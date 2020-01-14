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Главной темой конференции «Частное благосостояние в России» станет разрыв между представлениями разных поколений об успехе и деньгах. Тенденции в области семейного бизнеса и инвестиций с гостями обсудят Рубен Варданян и другие эксперты.

В бизнес-школе Сколково расскажут о трендах в управлении капиталом

Редакция Finparty



Все статьи автора В бизнес-школе Сколково расскажут о трендах в управлении капиталом

Главной темой конференции «Частное благосостояние в России» станет разрыв между представлениями разных поколений об успехе и деньгах. Тенденции в области семейного бизнеса и инвестиций с гостями обсудят Рубен Варданян и другие эксперты.

Ежегодная конференция состоится в бизнес-школе Сколково 20 февраля. Мероприятие по традиции соберет владельцев благосостояний, банкиров и управляющих капиталом, представителей семейных офисов.

В ходе конференции:

вы познакомитесь с личным опытом российских филантропов;

получите практические инструменты для составления плана преемственности;

выберете инвестиционную стратегию, подходящую вам;

узнаете об актуальных трендах в сфере структурирования благосостояний;

ответите на вопросы о будущем бизнес-династий в России.

Основываясь на новом исследовании Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково, эксперты затронут следующие темы:

разрыв между поколениями: проблема или новые возможности?

инвестиционный и макроэкономический прогноз на 2020 год;

отцы и дети — 2020: взгляды разных поколений владельцев капитала.

Ключевым вопросом повестки станет расхождение между представлениями поколений об успехе, деньгах и оптимальном формате взаимоотношений между родителями и детьми. Эксперты обсудят с гостями влияние этого фактора на планирование преемственности и управление активами.

В числе спикеров:

Рубен Варданян, социальный предприниматель, филантроп, партнер-учредитель бизнес-школы Сколково, управляющий партнер Phoenix Advisors;

Алексей Горячев, предприниматель, инвестиционный банкир и инвестор, управляющий партнер RB Partners, глава бизнес-сообщества YPO Moscow;

Алексей Анищенко, директор Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково, управляющий директор Phoenix Advisors;

Олег Царьков, частный инвестор, генеральный директор Phoenix Advisors;

Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы;

Алексей Станкевич, управляющий директор Phoenix Advisors;

Андрей Шпак, руководитель направления исследований и консалтинга Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково;

Елена Витчак, бизнес-эксперт в области операционного менеджмента и управления людьми.

Конференция станет одним из самых интерактивных мероприятий в области частных инвестиций в России. Участники будут вести дискуссии и вместе находить новые идеи в форматах форсайт-сессии, мастер-класса, пленарной панели и даже ток-шоу.

Например, Рубен Варданян не только выступит на авторской дискуссионной панели на главную тему мероприятия, но и проведет мастер-класс. Предприниматель поделится опытом поиска собственного пути в управлении семейным благосостоянием и расскажет о преодолении сложностей, с которыми ему пришлось столкнуться.

Подробнее о темах конференции

Семейный бизнес: как выстроить внутрисемейные коммуникации.

Как и что передавать следующим поколениям: все лучшее детям — «все» или «лучшее»?

Индустрия управления благосостоянием — 2030: как будет выглядеть отрасль на фоне растущего влияния нового поколения.

Налоговое и юридическое структурирование благосостояния: новые тренды и подводные камни.

Преемственность: неочевидные аспекты.

Разумный инвестор: как избежать ошибок и обеспечить достойный доход на фондовом рынке.