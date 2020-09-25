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Титан, бриллианты и семечки: в Москве проходит выставка J1

С 22 по 26 сентября в «Крокус Экспо» проходит ювелирная выставка-конгресс J1. Мы побывали на ее открытии, изучили деловую программу (в целом) и представленные в залах работы российских ювелиров (в частности). 

Вице-президент и идейный вдохновитель проекта Дина Насырова планировала его как фундаментальное мероприятие, на которое приезжали бы участники и гости со всей страны. «Мы хотели создать сообщество ювелирной индустрии, где можно не только встретить партнеров по бизнесу, но и погрузиться в образовательную среду», — такими словами она официально открыла выставку.

Затем слово взял замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Он пожелал всем плодотворной работы и сказал, что в России есть три отрасли, которыми можно гордиться: нефть, газ и ювелирка. «Я успел немного пройтись по выставке и могу сказать, что она организована современно, — отметил замминистра. — Я увидел, что в нашей стране есть таланты, технологии, руки. Ювелиры создают из металлов и камней настоящую мечту».

Дина Насырова
Дина Насырова
Алексей Моисеев (Минфин РФ)
Алексей Моисеев (Минфин РФ)

Изначально организаторы хотели помочь участникам отрасли объединить лучшие российские и зарубежные практики, обсудить вопросы глобального взаимодействия. Но пандемия внесла свои коррективы, и новой миссией мероприятия стал поиск направлений развития отечественной индустрии и путей выхода из кризиса. 

Константин Закиров (J1)
Константин Закиров (J1)

С учетом новых ориентиров была переработана деловая программа. Пять дней ведущие специалисты в области ювелирного искусства, технологий, образования и бизнеса рассказывают о последних трендах и обсуждают перспективы отрасли на стратегических сессиях и панельных дискуссиях. Круг тем — от развития компаний в эпоху коронавируса и требований к ювелирам нового поколения до поиска инвесторов и взаимодействия со СМИ.

Отдельное внимание в программе уделено острым вопросам экспорта и импорта, сотрудничеству с госструктурами, участию российских брендов в международных выставках. Связанные с этим юридические нюансы обсуждались на дискуссионной панели с представителями Минфина РФ, Пробирной палаты и Гохрана.

Юрий Зубарев (Федеральная пробирная палата)
Юрий Зубарев (Федеральная пробирная палата)
Артем Соколов (Sokolov)
Артем Соколов (Sokolov)
Юлия Гончаренко, Александр Ахполов (Минфин РФ)
Юлия Гончаренко, Александр Ахполов (Минфин РФ)
Вероника Волдаева (Гохран)
Вероника Волдаева (Гохран)

Пока одни гости наблюдали за горячими дискуссиями в конференц-зале, другие прогуливались по экспозиции J1. Площадку устроили по принципу открытого пространства, и только стенды с витринами в зоне luxury напоминают крошечные бутики.

Именно так выглядит пространство бренда Ilgiz F, где представлены предметы из коллекций «Перу», «Шинуазри» и других, а также отдельные украшения, например колье «Водопад жизни» и брошь в виде альпийского жука-усача. Большинство из них впервые покинули галерею художника-эмальера Ильгиза Фазулзянова в квартале Art Residence. У витрины часто задерживались посетители, чтобы разглядеть объекты повнимательнее.

 
 
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Ильгиз Фазулзянов
Ильгиз Фазулзянов

 
 
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Многолюдно было и в корнере питерской International Jewellery School, где оборудована мини-мастерская. На глазах публики преподаватели школы демонстрировали возможности оборудования последнего поколения для закрепки камней и гравировки.

International Jewellery School
International Jewellery School

У стенда художника-ювелира Альберта Шарафетдинова руководитель проекта Finparty Елена Ищеева советовалась с подругами и подписчиками в соцсетях, брать скульптурное кольцо в виде египетского божества Хонсу из серебра с желтыми и синими сапфирами и лунным камнем или же перстень в виде паука, обвившего ногами барочную жемчужину. 

Альберт Шарафетдинов, Елена Ищеева
Альберт Шарафетдинов, Елена Ищеева

Кольца «Паук» и «Лунное божество», Альберт Шарафетдинов
Кольца «Паук» и «Лунное божество», Альберт Шарафетдинов

 
 
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Мы остановились у витрины Epic Jewellery с сотуарами «Четкость бытия». Длинные цепочки украшены семечками из серебра с позолотой или покрыты черным рутением. Появились они благодаря одному из ювелиров марки. Он постоянно щелкал семечки, и однажды коллеги в качестве шутки подбросили ему в стакан с обычными несколько серебряных. «Сотрудник намек понял, а позже мне пришла идея сделать разные украшения с элементами такой формы», — рассказала креативный директор бренда Анна Минакова. 

 
 
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На ней самой — кольцо «Диафрагма» коллекции «Механика», собранное из 150 деталей, не считая бриллиантов в паве (с ними около 230). Середина перстня закрыта титановыми лепестками, напоминающими диафрагму фотоаппарата. Если их открыть, то в центре кольца на микролифте поднимется бриллиант в 1 карат. Как только владелица демонстрирует работу этого произведения инженерно-ювелирной мысли, отовсюду слышится щелканье фотозатворов — многим хочется запечатлеть арт-объект «в действии».

