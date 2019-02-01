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Дизайнеры-визионеры переосмысливают материалы и стили как могут. Из их экспериментов на неделях моды сезона весна-лето 2019 мы выбрали самые необычные и попробовали рассмотреть их с точки зрения функциональности, удобства и прочего важного.

Екатерина Блинова Редактор



Все статьи автора Веселый fashion: странные образы с недавних недель моды

Дизайнеры-визионеры переосмысливают материалы и стили как могут. Из их экспериментов на неделях моды сезона весна-лето 2019 мы выбрали самые необычные и попробовали рассмотреть их с точки зрения функциональности, удобства и прочего важного.





Наконец-то ваш пакет с пакетами, что хранился под раковиной, стал fashion statement. Пластика в модных коллекциях столько, что слегка укачивает — и юбки, и брюки, и костюмы. После празднования юбилея из упаковок от цветов и конфет-ассорти можно платье соорудить, если что. А к объемному плащу из ПВХ добавить большую ватную папаху «je suis Нурмагомедов» для актуальности.

1. Balmain; 2. Mary Katrantzou; 3. Craig Green

1. Preen by Thornton Bregazzi; 2. Noir Kei Ninomiya; 3. Maison Margiela





Одежда из винила — штука сложная. В ней сразу либо холодно, либо потно. Зато теперь в наряде «госпожи» можно и на премьеру в театр. Хотя, судя по расцветкам, скорее на работу в детский сад. Никто косо не посмотрит — тренд.

1. Jeremy Scott; 2. Marc Jacobs; 3. Maison Margiela





На туфлях с репшнурами можно учиться вязать разнообразные узлы. Натренировались, а потом в горах взяли как бы случайно шнурочек — и бац! — за пару минут такое соорудили, что профессиональные альпинисты в обморок попадают.

Или вот другие красивые и полезные туфли. «Девушка, у вас часы сползли... Что? Так надо? Тогда который час, не подскажете?»

Третий вариант напоминает нам о том, что телефоны и планшеты всегда разряжаются в самый неподходящий момент. Спасет новая удобная разновидность мобильного аккумулятора: размотали туфлю — и подключились к розетке и гаджету. А если адаптер в сумке найдется, можно и чаек организовать.

1. Dries Van Noten; 2. Christian Cowan; 3. Nicholas Kirkwood





Готовы к летнему сезону? Главное — ничего не забыть: резиновые перчатки для хозяйственных работ с кружевными манжетами (для красоты), платье имени жилетки Вассермана (в каждом кармане по мультитулу, мини-изданию энциклопедий, а еще коробок с солью, ну мало ли) и палатку! Надел и заснул.

1. Moncler 4 Simone Rocha; 2. Moncler 5 Craig Green; 3. Marine Serre





Собираясь к косметологу, наденем платье из пазлов — вдруг, пока ждем своей очереди, соберем арт-объект? Будет чем пятно на обоях пустоту в Третьяковке закрыть, а то там от Куинджи осталась.

Одежду можно соорудить и из продукции, отработавшей свое еще во второй половине XX века. Ходишь в куртке из магнитной ленты, а там, может, рапсодия богемская была записана. Греет, понятно, именно эта мысль, а не материал.

Или возьмем шубы, то ли из помпонов для чирлидинга, то ли из метелок-пипидастров. Прислонились к шкафу — заодно пыль протерли. Хорошо.

1. Mary Katrantzou; 2. Noir Kei Ninomiya; 3. Thom Browne





Пока одни иголками шьют, другие украшают ими вечерние платья. Красиво ходить и стоять можно, а вот сесть — целый квест и приключение, рулетка и адреналин.

У кого холодильник в магнитиках из путешествий? Модные дизайнеры придумали ему мобильного конкурента — объемное неопреновое пальто в акриловых брелоках. Почему бы не вставить в них, например, фотографии из разных стран. Еду хранить нельзя ввиду отсутствия в пальто системы No Frost.

Если верите в приметы и опасаетесь свистеть дома, делайте это за его порогом, рекомендуют нам специалисты по биоэнергетике и парапсихологии. Так и поступим: отправимся на улицу жечь сердца глаголом, а барабанные перепонки — художественным свистом. Только специальный топ наденем — из свистков.

1. Moschino; 2. Marine Serre; 3. Vaquera





Мы за микс современности и винтажа. Дизайнеры, похоже, тоже. Признавайтесь, модники, пожалели сейчас, что выбросили бабушкину вязаную салфетку на телевизор?

1. Gypsy Sport; 2. JW Anderson; 3. Emilio Pucci





А еще на любое мероприятие теперь можно прийти в костюме лебедя, комбинезоне сантиметра и платье фонтана. Если позволяют чувства. В первом случае — экологической бессознательности (надеемся, ни одного гуся-лебедя при изготовлении костюма не пострадало), во втором — бескомпромиссной уверенности в себе, в третьем — самоиронии.

1. Thom Browne; 2. Moschino; 3. Gucci