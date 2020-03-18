Банк «Фридом Финанс» открыл отделение в «Москва-Сити»

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Продолжаем рассматривать тенденции, которые будут определять развитие банковской отрасли в мире в 2020 году. Ниже — вторая часть прогноза экспертов консалтинговой компании Accenture.

11 марта состоялся запуск нового флагманского отделения банка «Фридом Финанс». Мы проинспектировали двухуровневое пространство и выяснили, почему с ним связаны особые ожидания.

11 марта состоялся запуск нового флагманского отделения банка «Фридом Финанс». Мы проинспектировали двухуровневое пространство и выяснили, почему с ним связаны особые ожидания.

Отделение расположилось в «Москва-Сити» — центре финансовой активности столицы, который иногда сравнивают с Уолл-стрит. С открытием нового офиса банка «Фридом Финанс» на первом этаже небоскреба «Меркурий» это сходство только усилилось. У входа в здание теперь установлена копия знаменитого быка — одной из главных достопримечательностей самой деловой улицы мира.

Металлический каркас фигуры покрыт изумрудной искусственной травой. В банке объяснили желание сделать быка частью дизайнерской концепции несколькими причинами. Именно это животное олицетворяет одну из главных стратегий на фондовом рынке — игру на повышение. А сочный зеленый цвет — фирменный оттенок компании — символизирует рост и стабильность.

Участники торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже считают хорошей приметой перед работой дотронуться до фигуры быка. Вот и гости мероприятия в Москве первым делом направлялись к зеленому рогатому красавцу, чтобы его погладить и с ним сфотографироваться.

Новое отделение — универсальное: посетителям доступны как услуги инвесткомпании «Фридом Финанс», так и широкая линейка продуктов одноименного банка. Штаб-квартира холдинга находится здесь же, в «Меркурии», занимая выше несколько этажей.

Начало весны ознаменовалось довольно теплой погодой, поэтому церемония торжественного открытия, проходившая на улице, получилась особенно приятной. Под аплодисменты гостей зеленую ленточку перерезали генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов и председатель правления банка Геннадий Салыч.

В приветственной речи Турлов подчеркнул, что новое бизнес-пространство — это исполнение мечты, к которой команда очень долго шла: «Я выражаю благодарность всем, кто принимал участие в непростом проекте, работал день и ночь, чтобы получился такой классный офис. Уверен, что, находясь в престижной деловой локации, мы выведем качество обслуживания клиентов на новый уровень».

Тимур Турлов

Геннадий Салыч отметил, что появление собственной площадки в «Москва-Сити» — важная веха в истории банка. «Этот район с развитой инфраструктурой удобен для развития бизнеса, — пояснил он. — Наша цель состоит в том, чтобы любой человек, приходя к нам, знал, что может рассчитывать на профессиональное обслуживание. Единые отделения с банковскими и инвестиционными услугами расширяют для клиентов возможности по диверсификации вложений и получению повышенного дохода».

Среди ближайших задач банка — увеличение количества точек присутствия по всей стране, развитие цифровых каналов обслуживания и совершенствование клиентского сервиса, добавил Салыч.

Геннадий Салыч

Затем гостей пригласили непосредственно в новое пространство. После небольшого фуршета с разрезанием праздничного торта была устроена мини-экскурсия для желающих.

Первый этаж отделения оформлен в корпоративных бело-зеленых цветах. Помещение просторное, с обилием естественного света. Здесь находится несколько различных по функциям зон: ресепшен, зал ожидания, окна обслуживания, кофе-поинт. В банке заверили, что клиентам будет доступен полный комплекс финансовых сервисов: брокерское обслуживание, доверительное управление, открытие вкладов, выпуск карт, денежные переводы и так далее. Скажем, всего за один визит можно получить на руки премиальную именную карту с ежедневным начислением повышенного процента на остаток и подключенным сервисом «Cachback акциями».



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Этажом выше находится зона VIP-обслуживания, где консультанты будут встречаться с состоятельными клиентами, например знакомить их с актуальными инвестиционными идеями. Интерьер этого пространства получился спокойным, по-современному минималистичным.

«Здесь четыре переговорные комнаты, и все они будут служить для общения с клиентами, — объяснила в ходе экскурсии управляющая офисом Елена Никифорова. — Восемнадцатый этаж башни «Меркурий» полностью занимают наши инвестиционные консультанты. Поэтому им достаточно всего нескольких минут, чтобы спуститься на встречу».

У банка «Фридом Финанс» уже работает отделение неподалеку, в ТРЦ «Афимолл». По словам Никифоровой, благодаря открытию новой локации произойдет перераспределение клиентского потока.

Переговорные оснащены стеклами с регулируемой прозрачностью. Когда клиент входит в комнату на встречу с личным консультантом, тот затемняет стеклянную поверхность, тем самым обеспечивая максимальную конфиденциальность.



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Яркими элементами, создающими особую атмосферу, стали декоративные деревянные панно, которые иллюстрируют тему «Человек в городе». На каждой из трех «картин» изображена часть реальной карты Москвы, Берлина и Нью-Йорка. Переплетения улиц наложены на лица знаменитых жителей этих мегаполисов — сооснователя «Яндекса» Ильи Сегаловича, немецкого предпринимателя Карла Альбрехта и американского бизнесмена Джеффа Безоса.

После экскурсии пришло время неофициального общения. Гости подняли бокалы с безалкогольными напитками за успешную работу и нового отделения, и всей финансовой группы.