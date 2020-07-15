Банк «Открытие» провел форум «Цифровая эволюция бизнеса»

О легендарном космонавте, первом президенте «Альфа-Капитала» отныне будет напоминать звон колокольни Свято-Андреевского храма во Владимирской области. Во многом благодаря Алексею Леонову обрело вторую жизнь и само это место.

7 июля в режиме онлайн состоялось бизнес-шоу для предпринимателей, организованное банком «Открытие». В течение полутора часов представители российских и зарубежных IT-компаний делились опытом запуска инноваций и давали слушателям практические советы.

7 июля в режиме онлайн состоялось бизнес-шоу для предпринимателей, организованное банком «Открытие». В течение полутора часов представители российских и зарубежных IT-компаний делились опытом запуска инноваций и давали слушателям практические советы.

Яков Пейсахзон, Надия Черкасова, Дарья Ишимова

Одними из первых выступавших стали заместитель председателя правления «Открытия» Надия Черкасова, руководитель маркетинга продуктов сервиса «Яндекс.Директ» Дарья Ишимова и заместитель коммерческого директора по продукту Mail.ru Group Яков Пейсахзон. Они рассказали о том, как малому и среднему бизнесу научиться маневрировать в конкурентной среде и быстро адаптироваться к изменениям на рынке цифровых услуг.

Модератор встречи Надия Черкасова представила результаты третьего исследования, посвященного оценке готовности предпринимателей в Москве и регионах к внедрению цифровых решений. В текущем году значение индекса цифровизации малого и среднего бизнеса составило почти 50 процентных пунктов из 100. Это свидетельствует о том, что представители данного сегмента лишь наполовину используют преимущества новейших технологий. Например, 57% опрошенных предпринимателей не запускали никаких образовательных программ по цифровым ресурсам для себя и сотрудников.

Также Черкасова сообщила, что в рамках форума предприниматели могут пройти «цифровой чек-ап». Новый инструмент, разработанный банком, позволяет в онлайн-режиме оценить степень готовности того или иного предприятия к диджитал-трансформации.

Надия Черкасова

Как известно, в условиях пандемии малый и средний бизнес зачастую переживает трудные времена. В апреле «Яндекс.Директ» поддержал небольших предпринимателей, выделив им 800 млн рублей в виде бонусов на рекламу в сервисе. Предложением воспользовалось более 70 000 представителей сектора, и в связи с неослабевающим потоком обращений решено продлить программу до конца лета, сообщила Дарья Ишимова. «При этом мы продолжаем инвестировать деньги в помощь бизнесу и на лето запустили программу кэшбеков», — отметила она.

Поддержка представителей малого и среднего бизнеса со стороны Mail.ru Group оценивается в 1 млрд рублей. Например, для них было предусмотрено удвоение рекламных бюджетов на продвижение в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Яков Пейсахзон рассказал, какие проекты холдинга могут быть полезны предпринимателям с точки зрения цифровизации. Так, во «ВКонтакте» они могут рассказывать о товарах и услугах, создавать собственные онлайн-магазины, находить клиентов с помощью рекламных инструментов. Технологии соцсети позволяют на ходу запускать маркетинговые кампании, даже со смартфонов. При этом сеть «ВКонтакте» продлила антикризисную акцию для предпринимателей «Поддержим бизнес» до конца июля.

Дарья Ишимова

Во время форума эксперты вовлекали зрителей в интересные обсуждения современных технологий. Мероприятие чем-то напоминало составление дорожной карты по использованию цифровых возможностей для успешного ведения собственного дела. Полезную информацию содержали все выступления — от рассказа о нестандартном мышлении до рассмотрения методов продвижения с помощью таргетированной рекламы и маркетплейсов.

Директор по маркетингу TikTok Светлана Бутянова обратила внимание на то, что короткие мобильные видео благодаря своей креативности стали интересными не только для пользователей, но и для бизнеса. Недавно компания предложила рекламодателям новый канал коммуникации — TikTok for business. «В нем реклама соответствует контенту соцсети — она такая же яркая и динамичная, полная лайфхаков, как и сама платформа, — поделилась Бутянова. — Если вы хотите достучаться до сердец ваших потенциальных клиентов, то предлагайте им уникальный язык общения».

Светлана Бутянова

О практике продвижения бизнеса через блогеров рассказал директор по маркетингу платформы GetBlogger Михаил Карпушин. Он отдельно остановился на некоторых способах увеличить конверсию в продажах. «Рекламируйте выгодные условия, а не продукт. Покажите в кадре, как используется товар, как применяется промокод по акции. Ищите блогеров, которые прорекламируют вашу услугу нестандартно, заинтересовав ею подписчиков», — порекомендовал Карпушин.

Заместитель генерального директора «Сидорин Лаб» Никита Прохоров на конкретных примерах объяснил, почему так важно грамотное управление клиентскими впечатлениями. Один из его советов — использовать системы мониторинга, позволяющие отслеживать, кто и что о вас пишет. При этом необходимо уметь работать с негативом в Сети. «Отрицательные отзывы на просторах Интернета — это нормально, значит, у вас есть клиенты, которых вы просто недолюбили, — считает эксперт. — А вот отсутствие негатива, скорее всего, говорит о том, что вы вообще не имеете потребительской базы».

Никита Прохоров

О способах вывести продажи на международный уровень в специальном репортаже рассказал генеральный директор Ebay на глобальных и развивающихся рынках Илья Кретов. Купив утром кофе в «Депо» на Лесной улице, он решил неспешно прогуляться до офиса вместе с видеооператором.

По словам Кретова, именно во время пандемии многие предприниматели стали налаживать розничный экспорт. С начала марта на Ebay зарегистрировались 10 000 новых продавцов, притом что до этого их общее количество на площадке составляло порядка 30 000. «А еще мы увидели изменения в предпочтениях покупателей: если в 2019 году люди приобретали одежду, обувь и аксессуары, то за период карантина в топ-категории вышли растительные и пищевые добавки, минеральные комплексы, резинки для фитнеса и йога-маты», — привел менеджер свежие данные.

Завершился форум панельной дискуссией, посвященной критериям выбора маркетплейсов для продажи товаров и услуг. Особенности своих торговых платформ обсудили представители крупных онлайн-ритейлеров — директор Ozon.Marketplace Анна Калеева, директор по развитию AliExpress Дмитрий Селихов и директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко. Модерировал беседу управляющий директор управления дистанционных продаж банка «Открытие» Валентин Окунев.