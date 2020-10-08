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Корреспондент

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С «цифрой» в руках: банк «Открытие» провел бизнес-шоу

1 октября во второй раз состоялось мероприятие «Цифровая эволюция бизнеса», организованное банком «Открытие». В режиме онлайн эксперты рассказали предпринимателям, как переформатировать свое дело, чтобы увеличить число клиентов, объемы продаж и доходы в эпоху диджитал.

Надия Черкасова
Надия Черкасова

Старт мероприятию дала заместитель председателя правления банка, руководитель блока «Малый и средний бизнес» Надия Черкасова. Она отметила, что 2020 год полностью изменил привычный ход вещей, и мы очутились в новой реальности. Работа, досуг — вся наша жизнь перенеслась в онлайн. Цифровизация стала необходимостью для любого бизнеса, желающего выжить и развиваться.

«И здесь выбор — не принимать и останавливаться либо предпринимать и действовать, — подчеркнула топ-менеджер. — Наш ответ — предпринимать. Многие бизнесмены адаптировались к новым форматам, их шаги доказывают, что в любой ситуации есть решение для развития собственного дела. Таких людей мы называем «непринимателями». Именно они первыми широко использовали возможности онлайна».

Черкасова привела несколько конкретных примеров. Так, руководитель Шахматной школы № 1 в Москве Сергей Жвакин организовал для своих учеников онлайн-занятия по всей стране. В результате его компания за последние полгода продемонстрировала рост выручки на 25%. А сооснователь иммерсивного театра «Москва 2048» Станислав Акимов и его партнеры запустили онлайн-квесты и другие спецпроекты вместо того, чтобы закрыть проект на период самоизоляции. Они не только сохранили команду, но и добились того, чтобы проведение игровых шоу не зависело от санитарных ограничений.

Истории применения новых подходов в стрессовых условиях Надия Черкасова подкрепила результатами очередного исследования, посвященного цифровизации малого и среднего бизнеса. Банк регулярно оценивает, насколько успешно предприниматели в Москве и регионах трансформируют свои компании, как быстро осваивают дистанционные продажи и онлайн-взаимодействие с клиентами.

За последние несколько месяцев возросло количество респондентов, использующих облачные решения (с 52% до 65%) и системы по автоматизации работы предприятия (с 36% до 43%). А каждая пятая компания в период пандемии впервые начала организовывать встречи и мероприятия в Интернете.

Также представители малого и среднего бизнеса все активнее задействуют каналы онлайн-продвижения. Увеличилась доля компаний, которые взяли на вооружение email-маркетинг (с 20% до 27%) и рекламные рассылки через мессенджеры (с 16% до 25%).

Организаторы постарались, чтобы формат форума был созвучен «цифровой» повестке дня. Вместо привычной «застывшей» картинки с гостями из студии аудитория видела трансляции с разных площадок: с улиц Санкт-Петербурга, из столичных модных коворкингов, офисов и магазинов. Тот самый гибкий контент, который интересно смотреть и легко воспринимать, открывая для себя полезные бизнес-инструменты. Модератором форума стал управляющий директор департамента цифрового бизнеса юридических лиц «Открытия» Валентин Окунев. 

Валентин Окунев
Валентин Окунев

Выступающие делились кейсами из практики, давали слушателям советы, объясняли, как избавляться от устаревших установок и создавать для клиентов технологичные решения.

Дизайн-директор студии Pinkman Даня Плютенко напомнил, что многие услуги сегодня приобретают цифровую форму, а Интернет стал неотъемлемой частью сферы продаж. «Именно по этой причине в бизнес-процессах крайне важна роль дизайнера. По сути, он создает не просто оболочку для продукта, но и сам продукт», — отметил эксперт.

Меняются тенденции в оформлении сайтов, поскольку сегодня 70% пользователей смотрят каталоги и совершают покупки с мобильных устройств. Еще три года назад для этих целей гораздо чаще использовался компьютер. «А значит, стоит задача проработать новые формы взаимодействия с клиентом, теперь уже через смартфон», — добавил Плютенко.

Следующий ролик перенес зрителей в Санкт-Петербург, где директор по продвижению продуктов «ВКонтакте» Наталья Якунина встретилась с предпринимательницами Марией Якимовой и Юлией Малашук. Они рассказали, как благодаря соцсети развивают собственное дело — мастерскую неоновых вывесок Neonlion. Используя функционал для бизнеса, имеющийся в сети «ВКонтакте», девушки смогли выделить целевую аудиторию, привлечь ее внимание и увеличить продажи.

Наталья Якунина
Наталья Якунина
Наталья Якунина, Мария Якимова и Юлия Малашук
Наталья Якунина, Мария Якимова и Юлия Малашук

О повышении активности клиентов с помощью «Инстаграма» и «Фейсбука» говорила менеджер по развитию продукта Aitarget One Татьяна Субботина. Например, помогает динамическая реклама. Она не требует создавать отдельное объявление для каждого продукта — только шаблон, автоматически заполняемый изображениями и информацией. Ваш товар показывается людям, которые уже проявили интерес к компании, побывали на ее сайте, но ушли, не сделав заказ. Реклама ориентирована как раз на таких пользователей — чтобы они вернулись и нажали на заветную кнопку «Добавить в корзину».

Татьяна Субботина
Татьяна Субботина

Выступление директора по маркетингу TikTok в России Светланы Бутяновой было оформлено в стиле ролика из популярного приложения — с узнаваемой розовой рамкой и фирменными цветовыми элементами. Она обратила внимание на то, что короткие мобильные видео благодаря своей креативности стали эффективным способом взаимодействия брендов с аудиторией.

Светлана Бутянова
Светлана Бутянова

«Бизнес-аккаунты в TikTok такие же динамичные и максимально вовлекающие, как и сама платформа, — пояснила Бутянова. — Корпоративные ролики, которые пользователь видит в ленте наряду с основным контентом, настолько интересно и ярко созданы, что человек вначале порой не понимает, что перед ним реклама. Этот креатив побуждает его перейти на страницу компании и стать ее подписчиком».

Также Бутянова побеседовала с одним из основателей компании «Кухня на районе» Кириллом Родиным, анимационные ролики которого в видеосервисе бьют все рекорды по просмотрам. А затем соучредитель Sidorin Lab Никита Прохоров поделился с участниками форума правилами продвижения персонального бренда в Интернете.

Никита Прохоров
Никита Прохоров

Серия докладов закончилась презентацией вице-президента по обучению и маркетингу GetResponce Юлии Раковой. По ее мнению, будущее сферы маркетинга связано с программными роботами и эмоциями. «С помощью автоматизации можно увеличить продажи на 80%, а среднюю сумму покупки — на 50%, — заключила эксперт. — Но это еще не все: зарождается экономика впечатлений, ориентированная на ощущения клиента. Нужно завладеть его вниманием, поразить с первых секунд общения, чтобы повысить потребительскую ценность вашего предложения».

Юлия Ракова
Юлия Ракова

Полную запись бизнес-шоу можно посмотреть здесь. А если вы хотите больше узнать о современных технологиях, помогающих развивать свое дело, смело идите на портал образовательного проекта для предпринимателей Open Academy.

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