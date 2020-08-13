Без границ: «Таможенная карта» изменила имидж и бизнес-стратегию

Корреспондент
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6 августа платежная система «Таможенная карта» провела онлайн-конференцию, на которой представила свое новое позиционирование. Компания намерена серьезно расширить линейку технологичных сервисов и начать работать с другими клиентскими сегментами, поэтому назрела необходимость в изменениях.
Процесс трансформации текущего бренда запустила новая бизнес-стратегия «Таможенной карты». В настоящее время в компании происходят масштабные изменения: платежная система расширяет сферы бизнеса и становится мультисервисной. О том, какие задачи стоят перед организацией, во вступительном слове рассказал ее генеральный директор Андрей Возмилов. По словам топ-менеджера, уже предстоящей осенью начнет функционировать образовательная онлайн-платформа, в рамках которой на регулярной основе будут проводиться семинары для участников внешнеэкономической деятельности, а также предоставляться консультации экспертов по выходу на новые рынки. Обновится и личный кабинет, в нем появится услуга сопровождения всей цепочки трансграничных торговых сделок.
«За 20 лет работы платежная система «Таможенная карта» сильно изменилась и выросла: сервисы стали более технологичными, выросло число клиентов — представителей разных отраслей экономики, — подчеркнул Возмилов. — Сегодня бизнес участников ВЭД активно наращивает обороты. И мы должны работать над тем, чтобы у компаний появлялись новые условия для развития экспорта и импорта. Обновленный бренд в полной мере отражает основные ценности нашей компании — стремление к развитию вместе с клиентами и партнерами, постоянное увеличение спектра технологичных направлений, профессионализм и взаимоуважение».
Как подчеркнула глава дирекции корпоративных отношений и маркетинга «Таможенной карты» Елена Никанина, комплекс предпринимаемых инициатив привел к необходимости ребрендинга, пересмотру каналов и форматов коммуникаций. К созданию нового образа компании было привлечено агентство Notamedia. Реализация проекта проходила в условиях самоизоляции, поэтому все этапы работы и согласования между заказчиком и исполнителем велись в дистанционном режиме, то есть онлайн.
Затем слово взял ведущий стратег Notamedia Александр Чижиков. В своей презентации он наглядно показал, как менялась сама платформа бренда, ее внутреннее содержание. Для анализа восприятия бренда состоялись интервью с ключевыми сотрудниками платежной системы и ее клиентами, была проведена оценка рынка, на котором работает «Таможенная карта».
Далее спикер рассказал о выборе digital-экосистемы, которая формирует вокруг компании пул надежных клиентов и партнеров. Таким образом, изменения станут одним из этапов нового развития бизнеса платежной системы. Ведь ее основополагающая цель — стремление удовлетворить все потребности участников трансграничной торговли, добиваясь того, чтобы компании перестали замечать границы между странами и экономическими пространствами.
От смыслов перешли к визуальной составляющей бренда. Обновленный логотип и фирменный стиль представил креативный директор Notamedia Максим Павлов. По его словам, было отрисовано более 30 вариантов логотипа. Любопытно то, что в итоге остановились на самом первом предложении. При создании графического знака использовались простые геометрические формы. Стрелки символизируют землю, море и воздух — пути, по которым участники ВЭД осуществляют перевозки грузов. Внутренний шестиугольник напоминает по форме «зеленый коридор».
Единство стиля присутствует во всех аспектах бизнеса «Таможенной карты». Это и единообразие всех материалов, которые получает клиент (начиная от простой шариковой ручки и заканчивая набором документов с информацией о продуктах и сервисах компании), и пластиковая карта — теперь она выглядит максимально просто и минималистично. Ее паттерн обеспечивает ассоциативный ряд с компанией. Начальник управления бизнес-технологий «Таможенной карты» Роман Шелехов добавил, что при всей простоте стиля в нем удалось учесть потенциал и амбиции по развитию новых направлений деятельности платежной системы.
Итоги онлайн-встречи подвел Андрей Возмилов. Он выразил уверенность, что приложенные усилия и сотрудников компании, и команды Notamedia приведут к высоким результатам.
«Я уверен, что наша «перезагрузка» не только технически отлажена и визуально эффектна, но и функциональна. Для продвижения образа компании мы будем использовать все информационные пространства: СМИ, YouTube и, конечно, социальные сети. В общем, коллеги, открываем новые горизонты!»
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