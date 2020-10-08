С «цифрой» в руках: банк «Открытие» провел бизнес-шоу

«Будущее за технологиями и ручным трудом», — сказала участница «Бриллиантового клуба»﻿ Александра Калошина. И пригласила деловых дам в мастерскую и шоурум марки BosBison, которая специализируется на кожаных куртках и другой верхней одежде ручной работы.

Альфа-Банк открывает все больше офисов принципиально нового фиджитал-формата, где сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания. Мы побывали во флагманском отделении, «отформатированном» в соответствии с необычной концепцией, узнали, как оно устроено и что там ждет клиентов.

1 октября во второй раз состоялось мероприятие «Цифровая эволюция бизнеса», организованное банком «Открытие». В режиме онлайн эксперты рассказали предпринимателям, как переформатировать свое дело, чтобы увеличить число клиентов, объемы продаж и доходы в эпоху диджитал.

1 октября во второй раз состоялось мероприятие «Цифровая эволюция бизнеса», организованное банком «Открытие». В режиме онлайн эксперты рассказали предпринимателям, как переформатировать свое дело, чтобы увеличить число клиентов, объемы продаж и доходы в эпоху диджитал.

Надия Черкасова

Старт мероприятию дала заместитель председателя правления банка, руководитель блока «Малый и средний бизнес» Надия Черкасова. Она отметила, что 2020 год полностью изменил привычный ход вещей, и мы очутились в новой реальности. Работа, досуг — вся наша жизнь перенеслась в онлайн. Цифровизация стала необходимостью для любого бизнеса, желающего выжить и развиваться.

«И здесь выбор — не принимать и останавливаться либо предпринимать и действовать, — подчеркнула топ-менеджер. — Наш ответ — предпринимать. Многие бизнесмены адаптировались к новым форматам, их шаги доказывают, что в любой ситуации есть решение для развития собственного дела. Таких людей мы называем «непринимателями». Именно они первыми широко использовали возможности онлайна».

Черкасова привела несколько конкретных примеров. Так, руководитель Шахматной школы № 1 в Москве Сергей Жвакин организовал для своих учеников онлайн-занятия по всей стране. В результате его компания за последние полгода продемонстрировала рост выручки на 25%. А сооснователь иммерсивного театра «Москва 2048» Станислав Акимов и его партнеры запустили онлайн-квесты и другие спецпроекты вместо того, чтобы закрыть проект на период самоизоляции. Они не только сохранили команду, но и добились того, чтобы проведение игровых шоу не зависело от санитарных ограничений.

Истории применения новых подходов в стрессовых условиях Надия Черкасова подкрепила результатами очередного исследования, посвященного цифровизации малого и среднего бизнеса. Банк регулярно оценивает, насколько успешно предприниматели в Москве и регионах трансформируют свои компании, как быстро осваивают дистанционные продажи и онлайн-взаимодействие с клиентами.

За последние несколько месяцев возросло количество респондентов, использующих облачные решения (с 52% до 65%) и системы по автоматизации работы предприятия (с 36% до 43%). А каждая пятая компания в период пандемии впервые начала организовывать встречи и мероприятия в Интернете.

Также представители малого и среднего бизнеса все активнее задействуют каналы онлайн-продвижения. Увеличилась доля компаний, которые взяли на вооружение email-маркетинг (с 20% до 27%) и рекламные рассылки через мессенджеры (с 16% до 25%).

Организаторы постарались, чтобы формат форума был созвучен «цифровой» повестке дня. Вместо привычной «застывшей» картинки с гостями из студии аудитория видела трансляции с разных площадок: с улиц Санкт-Петербурга, из столичных модных коворкингов, офисов и магазинов. Тот самый гибкий контент, который интересно смотреть и легко воспринимать, открывая для себя полезные бизнес-инструменты. Модератором форума стал управляющий директор департамента цифрового бизнеса юридических лиц «Открытия» Валентин Окунев.

Валентин Окунев

Выступающие делились кейсами из практики, давали слушателям советы, объясняли, как избавляться от устаревших установок и создавать для клиентов технологичные решения.

Дизайн-директор студии Pinkman Даня Плютенко напомнил, что многие услуги сегодня приобретают цифровую форму, а Интернет стал неотъемлемой частью сферы продаж. «Именно по этой причине в бизнес-процессах крайне важна роль дизайнера. По сути, он создает не просто оболочку для продукта, но и сам продукт», — отметил эксперт.

Меняются тенденции в оформлении сайтов, поскольку сегодня 70% пользователей смотрят каталоги и совершают покупки с мобильных устройств. Еще три года назад для этих целей гораздо чаще использовался компьютер. «А значит, стоит задача проработать новые формы взаимодействия с клиентом, теперь уже через смартфон», — добавил Плютенко.

Следующий ролик перенес зрителей в Санкт-Петербург, где директор по продвижению продуктов «ВКонтакте» Наталья Якунина встретилась с предпринимательницами Марией Якимовой и Юлией Малашук. Они рассказали, как благодаря соцсети развивают собственное дело — мастерскую неоновых вывесок Neonlion. Используя функционал для бизнеса, имеющийся в сети «ВКонтакте», девушки смогли выделить целевую аудиторию, привлечь ее внимание и увеличить продажи.

Наталья Якунина

Наталья Якунина, Мария Якимова и Юлия Малашук

О повышении активности клиентов с помощью «Инстаграма» и «Фейсбука» говорила менеджер по развитию продукта Aitarget One Татьяна Субботина. Например, помогает динамическая реклама. Она не требует создавать отдельное объявление для каждого продукта — только шаблон, автоматически заполняемый изображениями и информацией. Ваш товар показывается людям, которые уже проявили интерес к компании, побывали на ее сайте, но ушли, не сделав заказ. Реклама ориентирована как раз на таких пользователей — чтобы они вернулись и нажали на заветную кнопку «Добавить в корзину».

Татьяна Субботина

Выступление директора по маркетингу TikTok в России Светланы Бутяновой было оформлено в стиле ролика из популярного приложения — с узнаваемой розовой рамкой и фирменными цветовыми элементами. Она обратила внимание на то, что короткие мобильные видео благодаря своей креативности стали эффективным способом взаимодействия брендов с аудиторией.



Светлана Бутянова

«Бизнес-аккаунты в TikTok такие же динамичные и максимально вовлекающие, как и сама платформа, — пояснила Бутянова. — Корпоративные ролики, которые пользователь видит в ленте наряду с основным контентом, настолько интересно и ярко созданы, что человек вначале порой не понимает, что перед ним реклама. Этот креатив побуждает его перейти на страницу компании и стать ее подписчиком».

Также Бутянова побеседовала с одним из основателей компании «Кухня на районе» Кириллом Родиным, анимационные ролики которого в видеосервисе бьют все рекорды по просмотрам. А затем соучредитель Sidorin Lab Никита Прохоров поделился с участниками форума правилами продвижения персонального бренда в Интернете.

Никита Прохоров

Серия докладов закончилась презентацией вице-президента по обучению и маркетингу GetResponce Юлии Раковой. По ее мнению, будущее сферы маркетинга связано с программными роботами и эмоциями. «С помощью автоматизации можно увеличить продажи на 80%, а среднюю сумму покупки — на 50%, — заключила эксперт. — Но это еще не все: зарождается экономика впечатлений, ориентированная на ощущения клиента. Нужно завладеть его вниманием, поразить с первых секунд общения, чтобы повысить потребительскую ценность вашего предложения».

Юлия Ракова