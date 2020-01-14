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В бизнес-школе Сколково расскажут о трендах в управлении капиталом

Главной темой конференции «Частное благосостояние в России» станет разрыв между представлениями разных поколений об успехе и деньгах. Тенденции в области семейного бизнеса и инвестиций с гостями обсудят Рубен Варданян и другие эксперты.

Ежегодная конференция состоится в бизнес-школе Сколково 20 февраля. Мероприятие по традиции соберет владельцев благосостояний, банкиров и управляющих капиталом, представителей семейных офисов.

В ходе конференции:

точка2.pngвы познакомитесь с личным опытом российских филантропов;
точка2.pngполучите практические инструменты для составления плана преемственности;
точка2.pngвыберете инвестиционную стратегию, подходящую вам;
точка2.pngузнаете об актуальных трендах в сфере структурирования благосостояний;
точка2.pngответите на вопросы о будущем бизнес-династий в России.

Основываясь на новом исследовании Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково, эксперты затронут следующие темы:

точка2.pngразрыв между поколениями: проблема или новые возможности?
точка2.pngинвестиционный и макроэкономический прогноз на 2020 год;
точка2.pngотцы и дети — 2020: взгляды разных поколений владельцев капитала.

Ключевым вопросом повестки станет расхождение между представлениями поколений об успехе, деньгах и оптимальном формате взаимоотношений между родителями и детьми. Эксперты обсудят с гостями влияние этого фактора на планирование преемственности и управление активами.

В числе спикеров:

точка2.pngРубен Варданян, социальный предприниматель, филантроп, партнер-учредитель бизнес-школы Сколково, управляющий партнер Phoenix Advisors;
точка2.pngАлексей Горячев, предприниматель, инвестиционный банкир и инвестор, управляющий партнер RB Partners, глава бизнес-сообщества YPO Moscow;
точка2.pngАлексей Анищенко, директор Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково, управляющий директор Phoenix Advisors;
точка2.pngОлег Царьков, частный инвестор, генеральный директор Phoenix Advisors;
точка2.pngОлег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы; 
точка2.pngАлексей Станкевич, управляющий директор Phoenix Advisors;
точка2.pngАндрей Шпак, руководитель направления исследований и консалтинга Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково;
точка2.pngЕлена Витчак, бизнес-эксперт в области операционного менеджмента и управления людьми.

Конференция станет одним из самых интерактивных мероприятий в области частных инвестиций в России. Участники будут вести дискуссии и вместе находить новые идеи в форматах форсайт-сессии, мастер-класса, пленарной панели и даже ток-шоу.

Например, Рубен Варданян не только выступит на авторской дискуссионной панели на главную тему мероприятия, но и проведет мастер-класс. Предприниматель поделится опытом поиска собственного пути в управлении семейным благосостоянием и расскажет о преодолении сложностей, с которыми ему пришлось столкнуться.

Подробнее о темах конференции

точка2.pngСемейный бизнес: как выстроить внутрисемейные коммуникации.
точка2.pngКак и что передавать следующим поколениям: все лучшее детям — «все» или «лучшее»?
точка2.pngИндустрия управления благосостоянием — 2030: как будет выглядеть отрасль на фоне растущего влияния нового поколения.
точка2.pngНалоговое и юридическое структурирование благосостояния: новые тренды и подводные камни.
точка2.pngПреемственность: неочевидные аспекты.
точка2.pngРазумный инвестор: как избежать ошибок и обеспечить достойный доход на фондовом рынке.

Узнать детали мероприятия и зарегистрироваться на него можно здесь.

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