителей всероссийского детского конкурса «Лучший урок письма». Они попробовали себя в роли топ-менеджеров и встретились с президентом организации Дмитрием Руденко.



В рамках этого творческого состязания Почта Банк ежегодно вручает награды в своей специальной номинации. В этот раз он предложил школьникам пофантазировать в эссе на тему: «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь?» Среди авторов самых ярких работ Дмитрию Руденко предстояло лично выбрать трех победителей и столько же лауреатов. Всех шестерых номинантов пригласили в центральный офис организации.

Банк решил погрузить их в настоящую взрослую ситуацию — предложил представить себя на заседании совета директоров. Чтобы процесс был максимально приближен к реальности, школьники расположились за большим столом зала правления. Поначалу ребята выглядели смущенными в глубоких креслах, определенно для них великоватых, в окружении плазменных экранов на стенах и микрофонах на столах. К тому же сложно справиться с волнением, когда на тебя направлены несколько фотокамер. Но появившийся в зале Дмитрий Руденко быстро разрядил обстановку.

«Коллеги (а я сегодня так буду к вам обращаться), расслабьтесь! Наш банк открытый и дружелюбный, так что сегодня вы получите максимум положительных эмоций. И пусть вас не пугает официальный формат встречи: иногда и топ-менеджеры ведут себя на заседаниях как дети», — пошутил предправления. В мероприятии также принял участие создатель конкурса «Лучший урок письма» — руководитель направления спонсорских и социальных проектов Почты России Вадим Носов.



Дмитрий Руденко

Первой задачей в повестке дня стало обсуждение термина «совет директоров». Каждый юный гость попытался объяснить, что он понимает под этим словосочетанием. И ответы звучали достаточно точные. Например, один из мальчиков сказал, что совет директоров — это орган масштабного управления компанией. «Прямо детальное попадание», — похвалил его глава банка.



Следом ребята получили еще одно задание — как можно быстрее подписать стопку служебных документов и проставить в них личную печать (каждый из юных «топ-менеджеров» получил свою, именную!). Тренироваться на скорость в этом важном занятии понравилось всем без исключения. «Почувствуй себя боссом!» — так охарактеризовал задание Дава Очиргоряев из Астраханской области.

Дава Очиргоряев

Затем каждый из номинантов представил «визитную карточку» — рассказал о себе и своих предложениях для банка, которые прислал на конкурс в эпистолярном жанре. Все идеи оказались толковыми и запоминающимися: из мини-презентаций можно было сделать вывод, что дети знают реалии сегодняшней жизни и готовы ко многим проблемам завтрашнего дня.

Олеся Лебедева из Мурома предложила разработать комплекс программ социальной поддержки: «Банк — семья», «Банк — дети», «Банк — здоровье», «Банк — природа». Они предполагали бы помощь людям в трудных ситуациях, организацию отдыха в санаториях, открытие школ. Дмитрий Руденко поблагодарил школьницу за выбор такой непростой и интересной темы, как совмещение коммерции и социальной ответственности. «У нас в банке есть проект экологической направленности под названием «Подари лес другу», а также выпускается карта «Зеленый мир», — напомнил он.

Олеся Лебедева

Варвара Федина из Кировской области для написания эссе составила план работы, которому неукоснительно следовала. Во-первых, девочка ничего не знала о банках и их деятельности, поэтому в своем поселке пообщалась с заместителем руководителя банковского отделения и взяла у нее интервью. Это помогло сформулировать основную мысль сочинения. Во-вторых, Варвара изучила приемы официально-делового общения и постаралась, чтобы ее эссе выглядело как серьезный документ для руководства. Для рекламы предложенной банковской услуги она придумала нестандартный ход — использование формата афиши.

Варвара Федина

А вот житель Башкортостана Тимур Файзуллин, будь он на месте председателя правления банка, первым делом внедрил бы голосовое управление терминалами. По его словам, следует расположить их в отдельных кабинках, чтобы речь одного человека не перекрывала слова другого. Перед началом обслуживания клиент должен будет пройти идентификацию по фамилии, дате рождения, паспортным данным. После выполнения этой процедуры ему останется отчетливо произнести, какую услугу он хочет получить, и программа автоматически перейдет к нужному пункту.

Старшеклассник объяснил пользу нововведения. Сегодня в банках есть менеджеры и операционисты, которым нужно ежемесячно платить зарплаты, премии, отпускные. А на терминалы с голосовым управлением придется потратиться только на этапе их установки, затем прибыль не заставит себя ждать. Дмитрию Руденко ход мыслей Тимура понравился. «Наш кол-центр уже активно внедряет технологию биометрической идентификации по голосу, — рассказал он. — Банковская деятельность все больше опирается на цифровые достижения — благодаря им не надо стоять в очередях, посещать отделения. Но самое важное — они позволяют экономить наш главный ресурс: время. Его не купишь ни за какие деньги».

Забегая вперед, скажем, что именно Тимур Файзуллин занял первое место в учрежденной банком номинации.

Тимур Файзуллин

Вадим Носов

Девятилетний Владислав Болквадзе из Рязани предложил сделать доброе дело — организовать в отделениях банка приюты для бездомных животных, которых он очень любит. «Там их точно не дадут в обиду, — обосновал свою идею юный зоозащитник. — И возможно, кто-то из клиентов захочет забрать несчастного зверька домой». Все сидящие в зале были так тронуты этой заботливостью, что попадись им вечером на улице брошенный пес — точно бы купили ему пару сосисок.

Владислав Болквадзе

При награждении Руденко заметил, что выбрать лучших из лучших было сложно — каждая работа по-своему необычна. «Но главный критерий, которым мы руководствовались, — чтобы идея была максимально близка к внедрению, — резюмировал предправления. — Я читал все эссе, и порадовало, с какой глубиной и творчеством ребята подошли к выполнению задания. Для меня сегодняшнее общение — еще и отличная возможность посмотреть, кто придет нам на смену: эти пытливые умы будут у руля организаций через 15—20 лет».

Второе место заняла Олеся Лебедева, третье — Влад Болквадзе. Остальные трое участников стали почетными лауреатами. Все шесть человек получили памятные подарки от организаторов конкурса.







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Затем ребята дистанционно, с помощью компьютера, интерактивной карты страны и специальной экокарты «Зеленый мир», высадили деревья в национальном парке «Угра» в рамках проекта «Подари лес другу». Участок назвали в честь дня, проведенного конкурсантами в банке, — «Детский совет директоров».

На этом насыщенная программа не закончилась. Школьники отправились на небольшую экскурсию по офису, успев заглянуть в кабинет Дмитрия Руденко и посидеть в его кресле. А потом их ждали увлекательная прогулка по центру столицы и посещение детского города профессий «КидсСити», в том числе игровой зоны Почта Банка.