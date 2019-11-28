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Экспобанк создал операционный центр в Курской области

Экспобанк и Курскпромбанк подписали соглашение о создании хаба, который соединит в себе функции контакт-центра и бэкофиса. Это позволит быстрее и эффективнее обслуживать клиентов.

Сейчас основной поток работы Экспобанка сосредоточен в Новосибирске. Открытие операционного центра в Курской области, которая находится в одном часовом поясе с Москвой, значительно сократит время обработки клиентских запросов и входящих звонков. 

«Подписанное соглашение позволит решить задачу бесшовного функционирования, чтобы клиенты не чувствовали разницы во времени, — сказал председатель правления Экспобанка Алексей Санников. — Наше сотрудничество с Курскпромбанком направлено прежде всего на улучшение сервиса и повышение комфорта».

Алексей Санников
Алексей Санников

Использование последних технологий делает взаимодействие двух кредитных организаций еще более продуктивным и создает базу для развития новых финансовых услуг. В ближайшее время Курскпромбанк в партнерстве с Экспобанком планирует запустить целый ряд продуктов, помогающих улучшить качество жизни в регионе. 

Позитивные изменения коснутся и рынка труда Курской области. Представители банков уже начали набор сотрудников для операционного центра, который станет отличной платформой для студентов разных направлений и молодых специалистов, заинтересованных в карьере в сфере финансов.   

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