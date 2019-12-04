Как приручить «робота»: Ирина Волина о съемках ролика «Уралсиба»

28 ноября журналисты собрались на пресс-завтрак в премиальном отделении Ситибанка, где им озвучили результаты любопытного исследования. Оно заключалось в проверке гипотез, как тратят и инвестируют средства клиенты Citigold и Citigold Private Client разных поколений.

28 ноября в Loft#3 состоялся ивент, которого ждали многие, — группа компаний «ЦФТ» презентовала фирменный календарь. Смешав виртуальную реальность и теплое общение, организаторы вновь доказали, что знают толк в красоте, вечеринках и передовых технологиях.

Осенью стартовала рекламная кампания «Уралсиба» по продвижению карты «Прибыль». Как проходили съемки ролика, рассказывает руководитель службы внешних коммуникаций банка Ирина Волина.

В начале октября мы снимали музыкальную рекламу для новой дебетовой карты банка. Сделать что-то нестандартное в короткий (недельный!) срок было довольно сложно, но мы справились. Вот благодаря чему это стало возможным.

Надежный партнер



Это 70% успеха для видеопродакшена. Мне крупно повезло, у меня есть такой человек, с которым можно бросаться на амбразуру, — Данила Разуваев. Он, собственно, и поставил свой личный рекорд, как он говорит, сделав продакшен за семь дней. Причем за это время мы придумали концепцию, написали сценарий, разработали музыкальный трек, провели раскадровку, отобрали танцоров, выбрали антураж, сняли видеоряд и смонтировали первый драфт видеоролика.

Данила Разуваев

Мне есть с чем сравнивать. Ранее мы уже делали рекламу с более длительной подготовкой и с другими партнерами, с большим бюджетом, но результат совсем не оправдал ожидания. После такого ты стараешься оповестить максимальное количество людей, что «это не я снимала, это вот они».

Именно поэтому партнер, который понимает задачи бизнеса, настрой заказчика и готов брать на себя ответственность — большая удача.

Оригинальная идея

Мне всегда кажется, что все классные идеи уже разобрали. Ну правда, коллеги, какого черта вы так здорово делаете продакшен? У нас не было времени рефлексировать над креативом конкурентов, требовалось снять быстро и круто. Для этого мы задействовали уникальное оборудование — робот-штатив BOLT High-Speed Cinebot, который с идеальной точностью передает движения камеры за доли секунды, и камеру Phantom Flex 4K.

Стоит эта радость $1,5 млн, снимает по 1000 кадров в секунду и ломается в самый неподходящий момент. Хорошо, что при аренде к ней в нагрузку выдаются три человека, которые в случае поломки дубасят по этим $1,5 млн молотком, сверлят их, заливают пеной. Словом, относятся без всякого уважения и к аппарату, и к моей нервной системе.

Чтобы еще больше оценить возможности идеального технического сочетания камеры и штатива, посмотрите клип для группы Sisi французского режиссера Гильома Панарьелло, снятый за пять секунд, — это гениально.

Концепция видео строилась на динамике, танцах и эффектных моделях. Почему-то в роликах сейчас мало снимают красивых девушек, поэтому мы решили эксплуатировать красоту. Причем современные танцы нам ставили неизвестные ребята, но как они были круты!

В балетных сценах участвовал Азамат Ишкин — танцор и постановщик из Уфы, нашего домашнего региона. Финальная сцена ролика — совместный прыжок, который совершается всеми танцорами. Так вот Азамат постоянно не только прыгал выше всех, он умудрялся зависать в воздухе. То есть все уже приземлились и «практически кофе пьют», а он еще в прыжке. Мы полдня уговаривали его прыгнуть похуже. А он так не может! Тогда стали уговаривать остальных прыгнуть получше. А потом просто поставили Азамата во второй ряд. Ну сколько можно так хорошо прыгать?



Азамат Ишкин

В итоге съемочный день прошел легко, весело и с отличным результатом. Для нас это первый смелый эксперимент с целевой аудиторией данной кампании. Я не знаю, чем он закончится, но уверена, что и не сделать его было нельзя.



