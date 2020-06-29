Топ-10 авто в «Авилоне» для покупки в рассрочку по карте «Халва»

Держателям карты «Халва» Совкомбанка стала доступна новая опция — приобретение подержанной машины без переплаты и даже без первоначального взноса. Ранее по программе «Авторассрочка» клиенты могли купить только новый автомобиль.
Возможность приобретения автомобиля с пробегом на выгодных условиях стала очередным этапом развития карты беспроцентной рассрочки «Халва». Стоимость машины выплачивается равными частями в течение всего выбранного периода, который обычно составляет год, но при определенных условиях может достигать 18 месяцев. Максимальная сумма рассрочки — 4,9 млн рублей, есть возможность полностью обойтись без первоначального взноса, при этом переплата тоже будет нулевой.
Единственное дополнительное требование к участнику программы — ежемесячно совершать по карте «Халва» не менее пяти покупок на общую сумму 10 000 рублей, используя собственные либо заемные средства.
Как работает «Авторассрочка», рассмотрим на примере одного из самых популярных автомобилей последних лет — Hyundai Solaris. Машина 2015 года выпуска стоит около 580 000 рублей, а средний первоначальный взнос в данном ценовом сегменте составляет 40% — в нашем случае это 232 000 рублей. Соответственно, уже после получения авто покупатель должен будет выплатить только оставшуюся часть суммы, без процентов. Например, при сроке рассрочки в год ежемесячный платеж не превысит 29 000 рублей.
«Мы планируем дальнейшее масштабирование программы авторассрочки по «Халве» и рады присоединению к ней новых партнеров, — отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. — Для клиентов сохраняются и все остальные преимущества карты, в том числе начисление на остаток собственных средств до 5,5% годовых, кешбэк до 6% в магазинах-партнерах и возможность снятия наличных «в рассрочку».
Программа «Авторассрочка» реализуется в партнерстве с официальными дилерами, у которых можно подобрать подходящий автомобиль. Первой к проекту в московском регионе присоединилась группа «Авилон» — динамично развивающаяся компания, имеющая в своем портфеле 29 автомобильных брендов.
Как пояснил директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский, прозрачность была и остается одним из приоритетов в работе компании. «Новый продукт авторассрочки сделает покупку автомобиля с пробегом еще более простой и выгодной для клиента, — пояснил он. — Например, теперь, чтобы узнать ежемесячный платеж, нет необходимости в сложных расчетах: достаточно сумму кредита разделить на число месяцев рассрочки».
Мы побывали в салоне
Hyundai Genesis
Год выпуска: 2015
Пробег: 165 689 км
Двигатель: 3,8 л / 315 л. с. / бензин
КПП: автомат
Привод: полный
Техническое состояние: Standard
Гарантия: нет
Гаражный номер: 2266
Цена: 1,2 млн рублей
В рассрочку на год без первоначального взноса: 100 000 рублей в месяц
С первоначальным взносом 40%: 60 000 рублей в месяц
Audi A4
Год выпуска: 2017
Пробег: 34 248 км
Двигатель: 2 л / 190 л. с. / дизель, турбонаддув
КПП: автомат-робот
Привод: полный
Гарантия: да
Гаражный номер: 1552
Цена: 1,95 млн рублей
В рассрочку на год без первоначального взноса: 162 500 рублей в месяц
С первоначальным взносом 40%: 97 500 рублей в месяц
Audi A7
Год выпуска: 2017
Пробег: 34 248 км
Двигатель: 2 л / 190 л. с. / дизель, турбонаддув
КПП: автомат-робот
Привод: полный
Гарантия: да
Гаражный номер: 1552
Цена: 1,36 млн рублей
В рассрочку на год без первоначального взноса: 113 333 рубля в месяц
С первоначальным взносом 40%: 68 000 рублей в месяц
Volkswagen Passat
Год выпуска: 2016
Пробег: 123 237 км
Двигатель: 2 л / 220 л. с. / бензин, турбонаддув
КПП: автомат-робот
Привод: полный
Техническое состояние: Standard
Гарантия: нет
Гаражный номер: 1916
Цена: 1,61 млн рублей
В рассрочку на год без первоначального взноса: 134 166 рублей в месяц
С первоначальным взносом 40%: 80 500 рублей в месяц
BWW 5 Series
Год выпуска: 2014
Пробег: 87 345 км
Двигатель: 2 л / 184 л. с. / бензин, турбонаддув
КПП: автомат
Привод: задний
Техническое состояние: Standard
Гарантия: нет
Гаражный номер: 1696
Цена: 1,3 млн рублей
В рассрочку на год без первоначального взноса: 108 333 рубля в месяц
С первоначальным взносом 40%: 65 000 рублей в месяц
BWW X3 Series
Год выпуска: 2016
Пробег: 105 214 км
Двигатель: 2 л / 245 л. с. / бензин, турбонаддув
КПП: автомат
Привод: полный
Техническое состояние: Standard
Гарантия: нет
Гаражный номер: 017
Цена: 1,58 млн рублей
В рассрочку на год без первоначального взноса: 131 666 рублей в месяц
С первоначальным взносом 40%: 79 000 рублей в месяц
KIA Optima (JF)
Год выпуска: 2018
Пробег: 11 790 км
Двигатель: 2 л / 245 л. с. / бензин, турбонаддув
КПП: автомат
Привод: передний
Техническое состояние: Standard
Цена: 1,64 млн рублей
В рассрочку на год без первоначального взноса: 136 666 рублей в месяц
С первоначальным взносом 40%: 82 000 рублей в месяц
Porsche Macan S
Год выпуска: 2015
Пробег: 8780
Двигатель: 3 л / 340 л. с. / бензин, турбонаддув
КПП: автомат
Привод: полный
Техническое состояние: Standard
Гаражный номер: 1623
Цена: 2,16 млн рублей
В рассрочку на год без первоначального взноса: 180 000 рублей в месяц
С первоначальным взносом 40%: 108 000 рублей в месяц
Toyota Camry
Год выпуска: 2017
Пробег: 9251 км
Двигатель: 2,5 л / 181 л. с. / бензин, инжектор
КПП: автомат
Привод: передний
Техническое состояние: Standard
Гарантия: нет
Гаражный номер: 117881
Цена: 1,44 млн рублей
В рассрочку на год без первоначального взноса: 120 000 рублей в месяц
С первоначальным взносом 40%: 72 000 рублей в месяц
Skoda Kodiaq
Год выпуска: 2018
Пробег: 33 869 км
Двигатель: 1,4 л / 150 л. с. / бензин
КПП: автомат-робот
Привод: полный
Техническое состояние: Standard
Гарантия: да
Гаражный номер: 182
Цена: 1,67 млн рублей
В рассрочку на год без первоначального взноса: 139 166 рублей в месяц
С первоначальным взносом 40%: 83 500 рублей в месяц
Все расчеты приблизительные, на основе прайс-листа от 19 июня 2020 года. Не является публичной офертой.
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Фото: Надя Дьякова
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