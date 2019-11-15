«Дом.РФ» открыл первый шоурум арендного жилья

В Сбербанке будет новый финансовый директор, в Альфа-Банке — руководитель департамента управления сетью, «Открытие Брокер» назначил главу международного бизнеса, НПФ «Сафмар» — операционного директора, в ВТБ сменился глава департамента маркетинга и рекламы.

Идеи для миллиардных стартапов иногда рождаются из самых невзрачных бытовых проблем. Истории известных компаний показывают, что успех в бизнесе зачастую зависит от умения превращать в лимонад те лимоны, которые подкидывает жизнь.

В Москве начала работать площадка, на которой можно оценить квартиры и территорию новых арендных домов в ЖК «Символ», «Парк легенд», «Матч Поинт» и «Октябрьское поле». Всех желающих ждут в торгово-деловом центре «Новинский».

В Москве начала работать площадка, на которой можно оценить квартиры и территорию новых арендных домов в ЖК «Символ», «Парк легенд», «Матч Поинт» и «Октябрьское поле». Всех желающих ждут в торгово-деловом центре «Новинский».



Благодаря VR-технологиям посетители площадки переносятся в будущее и получают возможность побывать в арендных домах, строительство которых еще не завершено. Можно совершить виртуальный тур по квартирам, оценить виды из окон, изучить варианты отделки и планировочные решения.



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«Мы открыли шоурум в Москве, чтобы рассказать, что представляет собой арендный дом и какие могут быть предложены квартиры, — сообщила руководитель коммерческой службы «Дом.РФ» Анна Двуреченская. — Также мы хотим показать, что это современное качественное жилье в районах с развитой инфраструктурой».

На площадке работает кинотеатр с панорамой 180 градусов, в котором демонстрируется презентация арендных домов. Здесь же, в шоуруме, можно сразу забронировать понравившийся вариант с гарантией лучшей цены. Менеджеры проведут подробную консультацию по проектам «Дом.РФ» и помогут определиться с выбором.

Сейчас посетителям доступно бронирование квартир в комплексах «Символ» на шоссе Энтузиастов и «Парк легенд» на Автозаводской улице. Арендный дом в первом из них рассчитан на 378 квартир и располагает паркингом на 252 машино-места. Стоимость аренды жилья в данном случае начинается от 42 200 рублей в месяц. Дом в «Парке легенд» состоит из 338 квартир, а минимальная ставка составляет 39 800 рублей в месяц. Заселение обоих объектов запланировано на май следующего года.

«Дом.РФ» занимается развитием рынка арендного жилья по поручению президента Владимира Путина. Портфель соответствующих проектов насчитывает более 8000 квартир общей площадью свыше 445 000 кв. м. Первый арендный дом в Москве компания построила в 2017 году. До конца 2020-го планируется вывести на рынок еще 2000 квартир для аренды.