We Are The Champions: двухдневный хакатон Росбанка

Корреспондент
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8 декабря в Росбанке подвели итоги традиционного 48-часового хакатона. В этом году за денежные призы и возможность получить оффер в успешную компанию боролось рекордное количество команд.
К участию были приглашены аналитики, фронтенд- и бэкенд-разработчики, специалисты по созданию продуктов для мобильных устройств. С вечера пятницы до вечера воскресенья они придумывали прототипы цифровых решений, лучшие из которых будут интегрированы в бизнес-процессы Росбанка. По сути, это был айтишный мозговой штурм. Увлекательности ему добавлял тот факт, что задачи распределялись среди участников случайным образом только непосредственно в день старта.
Впервые было решено устроить хакатон не на внешней площадке, а в головном офисе банка. Организаторы постарались обеспечить максимально комфортные условия для 27 команд: в их распоряжении были выделенные зоны с хорошим светом и шумоизоляцией, бар со снеками, пуфики-мешки, а также диванчики. На них в воскресенье вечером мы застали спящими некоторых молодых людей: так подействовало напряжение последних дней.
Каждая команда имела наставника-ментора из Росбанка, помогавшего ей раскрыть потенциал и направлявшего в нужное русло. «Участники действительно выложились по полной, — объяснила одна из наставниц. — Только представьте: за 48 часов необходимо было найти технологическое решение определенной проблемы. В банках такие кейсы занимают до двух месяцев».
Мы пришли в офис, когда до финала оставались считаные минуты. Из-за столиков участников доносились обрывки фраз: «Сборка релиза готова?», «Фичу пользователей заслали?». В общем, повелители кода находились в полной боевой готовности.
Ребята из команды «Зоопарк» — студенты мехмата Пермского государственного университета — фактически две суток жили в стенах Росбанка. «Мы разработали веб-приложение, которое помогает подобрать подходящую машину для покупки в кредит. Так хочется, чтобы наш проект оценили по достоинству!» — поделился капитан «Зоопарка» Максим Кудрявцев.
По словам директора по инновациям Росбанка Ольги Маховой, одна из задач состязания — поиск перспективных кадров. «Часто организаторы хакатонов затем нанимают людей, которые хорошо себя показали, и мы в этом плане не исключение, — уточнила она. — Тем, чьи идеи нам понравятся, мы предложим сотрудничество».
И вот настал волнительный момент защиты проектов. Каждой команде отводилось три минуты, чтобы описать задачу и ее решение членам жюри. У тех, в свою очередь, имелась минута на вопросы докладчику. Управляющий директор департамента внедрения инноваций и изменений Росбанка Владимир Байдусов назвал критерии оценки и добавил, что было решено сделать ее трехсторонней. Техническое решение и качество кода проверяли эксперты, функциональность и завершенность задачи определяли менторы, а члены жюри оценивали дизайн и качество презентации.
За те два часа, что шли выступления, мы поднаторели в компьютерной терминологии, выучили с десяток иностранных слов и распрощались с некоторыми стереотипами. Оказывается, программисты — не обязательно мрачные люди в футболках со скептическими надписями, сидящие в самом отдаленном помещении офиса. У них ум прекрасно сочетается с юмором. Отдельные представители айтишного мира импровизировали, сыпали остротами, как заправские стендап-комики. Стоит упомянуть названия команд — среди них встречались и креативные, такие как «Бэтмен и сыновья», «Должно работать», «Java-господа».
Оценивая презентации, жюри выбилось из тайминга. Большинство идей оказались жизнеспособными и перспективными, поэтому определить сильнейших было непростой задачей.
«Бронзу» завоевала команда «Java-господа», которая превратила сервис отображения истории операций в универсальную масштабируемую платформу. Она выиграла денежный приз в размере 100 000 рублей. Второе место и награду в 200 000 рублей получила команда OilStone за разработку игры, помогающей продвигать мобильное банковское приложение для бизнеса. Игрок выступает в качестве руководителя компании, которому необходимо принимать непростые управленческие решения.
А вот первое место и 300 000 рублей достались команде Drop Table Users, придумавшей способ онлайн-идентификации клиента при выдаче автокредита. Для подтверждения личности тот должен отправить свое видео с паспортом в руке и выполнить уникальную последовательность действий. В разговоре с FP капитан команды Ольга Курицына рассказала, благодаря чему удалось вырваться вперед: «В первой же день, исследовав предметную область, мы смогли понять, на какой узкой проблеме сконцентрироваться. Выбрав маленький аспект, мы добавили в него интерактива и другие новые идеи».
После церемонии награждения все участники хакатона поднялись на сцену, чтобы сделать памятное фото под мелодию We Are The Champions группы Queen.
Исполняющий обязанности IT-директора Росбанка Александр Тараторин пояснил, зачем нужно привлекать молодых разработчиков: «У поколения двадцатилетних, на которое мы ориентируемся, совсем другие взгляды. У него нет багажа прошлых ошибок, который часто останавливает опытных экспертов. Может быть, у молодых людей пока нет полностью готовых решений, но у них другие подходы к жизни. И часто они предлагают нечто такое, что нам просто не пришло бы в голову».
Директор по операционной деятельности Наталья Воеводина добавила, что представленные командами прототипы по сравнению с прошлогодними выглядели более цельными и оригинальными. «Ребята смогли удивить, а значит, такие мероприятия должны стать хорошей традицией», — отметила она.
«В условиях конкурентной борьбы мы всегда стараемся искать способы привлечь клиента, — подчеркнул директор центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка Алексей Ясаков. — Ценность хакатона состоит прежде всего в том, что его участники выдвигают идеи в нестандартной плоскости, и авторы лучших проектов могут стать частью нашей команды. Например, один из талантливых победителей прошлого года теперь работает над решениями для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц».
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Фото: Надя Дьякова
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