Пять самых красивых fashion-трендов весны

Быть партнером клиента, уметь выстраивать с ним диалог — вот качества, которые хочет видеть в своих специалистах руководство коллекторского агентства «СКМ». О новых подходах к взысканию мы поговорили с заместителем председателя правления и ﻿директором по развитию бизнеса компании Ильей Чиркиным.

Обычно модные тенденции напоминают ресторанную улицу: где-то очень вкусно, а где-то крайне непонятно. Про странное мы уже поговорили, теперь читаем колонку стилиста Веры Маркиной о самых красивых трендах наступившей весны. И вдохновляемся!

Сливочная карамель

Пройдет еще пара-тройка месяцев, и мы осмелеем в своих цветовых экспериментах, но сейчас, когда весна на старте, хочется начать с нежности и легкости. Дизайнеры это явно предвидели и предлагают не просто немного бежевого, а целые образы в сливочной монопалитре. Разница оттенков в комплекте допускается, но колорит все равно сконцентрирован вокруг пудрового и карамельного, цвета тонального крема и десерта крем-брюле. А главное — они не бледнят и не старят, как многие боятся: сейчас в моде на удивление приятные тона бежевого.

Молочные реки



Для тех, кто не ищет компромиссов и готов погрузиться в светлое настроение, несмотря на капризы погоды, мода приготовила безапелляционный вариант: берете джинсы белого цвета, дополняете такими же свитером, пальто и ботильонами, и в этом ангельском обличии отправляетесь сражать всех наповал. Джинсы можно заменить на юбку, а свитер на блузку — не суть. Главное — остаться белой королевой. В малых дозах этот цвет всегда присутствует в весенне-летних коллекциях, но сейчас его как никогда много, и другие «компаньоны» ему даже не всегда нужны. В нынешнем сезоне белый предпочитает быть в комплекте с себе подобным. Эгоистично, зато роскошно!

Очаровательный горошек

Серьезность зимнего гардероба уже порядком надоела, пришло время стать легкомысленными и кокетливыми. А значит, пора примерить один из самых женственных принтов — горошек. В текущих коллекциях он рассыпался настолько нескромно и в таком масштабе, что переборщить будет сложно. Пока одни дизайнеры создавали платья в горох разного размера, другие переносили его даже на брючные костюмы. Мы, конечно, подкованные, и знаем, что крупный горох расширит нас в два счета и в два раза. Поэтому выбирать облегающие брюки с таким рисунком будем аккуратно, а то и вовсе от них откажемся. А вот летящие платья и блузы с оборками (особенно в мелкий горошек) можно смело вносить в шопинг-лист.





Соблазнительная кожа

Свою кожу демонстрировать еще рано — не те погодные условия. Зато кожаной одежды можно завести в гардеробе сколько угодно и любого цвета. В принципе переодеваться в куртки и плащи из этого материала весной — не новость. Но сейчас все немного кожанее, чем обычно, а еще лощенее и элегантнее. Выбираем черную и коричневую классику, а также красные, бордовые, желтые или пронзительные неоновые оттенки. Кроме традиционной верхней одежды в нашем распоряжении платья, юбки и даже рубашки из кожи. Добралась она и до всех аксессуаров: теперь из нее сделаны не только сумки, обувь и ремни, но и браслеты, серьги, а также декоративная бахрома (тоже, кстати, тренд!).

Широкополые шляпы

Скоро придет время, когда в планы органично впишутся романтичная вылазка за город с корзинкой для пикника, медитация на борту яхты или променад по старой европейской набережной. Все эти приятные сценарии легче осуществить, если уже сейчас найти вещь-повод, которая сначала будет постоянно напоминать о ваших прекрасных намерениях, а потом сопровождать вас, когда они начнут сбываться. Это может быть, например, шляпа. Желательно широкополая — именно они правили бал на модных показах сезона весна-лето — 2019. Эффектный аксессуар убережет от палящего солнца и любопытных взглядов, но при этом не оставит без внимания окружающих.