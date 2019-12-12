We Are The Champions: двухдневный хакатон Росбанка

Отправиться на Рождество или новогодние каникулы в Эстонию — одна из самых удачных идей, какие можно представить. Детское ощущение праздника и незабываемый гурманский опыт вам обеспечены.

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8 декабря в Росбанке подвели итоги традиционного 48-часового хакатона. В этом году за денежные призы и возможность получить оффер в успешную компанию боролось рекордное количество команд.

8 декабря в Росбанке подвели итоги традиционного 48-часового хакатона. В этом году за денежные призы и возможность получить оффер в успешную компанию боролось рекордное количество команд.

К участию были приглашены аналитики, фронтенд- и бэкенд-разработчики, специалисты по созданию продуктов для мобильных устройств. С вечера пятницы до вечера воскресенья они придумывали прототипы цифровых решений, лучшие из которых будут интегрированы в бизнес-процессы Росбанка. По сути, это был айтишный мозговой штурм. Увлекательности ему добавлял тот факт, что задачи распределялись среди участников случайным образом только непосредственно в день старта.

Впервые было решено устроить хакатон не на внешней площадке, а в головном офисе банка. Организаторы постарались обеспечить максимально комфортные условия для 27 команд: в их распоряжении были выделенные зоны с хорошим светом и шумоизоляцией, бар со снеками, пуфики-мешки, а также диванчики. На них в воскресенье вечером мы застали спящими некоторых молодых людей: так подействовало напряжение последних дней.





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Каждая команда имела наставника-ментора из Росбанка, помогавшего ей раскрыть потенциал и направлявшего в нужное русло. «Участники действительно выложились по полной, — объяснила одна из наставниц. — Только представьте: за 48 часов необходимо было найти технологическое решение определенной проблемы. В банках такие кейсы занимают до двух месяцев».

Мы пришли в офис, когда до финала оставались считаные минуты. Из-за столиков участников доносились обрывки фраз: «Сборка релиза готова?», «Фичу пользователей заслали?». В общем, повелители кода находились в полной боевой готовности.

Ребята из команды «Зоопарк» — студенты мехмата Пермского государственного университета — фактически две суток жили в стенах Росбанка. «Мы разработали веб-приложение, которое помогает подобрать подходящую машину для покупки в кредит. Так хочется, чтобы наш проект оценили по достоинству!» — поделился капитан «Зоопарка» Максим Кудрявцев.

Команда «Зоопарк»

По словам директора по инновациям Росбанка Ольги Маховой, одна из задач состязания — поиск перспективных кадров. «Часто организаторы хакатонов затем нанимают людей, которые хорошо себя показали, и мы в этом плане не исключение, — уточнила она. — Тем, чьи идеи нам понравятся, мы предложим сотрудничество».

Ольга Махова

И вот настал волнительный момент защиты проектов. Каждой команде отводилось три минуты, чтобы описать задачу и ее решение членам жюри. У тех, в свою очередь, имелась минута на вопросы докладчику. Управляющий директор департамента внедрения инноваций и изменений Росбанка Владимир Байдусов назвал критерии оценки и добавил, что было решено сделать ее трехсторонней. Техническое решение и качество кода проверяли эксперты, функциональность и завершенность задачи определяли менторы, а члены жюри оценивали дизайн и качество презентации.

Владимир Байдусов







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За те два часа, что шли выступления, мы поднаторели в компьютерной терминологии, выучили с десяток иностранных слов и распрощались с некоторыми стереотипами. Оказывается, программисты — не обязательно мрачные люди в футболках со скептическими надписями, сидящие в самом отдаленном помещении офиса. У них ум прекрасно сочетается с юмором. Отдельные представители айтишного мира импровизировали, сыпали остротами, как заправские стендап-комики. Стоит упомянуть названия команд — среди них встречались и креативные, такие как «Бэтмен и сыновья», «Должно работать», «Java-господа».









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Оценивая презентации, жюри выбилось из тайминга. Большинство идей оказались жизнеспособными и перспективными, поэтому определить сильнейших было непростой задачей.

«Бронзу» завоевала команда «Java-господа», которая превратила сервис отображения истории операций в универсальную масштабируемую платформу. Она выиграла денежный приз в размере 100 000 рублей. Второе место и награду в 200 000 рублей получила команда OilStone за разработку игры, помогающей продвигать мобильное банковское приложение для бизнеса. Игрок выступает в качестве руководителя компании, которому необходимо принимать непростые управленческие решения.

Команда OilStone

Команда «Java-господа» Команда OilStone 1 /2

А вот первое место и 300 000 рублей достались команде Drop Table Users, придумавшей способ онлайн-идентификации клиента при выдаче автокредита. Для подтверждения личности тот должен отправить свое видео с паспортом в руке и выполнить уникальную последовательность действий. В разговоре с FP капитан команды Ольга Курицына рассказала, благодаря чему удалось вырваться вперед: «В первой же день, исследовав предметную область, мы смогли понять, на какой узкой проблеме сконцентрироваться. Выбрав маленький аспект, мы добавили в него интерактива и другие новые идеи».

Команда Drop Table Users

После церемонии награждения все участники хакатона поднялись на сцену, чтобы сделать памятное фото под мелодию We Are The Champions группы Queen.

Исполняющий обязанности IT-директора Росбанка Александр Тараторин пояснил, зачем нужно привлекать молодых разработчиков: «У поколения двадцатилетних, на которое мы ориентируемся, совсем другие взгляды. У него нет багажа прошлых ошибок, который часто останавливает опытных экспертов. Может быть, у молодых людей пока нет полностью готовых решений, но у них другие подходы к жизни. И часто они предлагают нечто такое, что нам просто не пришло бы в голову».

Директор по операционной деятельности Наталья Воеводина добавила, что представленные командами прототипы по сравнению с прошлогодними выглядели более цельными и оригинальными. «Ребята смогли удивить, а значит, такие мероприятия должны стать хорошей традицией», — отметила она.

Александр Тараторин, Наталья Воеводина

«В условиях конкурентной борьбы мы всегда стараемся искать способы привлечь клиента, — подчеркнул директор центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка Алексей Ясаков. — Ценность хакатона состоит прежде всего в том, что его участники выдвигают идеи в нестандартной плоскости, и авторы лучших проектов могут стать частью нашей команды. Например, один из талантливых победителей прошлого года теперь работает над решениями для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц».

Алексей Ясаков