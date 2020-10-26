Никита Ряузов о новом фонде и притоке «умных денег» на рынок

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20 октября в онлайн-режиме состоялся пресс-завтрак, на котором управляющий партнер «ЭкспоКапитала» Никита Ряузов рассказал о результатах деятельности в период пандемии и анонсировал запуск нового венчурного фонда.
Изначально встреча должна была пройти в одном из московских ресторанов, однако вторая волна пандемии разрушила эти планы и усадила участников мероприятия за привычные домашние компьютеры. Но завтрак (самый настоящий, а не виртуальный) все-таки состоялся! Его доставили журналистам домой, так что пожелания приятного аппетита этим утром прозвучали.
Свой доклад Никита Ряузов начал с обзора тенденций венчурного рынка. Первая — это, конечно, последствия пандемии, которая оказала сильное влияние на весь бизнес. С весны предпринимательская деятельность в мире замерла, но сейчас ее восстановление идет очень высокими темпами благодаря большому объему свободных финансовых ресурсов.
«То же самое произошло с «ЭкспоКапиталом», — пояснил спикер. — С начала года фондом была совершена одна сделка, после чего наступил период ожидания каких-то уникальных возможностей. Особенно внимательно мы смотрели на индустрию путешествий, но, честно говоря, ничего интересного в руки не попалось. Так что, я думаю, до конца года мы совершим еще одну-две обычные сделки, встав на путь привычного течения бизнеса».
Следующий общемировой тренд — постоянное увеличение доли IT-компаний в портфелях инвесторов. Этот сектор всегда пользовался популярностью из-за возможности легкого масштабирования бизнеса: при стабильных издержках продукт может быстро расширять аудиторию, проникая через все границы и доходя до пользователей по всему миру. Пандемия по понятным причинам только усилила интерес к отрасли.
Третья тенденция, характерная для Европы и Запада в целом, — взрывной рост сектора специализированных компаний для поглощений, так называемых
Также рынок ждет увеличение числа корпоративных венчурных фондов. «И это хорошая новость, — уверен спикер. — Ведь что из себя представляет подобная структура? Компания за свои деньги создает фонд, инвестирующий в направления, которые так или иначе комплиментарны ее основной деятельности. С одной стороны, это помогает рынку, обеспечивает приток «умных денег» (когда корпорации хорошо разбираются в таких проектах и привносят в них свою экспертизу). С другой — значит, в недалеком будущем должно случиться множество экзитов, то есть продаж бизнесов в чьи-то новые руки. Этого ждет весь российский венчурный рынок».
Никита Ряузов коротко рассказал о венчурном фонде «ЭкспоКапитал», его команде и инвестиционной стратегии. Также он поделился информацией о том, как чувствуют себя портфельные проекты в непростом 2020 году. По словам спикера, ни один из этих бизнесов не принес убыток, но и не рванул резко вверх. Портфель показывает стабильный рост, дорожая на 30—50% ежегодно, и 2020-й не станет исключением.
Что касается конкретики, то, например, работа IT-платформы по торговле подержанными автомобилями Auto1 в марте — апреле была фактически заморожена, но к лету стала активно восстанавливаться. В июне оборот компании уже достиг порядка 200 млн евро, что сопоставимо с декабрем 2019 года. Приоритетом команды в текущем году стала подготовка к IPO платформы в следующем.
Три околомедицинских проекта «ЭкспоКапитала» чувствуют себя особенно хорошо. Так, венчурный фонд ожидает, что оценка компании Juvenescence, которая занимается разработками в области продления жизни, во время IPO будет гораздо выше, чем в ходе текущего раунда финансирования. И это обеспечит значительный прирост стоимости инвестиции.
Независимый онлайн-агрегатор товаров аптечных сетей «Мегаптека» весь последний год уверенно масштабируется. Планируется, что к концу 2020-го в его базе будет 20 000 аптек. Развивается и технологическая платформа для обработки медицинских изображений Botkin.AI, которая обеспечивает поддержку врачам при диагностике онкологических заболеваний. Кроме того, компания заключила договор по конкурсу Минпромторга РФ на создание ПО, позволяющего анализировать медицинские изображения для выявления COVID-19.
В завершение встречи Никита Ряузов анонсировал запуск нового венчурного фонда для частных инвесторов. Минимальный порог входа в него составит $200 000 (в текущем фонде — от $500 000 до 1 млн). Целевую доходность прогнозируют в пределах 15% годовых в долларах США.
«В 2020 году число частных инвесторов в России выросло на 50%, — отметил спикер. — И в том числе усиливается интерес к венчурным вложениям. Поскольку наш первый фонд «ЭкспоКапитал» показывает доходность, которая существенно превышает проценты по валютным депозитам, мы планируем предложить клиентам разместить часть своих активов во втором фонде. Считаем, что наше решение поможет инвесторам диверсифицировать портфели и получить хорошие финансовые результаты».
В портфеле нового фонда будет сделан акцент на проекты, которые нацелены изменить мир и имеют высокий потенциал роста. Новые материалы, искусственный интеллект, электромобилестроение, робототехника, медицина — все эти области представляют большой интерес.
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27 Окт 2020 PERSONS