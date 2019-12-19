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Под брендом «Открытие Инвестиции» клиентам предлагаются продукты банка, управляющей и брокерской компании, входящих в группу «Открытие». 12 декабря в отеле Four Seasons участники проекта рассказали о нем журналистам и поделились планами развития.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Команда «Открытия» рассказала о единой платформе для инвестиций

Под брендом «Открытие Инвестиции» клиентам предлагаются продукты банка, управляющей и брокерской компании, входящих в группу «Открытие». 12 декабря в отеле Four Seasons участники проекта рассказали о нем журналистам и поделились планами развития.

Перед началом мероприятия гостей ждали фуршетные столики, за которыми можно было позавтракать, готовясь к погружению в тему инвестиций и финансовых продуктов. Ароматный запах кофе и выпечки давал заряд бодрости в это хмурое декабрьское утро.

Виктор Николаев

Открыл встречу глава корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Виктор Николаев. Он отметил, что финансовые рынки показывают рекордные результаты за последние пять лет. Это привлекает к ним внимание физических лиц, и в 2020 году такая тенденция сохранится. Модель хранения сбережений на депозитах, традиционная для россиян, становится невыгодной из-за низких ставок в условиях замедления инфляции и стабилизации рубля. «Мы фиксируем рост интереса к инвестициям со стороны населения и готовы предложить клиентам набор первоклассных продуктов», — сообщил Николаев.

Начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин описал типичный портрет российского вкладчика. Это человек старше 40 лет с капиталом от 500 тыс. до 2 млн рублей, который ориентируется прежде всего на доходность вложений. «Но на рынке складывается ситуация, прямо противоположная ожиданиям такого клиента: каждое новое размещение вклада ведет все более к низкой ставке, — пояснил Бородкин. — Таким образом, классические банковские продукты теряют привлекательность, уступая место хорошим альтернативным вариантам».

Александр Бородкин

О выгодных альтернативах вкладам рассказал директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов, возглавляющий проект «Открытие Инвестиции». Под этим брендом клиентам-физлицам предлагаются различные финансовые продукты самого банка, УК «Открытие» и компании «Открытие Брокер».

Константин Церазов

Такое объединение усилий дает возможность группе «Открытие» оказывать широкий спектр услуг как во всех физических отделениях, так и по дистанционным каналам. При этом обеспечивать индивидуальный подход. Предлагаемые клиенту решения будут формироваться в зависимости от его целей, риск-профиля и опыта инвестирования. «Одна из наших главных задач — выстраивание долгосрочного сотрудничества, поэтому мы создаем свою продуктовую линейку для каждого клиентского сегмента — «сберегателей», инвесторов и активных трейдеров», — уточнил Церазов.

Лет десять назад в брокерском обслуживании все было проще, напомнил следующий докладчик — руководитель «Открытие Брокера» Владимир Крекотень. На бирже торговали всего несколько десятков тысяч человек, а процедура открытия счета и заключения сделок была сравнительно сложной. «Сейчас на рынок приходит массовый инвестор, поэтому мы упрощаем ему доступ к любым услугам, выходя в привычные для него каналы», — подчеркнул Крекотень.

Владимир Крекотень, Константин Федулинский

Один из элементов новой стратегии — активное цифровое продвижение. Разработано мобильное приложение «Открытие Брокер. Инвестиции», позволяющее открыть счет, покупать и продавать российские и иностранные ценные бумаги, а также конвертировать валюту по биржевому курсу. Первой в России компания запустила программу лояльности для частных инвесторов под названием O. InveStore. За торговые и другие операции ее участникам начисляются баллы, которые можно потратить на различные товары, представленные на витрине вознаграждений. На данный момент программой пользуется более 11 тыс. человек с активами на 27,4 млрд рублей.

О том, что для привлечения клиентов важно максимально задействовать современные цифровые технологии, говорила и руководитель «Открытие Private Banking» Виктория Денисова. «Несмотря на то что с владельцами больших капиталов мы работаем в индивидуальном порядке, для ряда сделок они выбирают дистанционное обслуживание в интернет-банке и мобильном приложении», — пояснила она.

Виктория Денисова

За счет объединения работы банка, УК и брокера под брендом «Открытие Инвестиции» группа сократит операционные расходы и оптимизирует управление. Первые результаты синергии уже есть. По словам генерального директора УК «Открытие» Константина Федулинского, минувшей осенью клиенты банка инвестировали в открытые ПИФы и стратегии доверительного управления компании свыше 6,5 млрд рублей. «Это наивысший результат по привлечениям через данный канал за всю нашу историю», — прокомментировал топ-менеджер.

Также Федулинский отметил, в личном кабинете клиенты могут оперативно получать информацию по своим инвестициям и управлять ими. Широкая продуктовая линейка, которая постоянно актуализируется, позволяет сформировать диверсифицированный портфель из различных активов.

Константин Федулинский

Согласно стратегии развития проекта, по итогам 2020 года доходы брокерской компании должны увеличиться до 6,6 млрд рублей, управляющей — до 700 млн. Глобальная цель «Открытия» — стать одним из лидеров российского инвестиционного бизнеса.