Анна Минакова (Epic Jewellery), Елена Ищеева, Алексей Моисеев, Дина Насырова
Анна Минакова (Epic Jewellery), Елена Ищеева, Алексей Моисеев, Дина Насырова
Кольцо «Диафрагма», Epic Jewellery
Кольцо «Диафрагма», Epic Jewellery

Особого внимания заслуживает витрина для участников конкурса, прошедшего в рамках выставки. Свои работы на него могла представить любая ювелирная марка. Профессиональное жюри во главе с Ильгизом Фазулзяновым сперва составило шорт-лист, а после выбрало из него победителей в шести номинациях. 

Награду за «Лучший эскиз» заслужила работа с ковид-повесткой — титановая маска с каскадом бриллиантовых нитей и топазов. По задумке автора Рустама Юнисова, ее следует надевать на обычную медицинскую маску для красоты. За кольцо «Шелк» из латуни с халцедоном, похожее на смятую ткань, художник Андрей Назаров получил победу в номинации «Молодой ювелир». «Лучшим ювелирным изделием» признана брошь «Горошек» из титана с жемчугом Владимира Маркина. Золотая подвеска «Метаморфика» c эмалью, бриллиантами и агатом принесла ее автору Феликсу Цирефману звание «Лучшего ювелира».

Специальный приз от ювелирного дома «Петр Привалов» получили скульптура-триптих Владимира Максимова «Песня Севера» из неполированного серебра, инкрустированная кораллами, и брошь «Одуванчик» с лепестками из проволоки и смолы Маргариты Зиминой. Лучшим педагогом ювелирного дела стала Светлана Осипова из Тольяттинского государственного университета.

Эскиз маски Рустама Юнисова
Эскиз маски Рустама Юнисова
Кольцо «Шелк», Андрей Назаров
Кольцо «Шелк», Андрей Назаров
Вверху: брошь «Горошек», Владимир Маркин; подвеска «Метаморфика», Феликс Цирефман. Внизу: брошь «Одуванчик», Маргарита Зимина; скульптура-триптих «Песня Севера», Владимир Максимов
Вверху: брошь «Горошек», Владимир Маркин; подвеска «Метаморфика», Феликс Цирефман. Внизу: брошь «Одуванчик», Маргарита Зимина; скульптура-триптих «Песня Севера», Владимир Максимов

Вкусы посетителей совпали с выбором жюри только в части «Горошка» Маркина. В остальном гостей выставки больше интересовали работы других участников шорт-листа. Например, серебряная брошь Маруси Вдовиченко «100% я» в виде ярлыка с символами по уходу за одеждой и кольцо Сергея Костина «Иллюзия антигравитации» из палладиевого сплава с полусферой из синей смолы (за ним чуть не в очередь записывались). Или скульптура в виде носорога с перламутровой попой «Малыш Бобо» и брошь «Хамелеон и сфен» с агатом и мадагаскарским сфеном Александра Белобородова. 

Вверху: брошь «100% я», Маруся Вдовиченко; кольцо «Иллюзия антигравитации», Сергей Костин. Внизу: скульптура «Малыш Бобо»; брошь «Хамелеон и сфен», Александр Белобородов
Вверху: брошь «100% я», Маруся Вдовиченко; кольцо «Иллюзия антигравитации», Сергей Костин. Внизу: скульптура «Малыш Бобо»; брошь «Хамелеон и сфен», Александр Белобородов

Приглянулись посетителям работы Ильи Устюжанина — морской конек из янтаря с топазом «От человечества с любовью (нет)» и фактурное кольцо «Сверхновая». Особый интерес вызывала подвеска Марка Балдина, напоминающая крупную стрекозу, — вещь непростая во всех смыслах. Ювелир посвятил ее первой жене Адама. У стрекозы женское лицо из горного хрусталя, цвет которого благодаря подложке из зеркального титана переливается от желтого к синему. На крыльях — ровные полоски разноцветного титана, на хвосте-туловище и в волосах — полудрагоценные камни. «Обработка металла очень сложная — рассказал Балдин. — Впервые в мире получилось сделать титан с геометрически правильным разноцветным рисунком, да еще с фактурной поверхностью». Цена подвески — 650 000 рублей.

 
 
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Словом, на конгрессе есть кого послушать, а на выставке — что посмотреть. Главное — успеть: 26 сентября последний день работы J1.

Скульптура «Мальчик с мечом», Альфиз Сабиров
Скульптура «Мальчик с мечом», Альфиз Сабиров
Серьги-трансформеры «Капли», Epic Jewellery
Серьги-трансформеры «Капли», Epic Jewellery
Брошь «Везувий», Илья Леонов; камея MementoMosquito, Елена Есаулова
Брошь «Везувий», Илья Леонов; камея MementoMosquito, Елена Есаулова

Фото: Надя Дьякова
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