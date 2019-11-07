На сладкое: в «Банки.ру» прошла Officeparty c Совкомбанком

Корреспондент
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Очередная встреча в формате Officeparty была максимально продуктивной и живой. А все потому, что предметом обсуждения стали популярная карта «Халва» и связанные с ней новости, о которых рассказало руководство Совкомбанка.
31 октября размеренный рабочий день в холдинге «Банки.ру» сменился оживленным вечером. Многие клиенты Совкомбанка и форумчане портала Банки.ру воспользовались возможностью увидеть топ-менеджмент кредитной организации и задать свои вопросы. Гости появлялись возле ресепшена сразу по несколько человек и в ожидании встречи проводили время за фуршетными столиками.
Представителей банка можно было безошибочно вычислить по бордовым футболкам с названием одного из его главных продуктов — карты рассрочки «Халва». «Все наши бизнес-линии строятся вокруг этого бренда. Он завоевал сердца клиентов и сотрудников, — пояснила заместитель управляющего директора Совкомбанка Анна Камбулова. — Наши самые активные клиенты прекрасно разбираются в функционале карты, внимательно следят за новостями и акциями в мобильном приложении. Потому что, если использовать потенциал и возможности «Халвы» по полной, то ее выгоды сложно переоценить. Как я люблю говорить, это легальный способ ограбить Совкомбанк».
Мы поинтересовались у некоторых гостей целями их визита в штаб-квартиру «Банки.ру». Например, Аркадий Чербуленко рассказал, что является клиентом Совкомбанка и как вкладчик, и как обладатель «Халвы». «При выполнении определенных условий по карте моя ставка по депозиту повышается на 1%, одновременно начисляется кешбэк за покупки, — уточнил он. — Но есть и определенные тонкости: в ближайшем от дома отделении я получил информацию о возможной синхронизации расчетных периодов для каждой опции. И я здесь для того, чтобы услышать подтверждение этого факта из первых уст».
Андрей Дейниченко признался, что причисляет себя к людям, которые стараются и в хлебе найти изюм. «Применительно к финансовым услугам это выражается в стремлении отыскать самые лучшие банковские предложения, — объяснил молодой человек. — У Совкомбанка всегда были привлекательные кешбэки, и я надеюсь, что сегодня мы услышим о них дополнительные новости».
Появившийся в офисе председатель правления банка Дмитрий Гусев быстро сменил пиджак на такую же футболку, как у коллег. И первое его фото с Officeparty — вместе с исполнительным директором «Банки.ру» Еленой Ищеевой — тоже было лишено официоза. Перед камерой они позировали на фоне пирамиды из настоящей подсолнечной халвы. «А продукт отечественный?» — не преминул сострить кто-то из гостей. «Разумеется, по-другому быть не может, — рассмеялся Гусев. — И вот вам первая интересная цифра: после запуска нашей «Халвы» производство одноименной сладости увеличилось в России на 30%. Сами были в шоке, когда узнали».
Во время официальной части мероприятия предправления поделился показателями самого Совкомбанка. Однако аналитика уместилась буквально в двух слайдах, после чего Гусев начал диалог с присутствующими, которые задавали довольно откровенные и острые вопросы. Был затронут широкий круг тем — от критериев выживаемости частных банков до способов удержания клиента.
Ищеева поинтересовалась названием финансового института — оно воспринимается не всегда однозначно и отсылает к чему-то советскому. «На самом деле мы расшифровываемся как «современный коммерческий банк», — ответил Дмитрий Гусев. — Пытаясь отойти от ассоциаций с «совком», в 2008-м кризисном году предприняли попытку сменить имя. Но, увидев себя в списке четырех крупнейших банков страны с наименьшим оттоком вкладов, мы поняли, что клиенты любят нас именно с таким названием, и с тех пор больше ни разу не думали о ребрендинге».
«Такие встречи — лакмусовая бумажка для бизнес-процессов, — уже в частной беседе с FP отметил руководитель Совкомбанка. — Так вы знакомитесь с клиентами, у которых чувствительность к нашим недочетам довольно высока. Безусловно, мы проведем глубокий анализ полученной обратной связи, чтобы еще больше усовершенствовать свои сервисы».
Вечер продолжился презентациями других представителей организации. Анна Камбулова сообщила о новой программе лояльности по карте «Халва» под названием «Бонус 5х10». Ее можно описать как игру из 30 уровней, каждый из которых позволяет получать повышенное вознаграждение при покупках в магазинах-партнерах. Бонус может быть в виде увеличенного кешбэка (при оплате товаров и услуг собственными деньгами), а также в виде дополнительных месяцев рассрочки (при использовании заемных средств).
Руководитель департамента клиентских впечатлений Илья Радаев рассказал о «Социальной Халве», чья бонусная программа предназначена для пенсионеров, а глава департамента рассрочек Александр Дворский — о предстоящих акциях по картам и скидках от партнеров.
Поток вопросов после каждого выступления демонстрировал, что результаты труда команды Совкомбанка вызывают у собравшихся неподдельный интерес. Прозвучали и пожелания, и отзывы, и замечания. Докладчики не пожалели времени и сил на активную дискуссию с аудиторией.
О том, что гости хорошо осведомлены о сервисах банка, свидетельствовала и викторина. Ее участникам не понадобилось долгих раздумий даже для ответа на вопрос о том, в каком месяце и году была запущена карта «Халва». На этом пункте программы Елена Ищеева предложила закончить официальную часть: «А то торт стынет, да и шампанское тоже».
«Ценность подобных ивентов состоит в том, что на них ты чувствуешь энергетику команды топ-менеджеров, — подвела Ищеева итоги встречи в разговоре с FP. — Их слова и эмоции показывают, как живет бренд, какой философии придерживается. Сегодня некоторые из пришедших сразу на месте оформили карту «Халва», хотя, быть может, и не собирались этого делать до приезда к нам в офис. Грамотное позиционирование и сила командного духа однозначно подкупают».
Другие участники события также поделились с нами впечатлениями. Блогеру Алексею Надёжину было интересно встретиться непосредственно с руководителями кредитной организации, увидеть их вживую: «В обывательском сознании банк — это неповоротливая закрытая структура, представленная сотрудниками отделений. А сегодня была возможность пообщаться с руководством, которое, на мой взгляд, вполне искренне».
Дружеские разговоры продолжились в офисном кафе, где угощали салатами, тортом и фруктами в шоколаде. И по тому, что последние гости покинули его поздно вечером, можно сделать вывод, что никакие онлайн-технологии не в состоянии заменить личного общения.
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