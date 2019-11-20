Сделаем жизнь проще: Альфа-Банк провел World Usability Day

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14 ноября в офисе Альфа-Банка обсуждали технологии будущего. Специалисты по интерфейсам банковских приложений собрались на встречу, приуроченную ко Всемирному дню юзабилити.
Чтобы попасть на мероприятие, потенциальным участникам нужно было написать небольшое эссе о том, каким они видят будущее банков. В итоге организаторы получили около 200 текстов, половина из которых поступила от представителей финансовой сферы.
На World Usability Day зарегистрировались сотрудники более чем 20 кредитных организаций, среди которых были в том числе Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, «Открытие». Около 700 человек смотрели онлайн-трансляцию в «Фейсбуке».
Открыл встречу руководитель департамента развития онлайн-каналов Альфа-Банка Дамир Баттулин. Он напомнил, что девиз Международного дня юзабилити — «сделаем жизнь проще». Отмечается этот праздник уже довольно давно, с 2005 года.
Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский поприветствовал собравшихся и подчеркнул, что делиться знаниями — полезно и интересно. Именно поэтому каждый год организация приглашает профессионалов в области юзабилити рассказать об успехах и обсудить проблемы. Также Верхошинский отметил, что Альфа-Банк активно развивает клиентские сервисы и идет в ногу со временем. «У нас работают более трех с половиной тысяч цифровых людей», — добавил он.
Модератор мероприятия, основатель компании Usabilitylab Дмитрий Сатин предложил желающим высказаться о том, каким они видят банк будущего. Первым вызвался генеральный директор цифрового банка «Сфера» Николай Петелин. «Я футуролог, и мне определенно есть, что рассказать по этой теме, — начал он. — Для меня банк будущего — это в первую очередь помощник, который сам заплатит за человека налоги, предскажет, что у него может случиться в будущем и какие шаги следует предпринять. Это финансовый ментор, который помогает расти. Невидимый, но незаменимый».
Модератор в ответ заметил: мысль о том, чтобы полностью поручить управление финансами банку, выглядит довольно пугающе. Нужна «эволюция сознания», чтобы люди решились на такой шаг. Петелин с этим согласился, уточнив, что для повышения доверия банк должен вести себя абсолютно последовательно и не иметь права предать того клиента, который ему доверился. Тогда описанный сценарий станет возможным.
Дмитрий Сатин сообщил, что вопрос доверия часто поднимался и в эссе участников мероприятия. Аудитория тоже видит банк будущего как интеллектуального помощника с банковской лицензией. При этом он должен удовлетворять следующим требованиям:
интегрироваться в повседневную жизнь клиента;
оказывать проактивную помощь, то есть подсказывать правильные решения;
напоминать о необходимых платежах и рекомендовать направление инвестиций;
способствовать повышению финансовой грамотности клиента;
брать на себя автоматизацию рутинных процессов;
активно использовать искусственный интеллект в работе.
Самым упоминаемым словом в эссе, что не удивительно, было digital. Владимира Верхошинского этот факт подтолкнул к рассуждению о балансе между цифровым и обычным обслуживанием клиентов.
«Что произошло лет пять-шесть лет назад? Цифровые технологии стали реальностью, и все банки двинулись в сторону digital only и mobile only, — напомнил он аудитории. — Но ведь потребности в человеческом общении никто не отменял. Теперь даже цифровые банки открывают отделения, нанимают сотрудников. Пришло время объединить живое общение с новыми онлайн-сервисами. Процесс называется phygital: от английских слов physical (физический) и digital (цифровой). Я считаю, что успех ждет тех, кто оседлает эту волну».
Нужны ли современному банку отделения? Эта тема стала одной из самых обсуждаемых на форуме Finopolis 2019, проходившем в Сочи. Как сочетаются живое и цифровое обслуживание клиентов, Альфа-Банк делегатам не только рассказывал, но и показывал.
Верхошинский подчеркнул, что при совершении важной сделки в банке клиенты хотят взаимодействовать с реальными людьми, а не с бесчувственными машинами. По опросам, 80% жителей РФ считают важным иметь возможность прийти в банковский офис. Причем это касается не только пожилых людей, для которых такой подход привычен, но и молодежи.
Альфа-Банк учитывает эту информацию при взаимодействии с аудиторией, что уже дает свои плоды. За год число его клиентов выросло на миллион. В 2020-м банк планирует увеличить клиентскую базу тоже на 20—25%, в том числе за счет трансформации отделений в «офисы будущего», которые объединят все лучшее из цифрового и физического мира.
Позже в беседе с FP Верхошинский уточнил, что первое phygital-отделение Альфа-Банка откроется следующей осенью. Затем будет модернизация всей сети.
Дальше началась живая дискуссия о том, что параллельно с парадигмой phygital развивается другое движение: физическое идет в цифровое. Например, происходит гуманизация роботов, которые все больше становятся похожи на человека. Они уже могут шутить, подтрунивать над окружающими, их все сложнее отличить от живых собеседников в разговоре. Процесс идет так активно, что благодаря ему появляются новые профессии, такие как продуктовый лингвист или архитектор ботов. Роботы берут на себя все больше человеческих функций, а это значит, что людям придется переквалифицироваться, менять что-то в своей жизни.
Также на встрече обсуждались другие вопросы: например, вытеснят ли онлайн-платежи банковские карточки, как это почти случилось с наличными деньгами, могут ли исчезнуть сами банки в связи с активным развитием финтеха.
Завершилось мероприятие на яркой позитивной ноте: самым активным участникам дискуссии организаторы вручили призы. А дальше всех ждал огромный вкусный торт. Профессиональный праздник же!
Тем временем в кулуарах мы поймали Дамира Баттулина, который рассказал о том, почему Альфа-Банк уже много лет проводит такие встречи. «Эти мероприятия подстегивают конкуренцию, меняют рынок и нашу жизнь, — объяснил он. — У нас много подобных проектов, куда мы приглашаем коллег из других банков и отраслей. Мы обсуждаем темы, которые на слуху, ищем интересные идеи для сообщества. Чем больше у нас будет обмена информацией — тем эффективнее каждый сможет выстраивать процессы в нашем быстро меняющемся мире».
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Фото: Надя Дьякова
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