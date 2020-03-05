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В 2020 году все кредитные организации с универсальной лицензией должны подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). О том, как это сделать быстро и с минимальными затратами, на круглом столе АРБ рассказал вице-президент банка «Уралсиб» Игорь Демчев.

Как не остаться за бортом СБП: решение для банков от «Уралсиба»

Анна Брыткова Автор



Все статьи автора Как не остаться за бортом СБП: решение для банков от «Уралсиба»

В 2020 году все кредитные организации с универсальной лицензией должны подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). О том, как это сделать быстро и с минимальными затратами, на круглом столе АРБ рассказал вице-президент банка «Уралсиб» Игорь Демчев.

Александр Феклисов, Игорь Демчев, Татьяна Третьяк

Круглый стол по вопросам подключения к СБП проходил в особняке Ассоциации российских банков (АРБ). Всего на мероприятие зарегистрировалось около 70 человек — представители кредитных организаций, которые смогли поучаствовать во встрече как лично, так и онлайн — в формате вебинара. Модерировал круглый стол исполнительный вице-президент АРБ Олег Скворцов.

Первой выступила Татьяна Третьяк, возглавляющая в Национальной системе платежных карт (НСПК) направление операционных бизнес-процессов центра операционно-технологического обеспечения СБП. Она рассказала об алгоритмах подключения к системе, юридических нюансах и о роли организаций, которые могут обеспечивать третьесторонний процессинг (third-party processing, TPP).

Александр Феклисов, отвечающий в НСПК за взаимодействие участников СБП и за организацию сопровождения новых сервисов, поведал о типовых решениях и об упрощенной процедуре прохождения тестов при подключении через TPP.

Далее слово взял вице-президент, начальник управления по работе с банками — партнерами «Уралсиба» Игорь Демчев. Он напомнил, что закон предписывает всем кредитным организациям с универсальной лицензией стать участниками СБП до 1 октября 2020 года. И подробно остановился на том, как «Уралсиб» может им в этом помочь.

Игорь Демчев

НСПК внесла «Уралсиб» в список «процессоров третьей стороны», и сегодня он предлагает партнерам упрощенную процедуру подключения к СБП — типовое комплексное решение под ключ с учетом потребностей небольших кредитных организаций.

Демчев поделился опытом «Уралсиба» по построению работы с СБП и раскрыл нюансы сервиса, предлагаемого другим банкам. В частности, он рассказал о том, как развивается проект и почему было принято решение строить автономную платформу для подключения банков-партнеров к системе.

При подключении к СБП самого «Уралсиба» обнаружилось очень много подводных камней. «Мы пошли в сторону выбора технологического решения от нашего поставщика АБС (автоматизированной банковской системы — FP). Реальность на самом деле сильно отличалась от ожиданий», — отметил топ-менеджер.

В чем же заключаются основные нюансы? Прежде всего для проекта требуется довольно много ресурсов, в том числе временных. Кроме того, к банкам предъявляются серьезные требования. Что же касается небольших кредитных организаций, то у них зачастую может не быть сотрудников с необходимыми компетенциями.

Игорь Демчев предложил участникам круглого стола сравнить три модели подключения к СБП, предлагаемых поставщиками решений на финансовом рынке. Во-первых, это построение еще одного процессинга внутри банка, соответствующего всем требованиям системы (условное название — in-house). Во-вторых — использование аутсорсинг-решения. В-третьих — подключение через адаптер взаимодействия с СБП (конвертер формата ISO-20022).

По словам Демчева, «Уралсиб» взял из всех подходов самое лучшее и разработал комплексную модель. Это унифицированное технологическое решение по подключению к СБП с клиентским интерфейсом в виде отдельного мобильного приложения для осуществления операций С2С и С2В.

«Цель состояла в том, чтобы создать максимально недорогую, качественную и быстро внедряемую технологию присоединения к СБП, — подчеркнул вице-президент «Уралсиба». — Решение получилось настолько гибким и удобным, что мы не ограничиваемся только нашими партнерами и предлагаем его всем банкам, которые используют либо собственный процессинговый центр, либо процессинг на аутсорсинге».

В чем преимущества? В первую очередь не требуются расходы на доработку, поддержку и онлайн-интеграцию программных комплексов банка. Минимизируются риски, связанные с большими вложениями в условиях постоянных изменений. При этом подключиться к СБП можно достаточно быстро — за период от четырех до шести недель.

«Предлагается получить полностью готовое решение, включая мобильное приложение, за цену, сопоставимую с наймом одного сотрудника, — сообщил Игорь Демчев. — Причем «Уралсиб» предлагает не только решение, но и поддержку квалифицированных уникальных специалистов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями в этой сфере».

Важно, что банк-партнер имеет свободу выбора. Поскольку не предполагается дополнительная техническая интеграция, финансовое учреждение сможет отказаться от сервиса в любой момент без потерь, при этом выполнив требования регулятора по своевременному подключению. Плата за использование решения «Уралсиба» составляет 300 000 рублей единовременно и 150 000 рублей ежемесячно.

В самое ближайшее время появится и приложение для торговых организаций для обеспечения проведения оплаты товаров и услуг посредством QR-кода.

«Система быстрых платежей планирует бурное развитие, она будет прирастать новыми сервисами, дополнительными типами операций. Любому розничному банку, независимо от вида лицензии, важно не остаться за бортом», — резюмировал Демчев.