Экспобанк создал операционный центр в Курской области

В эпоху цифры число айтишников растет в геометрической прогрессии. Чтобы не пропасть, каждому нужно уметь говорить с ними на одном языке. Ну что, побежали учиться?

Свою карьеру руководитель департамента кредитных карт и потребительского кредитования Ситибанка начал в Индии, продолжил в Сингапуре, и вот теперь дело дошло до России. Мы узнали у него массу всего интересного обо всех трех странах.

Экспобанк и Курскпромбанк подписали соглашение о создании хаба, который соединит в себе функции контакт-центра и бэкофиса. Это позволит быстрее и эффективнее обслуживать клиентов.

Экспобанк и Курскпромбанк подписали соглашение о создании хаба, который соединит в себе функции контакт-центра и бэкофиса. Это позволит быстрее и эффективнее обслуживать клиентов.



Сейчас основной поток работы Экспобанка сосредоточен в Новосибирске. Открытие операционного центра в Курской области, которая находится в одном часовом поясе с Москвой, значительно сократит время обработки клиентских запросов и входящих звонков.

«Подписанное соглашение позволит решить задачу бесшовного функционирования, чтобы клиенты не чувствовали разницы во времени, — сказал председатель правления Экспобанка Алексей Санников. — Наше сотрудничество с Курскпромбанком направлено прежде всего на улучшение сервиса и повышение комфорта».

Алексей Санников

Использование последних технологий делает взаимодействие двух кредитных организаций еще более продуктивным и создает базу для развития новых финансовых услуг. В ближайшее время Курскпромбанк в партнерстве с Экспобанком планирует запустить целый ряд продуктов, помогающих улучшить качество жизни в регионе.

Позитивные изменения коснутся и рынка труда Курской области. Представители банков уже начали набор сотрудников для операционного центра, который станет отличной платформой для студентов разных направлений и молодых специалистов, заинтересованных в карьере в сфере финансов.