Альфа-Банк на Finopolis: о будущем phygital и человеческом общении

Нужны ли современному банку отделения? Эта тема стала одной из самых обсуждаемых на форуме Finopolis 2019, проходившем в Сочи. Как сочетаются живое и цифровое обслуживание клиентов, Альфа-Банк делегатам не только рассказывал, но и показывал.

На форуме банкиры из года в год обсуждают цифровизацию. Теперь все новое в отрасли — digital. Но в этот раз Альфа-Банк предложил иную повестку. Главный управляющий директор организации Владимир Верхошинский заявил на пленарной дискуссии, что чистого digital-обслуживания современному клиенту недостаточно. Все-таки мы живем в физическом мире, и далеко не все готовы решать вопросы удаленно, не видя своего собеседника рядом. Особенно если вопрос важный. Особенно если он касается денег.

«Главный тренд, который определит парадигму развития банковского сектора на следующие несколько лет, — это интуитивный и всем понятный phygital (от physical и digital), сочетание простого, живого общения и онлайн-обслуживания, — заметил Владимир Верхошинский. — Мы в Альфа-Банке уже некоторое время следуем этой парадигме. Есть успешные примеры из небанковской сферы, такие как Uber или Tinder, когда продолжением цифрового опыта является физическое взаимодействие. Вот за этой комбинацией — будущее».

Верхошинский уверен, что отрасль движется к сплетению онлайн- и офлайн-обслуживания. Клиент и в мобильном приложении, и в отделении должен получать быстрый и комфортный сервис благодаря цифровым технологиям. И Альфа-Банк готов это обеспечить.

Острая дискуссия развернулась на второй день форума на пленарной сессии с участием Петра Авена, который предложил к обсуждению простую мысль: никакой digital-сервис не заменит нам живого человеческого общения. Олег Тиньков ожидаемо возразил и заявил о тотальной ненужности банковских отделений, приведя в пример Сбербанк и Райффайзенбанк, сокращающие свои сети. По мнению первого digital-only-банкира, физические точки присутствия — это все лишние траты на помещения и персонал. Авен в ответ заметил, что несмотря на отсутствие офисов у Тинькофф Банка в нем работает больше людей, чем в Альфа-Банке (27 000 против 23 000). И это сразу ставит под сомнение тезис об эффективности безофисных банковских организаций. Зачем ему столько сотрудников, Тиньков объяснять не стал, но пообещал, что «будет бороться с этой позорной цифрой».

Глава розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач выступил на секции «Я, снова я и цифровой аватар», отметив, что клиентский путь не должен пролегать в среде «естественной» или «цифровой». Нужно, чтобы клиенту было удобно, причем так, чтобы он не замечал банк, а просто получал нужные сервисы. А руководитель блока «Малый и микробизнес» Денис Осин на секции «Финтех ближе к телу: новые возможности для МСП» рассказал об интересном инструменте, которым около полугода пользуются выездные сотрудники его подразделения. Необходимые для привлечения клиентов сервисы доступны им в приложении на планшете. Все под рукой, все удобно, минимум бумажной работы.

На форуме еще несколько спикеров представляли позицию Альфа-Банка по различным вопросам. Так, руководитель департамента онлайн-продаж Александр Солонин обсудил на профильной секции возможности по продвижению и применению государственных услуг в рамках работы с клиентами. Руководитель департамента развития онлайн-каналов Дамир Баттулин на круглом столе «Ростелекома» поделился опытом партнерства банка со стартапами и телеком-компаниями. А директор центра поиска и разработки инноваций Денис Додон принял участие в обсуждении трансграничного банкинга, а также практического применения технологии блокчейн. Ему было о чем рассказать — на счету Альфа-Банка уже несколько реализованных блокчейн-проектов для корпоративного бизнеса в области кеш-менеджмента и сфере торгового финансирования.

Стенд Альфа-Банка на форуме раскрывал концепцию phygital и отчетливо демонстрировал выбранный организацией путь развития. Современный, технологичный, но при этом комфортный для проведения встреч, переговоров и отдыха от насыщенной программы форума, он привлек внимание большого числа делегатов.

Кристина Вдовина (Альфа-Банк), Марина Власюк (Visa), Алексей Гиязов (Альфа-Банк), Салима Гутиева (Visa), Владимир Верхошинский (Альфа-Банк)

Например, несмотря на спор с Петром Авеном о том, нужны ли кредитным организациям офисы, Олег Тиньков пришел на стенд обсудить новые технологии. Также его посетила Эльвира Набиуллина, чтобы лично поприветствовать руководителей самого крупного частного банка страны и поговорить, конечно же, о phygital.

На стенде расположился видеоэкран высотой 4 м и длиной 14 м, состоящий из 240 светодиодных модулей высокого разрешения. На нем демонстрировались изменения в банке за прошедший год — от глобальных инноваций, связанных с применением современных технологий, до важных тактических доработок в сервисах. Посетители стенда узнали о достижениях в цифровом бизнесе, мобильном банкинге, о развитии удаленных каналов и дистанционного обслуживания, технологий сбора данных и роботизации.

«Мы первый по-настоящему phygital-банк в нашей стране, — прокомментировал Владимир Верхошинский. — Теплое рукопожатие и улыбка, радость человеческого общения и современные цифровые технологии — это то, что Альфа-Банк предлагает своим клиентам уже сегодня. Phygital is the new digital».

А Майкл Тач так подвел итоги форума: «Именно в финансовом секторе сейчас сконцентрировано большое количество передовых разработок, поэтому взаимный интерес технологических компаний и банков очевиден. Finopolis — отличное место для встречи. Много драйва, много новостей и важного общения с коллегами из других компаний».





Эльвира Набиуллина

Владимир Верхошинский, Михаил Тюрганов, Борис Гаврилов, Дамир Баттулин, Денис Осин

