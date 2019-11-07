На сладкое: в «Банки.ру» прошла Officeparty c Совкомбанком

В условиях постоянных изменений и невероятных объемов информации, которая обрушивается на нас каждую секунду, важно выработать в себе адаптивность и способность к самоактуализации. В этом помогут метанавыки.

Очередная встреча в формате Officeparty была максимально продуктивной и живой. А все потому, что предметом обсуждения стали популярная карта «Халва» и связанные с ней новости, о которых рассказало руководство Совкомбанка.

Очередная встреча в формате Officeparty была максимально продуктивной и живой. А все потому, что предметом обсуждения стали популярная карта «Халва» и связанные с ней новости, о которых рассказало руководство Совкомбанка.

31 октября размеренный рабочий день в холдинге «Банки.ру» сменился оживленным вечером. Многие клиенты Совкомбанка и форумчане портала Банки.ру воспользовались возможностью увидеть топ-менеджмент кредитной организации и задать свои вопросы. Гости появлялись возле ресепшена сразу по несколько человек и в ожидании встречи проводили время за фуршетными столиками.

Представителей банка можно было безошибочно вычислить по бордовым футболкам с названием одного из его главных продуктов — карты рассрочки «Халва». «Все наши бизнес-линии строятся вокруг этого бренда. Он завоевал сердца клиентов и сотрудников, — пояснила заместитель управляющего директора Совкомбанка Анна Камбулова. — Наши самые активные клиенты прекрасно разбираются в функционале карты, внимательно следят за новостями и акциями в мобильном приложении. Потому что, если использовать потенциал и возможности «Халвы» по полной, то ее выгоды сложно переоценить. Как я люблю говорить, это легальный способ ограбить Совкомбанк».

Анна Камбулова

Аркадий Чербуленко

Мы поинтересовались у некоторых гостей целями их визита в штаб-квартиру «Банки.ру». Например, Аркадий Чербуленко рассказал, что является клиентом Совкомбанка и как вкладчик, и как обладатель «Халвы». «При выполнении определенных условий по карте моя ставка по депозиту повышается на 1%, одновременно начисляется кешбэк за покупки, — уточнил он. — Но есть и определенные тонкости: в ближайшем от дома отделении я получил информацию о возможной синхронизации расчетных периодов для каждой опции. И я здесь для того, чтобы услышать подтверждение этого факта из первых уст».

Андрей Дейниченко

Андрей Дейниченко признался, что причисляет себя к людям, которые стараются и в хлебе найти изюм. «Применительно к финансовым услугам это выражается в стремлении отыскать самые лучшие банковские предложения, — объяснил молодой человек. — У Совкомбанка всегда были привлекательные кешбэки, и я надеюсь, что сегодня мы услышим о них дополнительные новости».

Дмитрий Гусев, Елена Ищеева

Появившийся в офисе председатель правления банка Дмитрий Гусев быстро сменил пиджак на такую же футболку, как у коллег. И первое его фото с Officeparty — вместе с исполнительным директором «Банки.ру» Еленой Ищеевой — тоже было лишено официоза. Перед камерой они позировали на фоне пирамиды из настоящей подсолнечной халвы. «А продукт отечественный?» — не преминул сострить кто-то из гостей. «Разумеется, по-другому быть не может, — рассмеялся Гусев. — И вот вам первая интересная цифра: после запуска нашей «Халвы» производство одноименной сладости увеличилось в России на 30%. Сами были в шоке, когда узнали».

Во время официальной части мероприятия предправления поделился показателями самого Совкомбанка. Однако аналитика уместилась буквально в двух слайдах, после чего Гусев начал диалог с присутствующими, которые задавали довольно откровенные и острые вопросы. Был затронут широкий круг тем — от критериев выживаемости частных банков до способов удержания клиента.

Ищеева поинтересовалась названием финансового института — оно воспринимается не всегда однозначно и отсылает к чему-то советскому. «На самом деле мы расшифровываемся как «современный коммерческий банк», — ответил Дмитрий Гусев. — Пытаясь отойти от ассоциаций с «совком», в 2008-м кризисном году предприняли попытку сменить имя. Но, увидев себя в списке четырех крупнейших банков страны с наименьшим оттоком вкладов, мы поняли, что клиенты любят нас именно с таким названием, и с тех пор больше ни разу не думали о ребрендинге».

«Такие встречи — лакмусовая бумажка для бизнес-процессов, — уже в частной беседе с FP отметил руководитель Совкомбанка. — Так вы знакомитесь с клиентами, у которых чувствительность к нашим недочетам довольно высока. Безусловно, мы проведем глубокий анализ полученной обратной связи, чтобы еще больше усовершенствовать свои сервисы».

Илья Радаев

Александр Дворский

Вечер продолжился презентациями других представителей организации. Анна Камбулова сообщила о новой программе лояльности по карте «Халва» под названием «Бонус 5х10». Ее можно описать как игру из 30 уровней, каждый из которых позволяет получать повышенное вознаграждение при покупках в магазинах-партнерах. Бонус может быть в виде увеличенного кешбэка (при оплате товаров и услуг собственными деньгами), а также в виде дополнительных месяцев рассрочки (при использовании заемных средств).

Руководитель департамента клиентских впечатлений Илья Радаев рассказал о «Социальной Халве», чья бонусная программа предназначена для пенсионеров, а глава департамента рассрочек Александр Дворский — о предстоящих акциях по картам и скидках от партнеров.

Поток вопросов после каждого выступления демонстрировал, что результаты труда команды Совкомбанка вызывают у собравшихся неподдельный интерес. Прозвучали и пожелания, и отзывы, и замечания. Докладчики не пожалели времени и сил на активную дискуссию с аудиторией.

О том, что гости хорошо осведомлены о сервисах банка, свидетельствовала и викторина. Ее участникам не понадобилось долгих раздумий даже для ответа на вопрос о том, в каком месяце и году была запущена карта «Халва». На этом пункте программы Елена Ищеева предложила закончить официальную часть: «А то торт стынет, да и шампанское тоже».

«Ценность подобных ивентов состоит в том, что на них ты чувствуешь энергетику команды топ-менеджеров, — подвела Ищеева итоги встречи в разговоре с FP. — Их слова и эмоции показывают, как живет бренд, какой философии придерживается. Сегодня некоторые из пришедших сразу на месте оформили карту «Халва», хотя, быть может, и не собирались этого делать до приезда к нам в офис. Грамотное позиционирование и сила командного духа однозначно подкупают».

Алексей Надёжин

Другие участники события также поделились с нами впечатлениями. Блогеру Алексею Надёжину было интересно встретиться непосредственно с руководителями кредитной организации, увидеть их вживую: «В обывательском сознании банк — это неповоротливая закрытая структура, представленная сотрудниками отделений. А сегодня была возможность пообщаться с руководством, которое, на мой взгляд, вполне искренне».

Дарья Пивень

Дружеские разговоры продолжились в офисном кафе, где угощали салатами, тортом и фруктами в шоколаде. И по тому, что последние гости покинули его поздно вечером, можно сделать вывод, что никакие онлайн-технологии не в состоянии заменить личного общения.



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