NASDAQ открыла торги поздравлением российского брокера

15 октября на одной из главных американских бирж прошли первые сделки с акциями Freedom Holding Corp. Впервые в истории листинг на NASDAQ получила брокерская компания с российскими корнями.
В этот день каждый прохожий на Times Square мог видеть на здании биржи сообщение, адресованное россиянам. На семиэтажном информационном табло MarketSite появились слова: NASDAQ Welcomes Freedom Holding Corp. Так главная мировая площадка для акций технологических компаний приветствовала своего нового эмитента — международный холдинг с российскими корнями Freedom Holding Corp. и его основателя Тимура Турлова.
В честь начала торгов акциями компании состоялась традиционная welcome-церемония. Представители биржи сказали приветственные слова и пожелали удачи Freedom Holding, а также вручили команде сертификат листинга. После этого все собравшиеся на мероприятии — акционеры, сотрудники компании, журналисты — стали свидетелями первых сделок, заключенных с бумагами в ходе торгов. Стартовая цена составила $14,42.
«Для нас получение листинга и публичного статуса — это та цель, над которой мы работали последние несколько лет, — прокомментировал глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. — Это было большим вызовом, который позволял показать, что мы можем быть такими же прозрачными, как крупнейшие американские корпорации. Сейчас мы с уверенностью говорим, что наш бизнес полностью соответствует всем международным стандартам отчетности и корпоративного управления. Для наших клиентов это означает высочайший уровень гарантий».
Freedom Holding Corp. — международный финансовый холдинг, оперирующий в семи странах (Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Киргизия, Кипр и Германия). Капитализация на середину октября составляет порядка $800 млн, собственный капитал группы превышает $125 млн, активы — $429 млн, а клиентские активы — $1,3 млрд. Общее число счетов клиентов — свыше 121 тыс. У холдинга действует 78 офисов, из них 30 — в России, где он представлен инвестиционной компанией «Фридом Финанс».
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11 Окт 2019 Здоровье