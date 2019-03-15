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Совладелица магазина украшений Poison Drop Ирина Кузнецова рассказывает о перламутре, который все чаще становится главным героем делового дресс-кода. А также делится лайфхаками, с чем его сочетать, чтобы выглядеть современно и модно.

Редакция Finparty



Все статьи автора Power dressing: жемчуг возвращается в моду и в офисы

Совладелица магазина украшений Poison Drop Ирина Кузнецова рассказывает о перламутре, который все чаще становится главным героем делового дресс-кода. А также делится лайфхаками, с чем его сочетать, чтобы выглядеть современно и модно.

Ирина Кузнецова

До сих пор думаете, что жемчуг следует носить только в виде гарнитура, состоящего из нитки бусин и серег-пусетов? Да еще и непременно с жакетом а-ля «Шанель»? Нет — сейчас все намного интереснее. В этом году жемчуг переживает настоящий бум, и дизайнеры как могут переосмысливают классику. Украшения выглядят и подбираются несколько иначе, чем раньше. Это отнюдь не жемчуга жены миллионера, а динамичные классные вещи, которые (о счастье!) уместны в офисе. Ведь перламутр разрешается даже самым строгим дресс-кодом.

Так же как бриллианты, жемчуг всегда был элитарным украшением. Его носили жены президентов, высшая аристократия, королевские особы. Помните, как Анджелина Джоли кардинально сменила имидж и из самой желанной актрисы стала послом доброй воли ООН? Именно тогда на ней и появились украшения из перламутра. Хотите добавить себе веса — не в килограммах, конечно, а в статусе — наденьте идеально круглый жемчуг. Давно известная хитрость.



Если кристаллы — это про нарядность и веселье, то жемчуг добавляет трогательной женственности и одновременно взрослой элегантности. Последнее, кстати, всех и пугает: современная деловая женщина не очень хочет выглядеть чинной дамой в классическом колье из круглых бусин. Как же носить перламутр, чтобы избежать подобных аллюзий?





Лайфхак 1

Выбирайте барочный жемчуг, то есть неправильной формы. Такие жемчужины выглядят богаче и интереснее привычных круглых, а также намного менее капризны в смысле стилевых сочетаний. «Барочный» бум начался, пожалуй, с серег Celine с перламутровыми подвесками, которые (хотя, думаю, это были скорее их бюджетные версии) год назад надели все модные блогеры, а потом и просто модники. Затем выяснилось, что одна-единственная жемчужина неправильной формы на цепочке или кольце тоже смотрится очень круто. Постепенно перламутр стал новой ювелирной «базой».

Те самые Celine





Лайфхак 2

Носите жемчуг не с платьем-футляром, а с просторным брючным костюмом или белой рубашкой. По-английски это называется powerful feminity, что означает «женственность, осознающая свою силу». Именно этот эффект достигается очень хорошо, если образ дополняют современные жемчужные украшения. А еще можно вдохновляться примером Эммы Уотсон, которая носит жемчуг так, как положено юной актрисе с прогрессивными взглядами, — на асимметричных серьгах или вовсе выбирая одну из комплекта идентичных.





Лайфхак 3

Разбивайте сеты. Если у вас есть любимые жемчужные серьги, на шею лучше надеть что-нибудь не перламутровое. Например, цепь крупного плетения или медальон.







Лайфхак 4

Играйте на контрастах. Чем маскулиннее ваша униформа для переговоров, тем нежнее может быть украшение. Во-первых, это красиво.







Лайфхак 5

Сочетайте разные украшения. Например, два тонких браслета на одном запястье, один с подвеской-жемчужиной, а другой — гладкий. Это еще не преступление против дресс-кода, но уже плюс десять очков по модной шкале.





Лайфхак 6

Экспериментируйте. Модные жемчужные булавки — вещи, прямо скажем, абсолютно не офисные, но кто мешает заколоть ими строгую рубашку?

