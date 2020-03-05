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20 февраля состоялась шестая по счету конференция центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково». Ее участники обсуждали такую непростую и деликатную тему, как построение диалога между родителями и детьми, когда дело касается вопросов преемственности.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Как российские состоятельные семьи решают вопрос наследования

20 февраля состоялась шестая по счету конференция центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково». Ее участники обсуждали такую непростую и деликатную тему, как построение диалога между родителями и детьми, когда дело касается вопросов преемственности.

Ставшее уже традиционным мероприятие «Частное благосостояние России» собрало владельцев капитала, частных инвесторов, банкиров и представителей семейных офисов. В разных форматах — от мастер-классов до дискуссий — они знакомились с ключевыми трендами в области управления благосостоянием. Темы, в частности, касались инвестиционных идей, планирования преемственности и налогово-юридического сопровождения. На конференции было представлено новое исследование центра управления благосостоянием и филантропии «Сколково» и банка UBS под названием «Разрыв между поколениями». Результаты этой работы также послужили основой для обсуждений в ходе дискуссионных панелей и сессий.

Главная задача исследования состояла в том, чтобы на базе теории поколений выявить разницу в ценностях родителей и детей, имеющую значение при планировании преемственности. Одним словом, предстояло выяснить, что беби-бумеры, иксы и миллениалы подразумевают под такими понятиями, как богатство, успех и гармоничные взаимоотношения в семье.

За последние 25 лет появилось большое число людей, владеющих значительными активами в разных сферах: от ритейла до недвижимости. У многих из них за это время успели подрасти наследники: как исследование, так и анализ данных списка Forbes свидетельствуют, что у типичного российского владельца капитала в среднем трое детей, причем некоторые уже сами стали взрослыми. После анализа ответов на фокус-группах и индивидуальных интервью, в которых принимали участие все три возрастные категории, было обнаружено несколько важных тенденций.

К примеру, вопрос «про деньги» показал, что поколение миллениалов воспринимает их прежде всего как инструмент доступа к определенному образу жизни, к людям («в тусовку»), к впечатлениям и опыту. Но также для него это ключ к возможностям, которые помогают достичь личных целей. У поколения икс на первый план выходит тема обеспечения комфорта и хорошего уровня удовлетворения желаний. Для большинства беби-бумеров деньги — это свобода, причем свобода заниматься интересным и значимым делом.

Дети богатых родителей признались, что ощущают психологическое давление как со стороны родных («папа прыгнул выше дедушки, а ты должен превзойти отца»), так и со стороны окружения («у тебя особенная семья, нужно ей соответствовать»). Также у многих молодых людей присутствует страх невозможности обеспечить себе привычный уровень жизни, есть ощущение неизвестности.

В ходе исследования был зафиксирован еще один интересный факт. Выяснилось, что родители-иксы ждут от детей проявления большей инициативы в отношении собственного будущего и карьеры. Их главный аргумент: «Мы в жизни всего добились сами, поэтому и подрастающее поколение должно идти своей дорогой». Однако молодые люди, напротив, рассчитывают на гораздо большую поддержку со стороны старших.

Живя в достатке, многие миллениалы лишены естественных стимулов зарабатывать самим. Есть риск, что у некоторых из них инфантильное и потребительское отношение к жизни затянется. Но нередко и родители, сами того не осознавая, создают условия для подобной пассивности. Они чрезмерно контролируют график детей, забивают его бесконечными занятиями, практически не оставляя простора для принятия самостоятельных решений.

Обсуждение всех вышеизложенных тем длилось целый день. Мы побывали на завершающем пленарном заседании, где партнер — учредитель МШУ «Сколково» Рубен Вардянян и управляющий директор Phoenix Advisors Алексей Анищенко подвели итоги конференции. Приводим ключевые выводы.

Менее 10% представителей первого поколения владельцев капитала планируют передать бизнес детям. В числе причин, почему они не видят наследников в качестве продолжателей дела, указываются следующие: «Мой ребенок не справится со сложными активами», «Слишком высокие риски в бизнесе, без меня он не работает», «Дети должны сами выбрать свой путь и достичь успеха». При этом более 80% 20—25-летних юношей и девушек, наоборот, ожидают получить семейные проекты в управление.

70—80% представителей второго поколения владельцев капитала плохо представляют себе, из чего состоит благосостояние семьи. Они либо не обсуждают с родителями вопросы управления, либо не знают о наличии плана преемственности. Детально проработанная стратегия передачи активов есть лишь у 30% людей с достатком.

Современная модель преемственности для первого поколения крупных бизнесменов — вариация той, что сложилась в советское время. Родители считают, что должны обеспечить ребенку хорошее образование, стартовый капитал и только. Для них семья — это «гнездо»: сразу, как вырос, летишь, куда хочешь. Тогда как в представлении молодых людей ответственные семейные отношения похожи на «сад», за которым надо ухаживать и который нужно «страховать». С их точки зрения, хороший родитель должен помогать ребенку с устройством на работу, оказывать ему поддержку во всех начинаниях.

Не всегда владелец капитала единолично принимает решения: более 70% компаний в нашей стране создано и управляется партнерами. Примерно в 80% семей родные не имеют полной информации о нюансах делового сотрудничества бизнесмена.

Что можно порекомендовать в этой ситуации? Необходимо научиться выстраивать регулярный диалог по вопросам, связанным с управлением благосостоянием. Такого рода общение может происходить в разных форматах: в виде выездных семейных стратегических сессий, полуформализованных советов. Совместные путешествия, работа и проекты тоже помогут каждому члену семьи проявить себя в нестандартных ситуациях и достичь лучшего взаимопонимания с родными. Также следует вооружиться тактикой «сила маленьких шагов» — нет ни одного глобального решения, которое разом устранит все проблемы.