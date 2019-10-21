Золотая осень инвестиций: бизнес-завтраки Alfa Capital Wealth

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Аналитик, преподаватель учебного центра «Финам» Юлия Афанасьева знает о среде частных трейдеров все и даже больше. Кому как не ей рассуждать о том, какие мужчины из этой сферы становятся хорошими мужьями, а какие — не очень.

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В сентябре — октябре команда УК «Альфа-Капитал» встретилась с состоятельными клиентами в разных городах, рассказав об идеях для выгодных вложений. А затем вышла в прямой эфир, который смотрели частные инвесторы со всей России.

В сентябре — октябре команда УК «Альфа-Капитал» встретилась с состоятельными клиентами в разных городах, рассказав об идеях для выгодных вложений. А затем вышла в прямой эфир, который смотрели частные инвесторы со всей России.

Каждый год в начале делового сезона «Альфа-Капитал» приглашает участников программы привилегий Alfa Capital Wealth пообщаться с портфельными управляющими и топ-менеджерами. Мероприятия проходят в Москве и регионах на престижных площадках в формате бизнес-завтрака — и традиционно вызывают высокий интерес.

В этот раз перед состоятельными клиентами из регионов выступали директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков Владимир Брагин, портфельные управляющие Дмитрий Дорофеев и Эдуард Харин. Они делились своим видением рыночной ситуации, давали прогнозы и оценки, представляли новые инвестиционные идеи и, конечно, отвечали на вопросы аудитории.

Поездка по региональным центрам России началась с Сибири, которая встретила москвичей удивительно теплой погодой и яркими осенними красками. Сначала команда отправилась в Красноярск, где бизнес-завтрак был организован в гостинице Novotel. Открывал его исполнительный директор «Альфа-Капитала» в этом городе Максим Перетяжко.

Максим Перетяжко

Следующим пунктом в маршруте стал Новосибирск. Здесь встреча состоялась в отеле Marriott, к которому из-за дорожных пробок (привет, Москва!) некоторые состоятельные клиенты предпочли добираться на самокате или моноколесе. Собравшихся поприветствовал дивизионный директор «Альфа-Капитала» по Сибири и Дальнему Востоку Юрий Афанасьев, а затем передал слово коллегам.

Юрий Афанасьев

Владимир Брагин в своей презентации затронул, например, тему возможной глобальной рецессии и ее последствий. Дмитрий Дорофеев говорил об инвестициях в облигации на фоне низких ставок по депозитам, а Эдуард Харин — о трендах на рынке акций. Кроме того, в каждом городе проводились индивидуальные встречи с клиентами, поэтому желающие могли дополнительно обсудить с экспертами другие темы.

Владимир Брагин

Эдуард Харин

Дмитрий Дорофеев

Позже «команда А» посетила Челябинск. Этот уральский мегаполис особенно порадовал активностью и уровнем подготовки аудитории. Посетители бизнес-завтрака, проводившегося в конференц-центре гостиницы Radisson, задавали множество уточняющих вопросов, причем говорили с портфельными управляющими на одном профессиональном языке.

Несмотря на утренние часы, почти все приглашенные были на месте даже раньше назначенного времени. С одной стороны — распорядок жизни города промышленников отличается от московского, с другой — мероприятие было организовано здесь впервые после долгого перерыва, что обеспечило к нему дополнительный интерес. А открывал его исполнительный директор компании в Челябинске Давид Джанибекян.

Давид Джанибекян

В Тюмени организаторы задействовали для встречи зал отеля DoubleTree by Hilton, собрав самую статусную и требовательную публику нефтяного региона. Перед началом выступлений дивизионный директор «Альфа-Капитала» по Южному Уралу и Западной Сибири Иван Сотников обратился к аудитории и рассказал о достижениях компании.

Иван Сотников

В Москве впервые решено было провести сразу два бизнес-завтрака — с учетом роста клиентской базы. В разные дни они состоялись в отеле Four Seasons Moscow с прекрасным видом на Кремль. Среди побывавших на них состоятельных клиентов был и председатель совета директоров «Альфа-Капитала» Андрей Косогов.

Андрей Косогов, Андрей Бабиян

В столице со своими презентациями выступали Владимир Брагин, Эдуард Харин, портфельный управляющий по облигациям Евгений Жорнист и руководитель дирекции fixed income Игорь Таран. А в конце деловой программы главный аналитик «Альфа-Капитала» Дарья Желаннова представляла гостям новую инвестиционную идею. Эта информация вызвала такой большой интерес, что к автору доклада каждый раз выстраивалась целая очередь желающих подробнее поговорить о продукте.

Игорь Таран

Евгений Жорнист Игорь Таран 1 /2

Дарья Желаннова

Как обычно, после каждого мероприятия организаторы интересовались впечатлением клиентов, которые на нем побывали. Оценки оказались отличными как в регионах, так и в Москве. Гости отмечали содержательность выступлений, хороший выбор площадок и даже удачное меню. Ведь несмотря на деловой характер программы, о гастрономической составляющей тоже никто не забывал.

Когда «инвестиционное турне» завершилось, произошло еще одно значимое событие: команда управляющих и аналитиков вышла в прямой эфир. Очередную интернет-трансляцию проекта «Альфа-Инвестор», о котором Finparty уже рассказывал, смотрели клиенты компании из самых разных уголков страны. По традиции дискуссию модерировал экономический обозреватель телеканала «Россия 24» Александр Кареевский.

Эксперты рассуждали доступным языком об экономике и инвестициях, вели живой диалог. Эфир получился интересным и, что называется, на злобу дня — были затронуты все самые горячие для финансовых рынков темы. Вопросы для обсуждения клиенты могли присылать заранее и охотно пользовались этой возможностью.