Титан, бриллианты и семечки: в Москве проходит выставка J1

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С 22 по 26 сентября в «Крокус Экспо» проходит ювелирная выставка-конгресс J1. Мы побывали на ее открытии, изучили деловую программу (в целом) и представленные в залах работы российских ювелиров (в частности).
Вице-президент и идейный вдохновитель проекта Дина Насырова планировала его как фундаментальное мероприятие, на которое приезжали бы участники и гости со всей страны. «Мы хотели создать сообщество ювелирной индустрии, где можно не только встретить партнеров по бизнесу, но и погрузиться в образовательную среду», — такими словами она официально открыла выставку.
Затем слово взял замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Он пожелал всем плодотворной работы и сказал, что в России есть три отрасли, которыми можно гордиться: нефть, газ и ювелирка. «Я успел немного пройтись по выставке и могу сказать, что она организована современно, — отметил замминистра. — Я увидел, что в нашей стране есть таланты, технологии, руки. Ювелиры создают из металлов и камней настоящую мечту».
Изначально организаторы хотели помочь участникам отрасли объединить лучшие российские и зарубежные практики, обсудить вопросы глобального взаимодействия. Но пандемия внесла свои коррективы, и новой миссией мероприятия стал поиск направлений развития отечественной индустрии и путей выхода из кризиса.
С учетом новых ориентиров была переработана деловая программа. Пять дней ведущие специалисты в области ювелирного искусства, технологий, образования и бизнеса рассказывают о последних трендах и обсуждают перспективы отрасли на стратегических сессиях и панельных дискуссиях. Круг тем — от развития компаний в эпоху коронавируса и требований к ювелирам нового поколения до поиска инвесторов и взаимодействия со СМИ.
Отдельное внимание в программе уделено острым вопросам экспорта и импорта, сотрудничеству с госструктурами, участию российских брендов в международных выставках. Связанные с этим юридические нюансы обсуждались на дискуссионной панели с представителями Минфина РФ, Пробирной палаты и Гохрана.
Пока одни гости наблюдали за горячими дискуссиями в конференц-зале, другие прогуливались по экспозиции J1. Площадку устроили по принципу открытого пространства, и только стенды с витринами в зоне luxury напоминают крошечные бутики.
Именно так выглядит пространство бренда Ilgiz F, где представлены предметы из коллекций «Перу», «Шинуазри» и других, а также отдельные украшения, например колье «Водопад жизни» и брошь в виде альпийского жука-усача. Большинство из них впервые покинули галерею художника-эмальера Ильгиза Фазулзянова в квартале Art Residence. У витрины часто задерживались посетители, чтобы разглядеть объекты повнимательнее.
Многолюдно было и в корнере питерской International Jewellery School, где оборудована мини-мастерская. На глазах публики преподаватели школы демонстрировали возможности оборудования последнего поколения для закрепки камней и гравировки.
У стенда художника-ювелира Альберта Шарафетдинова руководитель проекта Finparty Елена Ищеева советовалась с подругами и подписчиками в соцсетях, брать скульптурное кольцо в виде египетского божества Хонсу из серебра с желтыми и синими сапфирами и лунным камнем или же перстень в виде паука, обвившего ногами барочную жемчужину.
Мы остановились у витрины Epic Jewellery с сотуарами «Четкость бытия». Длинные цепочки украшены семечками из серебра с позолотой или покрыты черным рутением. Появились они благодаря одному из ювелиров марки. Он постоянно щелкал семечки, и однажды коллеги в качестве шутки подбросили ему в стакан с обычными несколько серебряных. «Сотрудник намек понял, а позже мне пришла идея сделать разные украшения с элементами такой формы», — рассказала креативный директор бренда Анна Минакова.
На ней самой — кольцо «Диафрагма» коллекции «Механика», собранное из 150 деталей, не считая бриллиантов в паве (с ними около 230). Середина перстня закрыта титановыми лепестками, напоминающими диафрагму фотоаппарата. Если их открыть, то в центре кольца на микролифте поднимется бриллиант в 1 карат. Как только владелица демонстрирует работу этого произведения инженерно-ювелирной мысли, отовсюду слышится щелканье фотозатворов — многим хочется запечатлеть арт-объект «в действии».
Особого внимания заслуживает витрина для участников конкурса, прошедшего в рамках выставки. Свои работы на него могла представить любая ювелирная марка. Профессиональное жюри во главе с Ильгизом Фазулзяновым сперва составило шорт-лист, а после выбрало из него победителей в шести номинациях.
Награду за «Лучший эскиз» заслужила работа с ковид-повесткой — титановая маска с каскадом бриллиантовых нитей и топазов. По задумке автора Рустама Юнисова, ее следует надевать на обычную медицинскую маску для красоты. За кольцо «Шелк» из латуни с халцедоном, похожее на смятую ткань, художник Андрей Назаров получил победу в номинации «Молодой ювелир». «Лучшим ювелирным изделием» признана брошь «Горошек» из титана с жемчугом Владимира Маркина. Золотая подвеска «Метаморфика» c эмалью, бриллиантами и агатом принесла ее автору Феликсу Цирефману звание «Лучшего ювелира».
Специальный приз от ювелирного дома «Петр Привалов» получили скульптура-триптих Владимира Максимова «Песня Севера» из неполированного серебра, инкрустированная кораллами, и брошь «Одуванчик» с лепестками из проволоки и смолы Маргариты Зиминой. Лучшим педагогом ювелирного дела стала Светлана Осипова из Тольяттинского государственного университета.
Вкусы посетителей совпали с выбором жюри только в части «Горошка» Маркина. В остальном гостей выставки больше интересовали работы других участников шорт-листа. Например, серебряная брошь Маруси Вдовиченко «100% я» в виде ярлыка с символами по уходу за одеждой и кольцо Сергея Костина «Иллюзия антигравитации» из палладиевого сплава с полусферой из синей смолы (за ним чуть не в очередь записывались). Или скульптура в виде носорога с перламутровой попой «Малыш Бобо» и брошь «Хамелеон и сфен» с агатом и мадагаскарским сфеном Александра Белобородова.
Приглянулись посетителям работы Ильи Устюжанина — морской конек из янтаря с топазом «От человечества с любовью (нет)» и фактурное кольцо «Сверхновая». Особый интерес вызывала подвеска Марка Балдина, напоминающая крупную стрекозу, — вещь непростая во всех смыслах. Ювелир посвятил ее первой жене Адама. У стрекозы женское лицо из горного хрусталя, цвет которого благодаря подложке из зеркального титана переливается от желтого к синему. На крыльях — ровные полоски разноцветного титана, на хвосте-туловище и в волосах — полудрагоценные камни. «Обработка металла очень сложная — рассказал Балдин. — Впервые в мире получилось сделать титан с геометрически правильным разноцветным рисунком, да еще с фактурной поверхностью». Цена подвески — 650 000 рублей.
Словом, на конгрессе есть кого послушать, а на выставке — что посмотреть. Главное — успеть: 26 сентября последний день работы J1.
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Фото: Надя Дьякова
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