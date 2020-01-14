В бизнес-школе Сколково расскажут о трендах в управлении капиталом

Главной темой конференции «Частное благосостояние в России» станет разрыв между представлениями разных поколений об успехе и деньгах. Тенденции в области семейного бизнеса и инвестиций с гостями обсудят Рубен Варданян и другие эксперты.
Ежегодная
В ходе конференции:
вы познакомитесь с личным опытом российских филантропов;
получите практические инструменты для составления плана преемственности;
выберете инвестиционную стратегию, подходящую вам;
узнаете об актуальных трендах в сфере структурирования благосостояний;
ответите на вопросы о будущем бизнес-династий в России.
Основываясь на новом исследовании Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково, эксперты затронут следующие темы:
разрыв между поколениями: проблема или новые возможности?
инвестиционный и макроэкономический прогноз на 2020 год;
отцы и дети — 2020: взгляды разных поколений владельцев капитала.
Ключевым вопросом повестки станет расхождение между представлениями поколений об успехе, деньгах и оптимальном формате взаимоотношений между родителями и детьми. Эксперты обсудят с гостями влияние этого фактора на планирование преемственности и управление активами.
В числе спикеров:
Рубен Варданян, социальный предприниматель, филантроп, партнер-учредитель бизнес-школы Сколково, управляющий партнер Phoenix Advisors;
Алексей Горячев, предприниматель, инвестиционный банкир и инвестор, управляющий партнер RB Partners, глава бизнес-сообщества YPO Moscow;
Алексей Анищенко, директор Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково, управляющий директор Phoenix Advisors;
Олег Царьков, частный инвестор, генеральный директор Phoenix Advisors;
Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы;
Алексей Станкевич, управляющий директор Phoenix Advisors;
Андрей Шпак, руководитель направления исследований и консалтинга Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково;
Елена Витчак, бизнес-эксперт в области операционного менеджмента и управления людьми.
Например, Рубен Варданян не только выступит на авторской дискуссионной панели на главную тему мероприятия, но и проведет мастер-класс. Предприниматель поделится опытом поиска собственного пути в управлении семейным благосостоянием и расскажет о преодолении сложностей, с которыми ему пришлось столкнуться.
Подробнее о темах конференции
Семейный бизнес: как выстроить внутрисемейные коммуникации.
Как и что передавать следующим поколениям: все лучшее детям — «все» или «лучшее»?
Индустрия управления благосостоянием — 2030: как будет выглядеть отрасль на фоне растущего влияния нового поколения.
Налоговое и юридическое структурирование благосостояния: новые тренды и подводные камни.
Преемственность: неочевидные аспекты.
Разумный инвестор: как избежать ошибок и обеспечить достойный доход на фондовом рынке.
Узнать детали мероприятия и зарегистрироваться на него можно
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