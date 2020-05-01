Сегодня спасти ресторанный бизнес в столице могут только сами москвичи. К ним и обращаюсь: друзья, не изменяйте своей привычке есть вкусно и разнообразно! Вот заведения, которые готовы привезти вам домой гастрономический завтрак, обед, ужин. И все-все готовят под жесточайшим санитарным контролем, это уж поверьте!

24 апреля в формате конференц-колла перед журналистами деловых изданий выступил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он подробно прокомментировал результаты работы кредитной организации в 2019 году, а также рассказал о текущей ситуации на финансовом рынке.

С 1 мая переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 000 рублей в месяц становятся бесплатными во всех подключенных к ней банках. Нулевой тариф будет действовать до 30 июня 2022 года. Объясняем на примерах, что умеет СБП.

И себе, и другу: как быстро перевести деньги без комиссии

Редакция Finparty



Все статьи автора И себе, и другу: как быстро перевести деньги без комиссии

С 1 мая переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 000 рублей в месяц становятся бесплатными во всех подключенных к ней банках. Объясняем на примерах, что умеет СБП.





Что такое Система быстрых платежей?

Это сервис Банка России, запущенный в начале 2019 года вместе с Национальной системой платежных карт. Через СБП можно переводить деньги со счета на счет в любое удобное время, даже ночью и в выходной день. Все, что для этого нужно, — ввести номер мобильного телефона получателя и выбрать банк, в котором у того открыт счет (уточните у получателя эту информацию). Средства будут зачислены в течение нескольких секунд.

Допустим, Иван обещал одолжить другу 35 000 рублей. Уже почти полночь, а деньги товарищу нужны срочно. Банк Ивана и банк его друга являются участниками СБП, поэтому переслать требуемую сумму можно мгновенно и не платя комиссию. Деньги будут переведены, и получатель избежит неприятной ситуации, в которой он бы не смог, скажем, внести арендную плату за квартиру в срок и испортил отношения с арендодателем.





Можно ли погашать кредит с помощью СБП?

Конечно. В СБП вы можете переводить средства как другим людям, так и между своими счетами в разных банках. В том числе отправлять их на кредитный счет.

В данном случае перевод через СБП — это надежный способ не попасть на просрочку, даже отправляя платеж в самый последний момент. Ведь денежные средства придут в банк-получатель в режиме онлайн.

Наступил последний день, когда Ирина должна внести ежемесячный платеж по кредиту. Она была уверена, что заранее перевела всю необходимую сумму, но оказалось, что обсчиталась на 200 рублей (хорошо, что решила перепроверить!). На счетах в банке-кредиторе у Ирины нет лишних денег, а простой перевод из другого банка может идти несколько дней, тем более что сегодня суббота. Отправляя платеж через СБП, Ирина оперативно исправляет свою ошибку и теперь может не бояться испортить кредитную историю.





Кто может совершать переводы?

Любой человек, являющийся клиентом одного из банков, подключенных к СБП. А их сегодня уже 55 .

31 марта первый успешный перевод через СБП был совершен и в Сбербанке. В скором времени этот функционал будет доступен всем пользователям системы «Сбербанк Онлайн».





Это совсем бесплатно?

Да, при совершении переводов до 100 000 рублей в месяц. При этом сумма одной операции может быть любой.

Например, Игорю нужно отправить 60 000 рублей себе на накопительный счет в другом банке и 20 000 сестре, вернуть долг приятелю в размере 10 000 рублей и скинуться на подарок коллеге, то есть перевести еще 500 рублей секретарю Алисе. Все это он делает за две минуты, стоя в пробке, пользуясь привычным мобильным приложением своего банка — участника СБП.

Причем каждый следующий перевод Игорь совершает сразу после предыдущего — для этого достаточно просто ввести номер телефона, сумму перевода и выбрать банк получателя. Даже если операций было десять, средства придут на счета в течение нескольких минут, а Игорь не потратит ни копейки на комиссии.

Переводы на сумму свыше 100 000 рублей тоже можно быстро и просто совершать с помощью СБП. Комиссия банка, из которого вы отправляете деньги, в данном случае не может превышать 0,5% от размера платежа (но не более 1500 рублей за операцию). Точный размер комиссии и максимально возможную сумму перевода вы сможете увидеть прямо в мобильном приложении. Но все это можно уточнить и у специалистов банка, в котором вы обслуживаетесь.





Что делать, если получателю не дошел перевод, сделанный через СБП?

Следует обратиться в банк, со счета в котором был сделан перевод.

На самом деле ситуации могут быть абсолютно разными. Например, Евгения просто не довела процесс перевода до конца. Банк прислал СМС-сообщение с кодом, который попросил ввести для завершения операции, а она не обратила на это внимания и вышла из приложения. Таким образом, перевод не был отправлен.

В то же время Николай отправил деньги Сергею и даже убедился, что в истории операций мобильного приложения появилась надпись «Выполнено». Но оказалось, что в банке Сергея велись кратковременные технические работы, которые и задержали «доставку» средств.