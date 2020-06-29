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Держателям карты «Халва» Совкомбанка стала доступна новая опция — приобретение подержанной машины без переплаты и даже без первоначального взноса. Ранее по программе «Авторассрочка» клиенты могли купить только новый автомобиль.

Топ-10 авто в «Авилоне» для покупки в рассрочку по карте «Халва»

Редакция Finparty



Все статьи автора Топ-10 авто в «Авилоне» для покупки в рассрочку по карте «Халва»

Держателям карты «Халва» Совкомбанка стала доступна новая опция — приобретение подержанной машины без переплаты и даже без первоначального взноса. Ранее по программе «Авторассрочка» клиенты могли купить только новый автомобиль.

Возможность приобретения автомобиля с пробегом на выгодных условиях стала очередным этапом развития карты беспроцентной рассрочки «Халва». Стоимость машины выплачивается равными частями в течение всего выбранного периода, который обычно составляет год, но при определенных условиях может достигать 18 месяцев. Максимальная сумма рассрочки — 4,9 млн рублей, есть возможность полностью обойтись без первоначального взноса, при этом переплата тоже будет нулевой.

Единственное дополнительное требование к участнику программы — ежемесячно совершать по карте «Халва» не менее пяти покупок на общую сумму 10 000 рублей, используя собственные либо заемные средства.

Как работает «Авторассрочка», рассмотрим на примере одного из самых популярных автомобилей последних лет — Hyundai Solaris. Машина 2015 года выпуска стоит около 580 000 рублей, а средний первоначальный взнос в данном ценовом сегменте составляет 40% — в нашем случае это 232 000 рублей. Соответственно, уже после получения авто покупатель должен будет выплатить только оставшуюся часть суммы, без процентов. Например, при сроке рассрочки в год ежемесячный платеж не превысит 29 000 рублей.

«Мы планируем дальнейшее масштабирование программы авторассрочки по «Халве» и рады присоединению к ней новых партнеров, — отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. — Для клиентов сохраняются и все остальные преимущества карты, в том числе начисление на остаток собственных средств до 5,5% годовых, кешбэк до 6% в магазинах-партнерах и возможность снятия наличных «в рассрочку».

Сергей Хотимский

Программа «Авторассрочка» реализуется в партнерстве с официальными дилерами, у которых можно подобрать подходящий автомобиль. Первой к проекту в московском регионе присоединилась группа «Авилон» — динамично развивающаяся компания, имеющая в своем портфеле 29 автомобильных брендов.

Как пояснил директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский, прозрачность была и остается одним из приоритетов в работе компании. «Новый продукт авторассрочки сделает покупку автомобиля с пробегом еще более простой и выгодной для клиента, — пояснил он. — Например, теперь, чтобы узнать ежемесячный платеж, нет необходимости в сложных расчетах: достаточно сумму кредита разделить на число месяцев рассрочки».

Андрей Каменский

Мы побывали в салоне «Авилон» на Волгоградском проспекте и выбрали наиболее привлекательные варианты подержанных авто из доступных для приобретения.

Hyundai Genesis



Год выпуска: 2015

Пробег: 165 689 км

Двигатель: 3,8 л / 315 л. с. / бензин

КПП: автомат

Привод: полный

Техническое состояние: Standard

Гарантия: нет

Гаражный номер: 2266

Цена: 1,2 млн рублей

В рассрочку на год без первоначального взноса: 100 000 рублей в месяц

С первоначальным взносом 40%: 60 000 рублей в месяц





Audi A4

Год выпуска: 2017

Пробег: 34 248 км

Двигатель: 2 л / 190 л. с. / дизель, турбонаддув

КПП: автомат-робот

Привод: полный

Гарантия: да

Гаражный номер: 1552

Цена: 1,95 млн рублей

В рассрочку на год без первоначального взноса: 162 500 рублей в месяц

С первоначальным взносом 40%: 97 500 рублей в месяц





Audi A7

Год выпуска: 2017

Пробег: 34 248 км

Двигатель: 2 л / 190 л. с. / дизель, турбонаддув

КПП: автомат-робот

Привод: полный

Гарантия: да

Гаражный номер: 1552

Цена: 1,36 млн рублей

В рассрочку на год без первоначального взноса: 113 333 рубля в месяц

С первоначальным взносом 40%: 68 000 рублей в месяц





Volkswagen Passat



Год выпуска: 2016

Пробег: 123 237 км

Двигатель: 2 л / 220 л. с. / бензин, турбонаддув

КПП: автомат-робот

Привод: полный

Техническое состояние: Standard

Гарантия: нет

Гаражный номер: 1916

Цена: 1,61 млн рублей

В рассрочку на год без первоначального взноса: 134 166 рублей в месяц

С первоначальным взносом 40%: 80 500 рублей в месяц





BWW 5 Series

Год выпуска: 2014

Пробег: 87 345 км

Двигатель: 2 л / 184 л. с. / бензин, турбонаддув

КПП: автомат

Привод: задний

Техническое состояние: Standard

Гарантия: нет

Гаражный номер: 1696

Цена: 1,3 млн рублей

В рассрочку на год без первоначального взноса: 108 333 рубля в месяц

С первоначальным взносом 40%: 65 000 рублей в месяц





BWW X3 Series

Год выпуска: 2016

Пробег: 105 214 км

Двигатель: 2 л / 245 л. с. / бензин, турбонаддув

КПП: автомат

Привод: полный

Техническое состояние: Standard

Гарантия: нет

Гаражный номер: 017

Цена: 1,58 млн рублей

В рассрочку на год без первоначального взноса: 131 666 рублей в месяц

С первоначальным взносом 40%: 79 000 рублей в месяц





KIA Optima (JF)

Год выпуска: 2018

Пробег: 11 790 км

Двигатель: 2 л / 245 л. с. / бензин, турбонаддув

КПП: автомат

Привод: передний

Техническое состояние: Standard

Цена: 1,64 млн рублей

В рассрочку на год без первоначального взноса: 136 666 рублей в месяц

С первоначальным взносом 40%: 82 000 рублей в месяц





Porsche Macan S

Год выпуска: 2015

Пробег: 8780

Двигатель: 3 л / 340 л. с. / бензин, турбонаддув

КПП: автомат

Привод: полный

Техническое состояние: Standard

Гаражный номер: 1623

Цена: 2,16 млн рублей

В рассрочку на год без первоначального взноса: 180 000 рублей в месяц

С первоначальным взносом 40%: 108 000 рублей в месяц





Toyota Camry

Год выпуска: 2017

Пробег: 9251 км

Двигатель: 2,5 л / 181 л. с. / бензин, инжектор

КПП: автомат

Привод: передний

Техническое состояние: Standard

Гарантия: нет

Гаражный номер: 117881

Цена: 1,44 млн рублей

В рассрочку на год без первоначального взноса: 120 000 рублей в месяц

С первоначальным взносом 40%: 72 000 рублей в месяц





Skoda Kodiaq

Год выпуска: 2018

Пробег: 33 869 км

Двигатель: 1,4 л / 150 л. с. / бензин

КПП: автомат-робот

Привод: полный

Техническое состояние: Standard

Гарантия: да

Гаражный номер: 182

Цена: 1,67 млн рублей

В рассрочку на год без первоначального взноса: 139 166 рублей в месяц

С первоначальным взносом 40%: 83 500 рублей в месяц

Все расчеты приблизительные, на основе прайс-листа от 19 июня 2020 года. Не является публичной офертой.