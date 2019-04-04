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Редакция Finparty



Все статьи автора Дарья Волкова: три мифа об инвестициях в драгоценные камни

Основательница ювелирного дома Darvol, гемхантер Дарья Волкова рассказывает о тонкостях и заблуждениях, связанных с инвестированием в драгоценные камни.

«А за сколько это можно будет продать?» — самый частый вопрос, который задают мужчины в ювелирном магазине. Да, они пришли покупать кольцо с бриллиантом (или сапфиром, или изумрудом, или даже рубином), чтобы порадовать любимую женщину. Но в то же время они мыслят рационально и прекрасно понимают, что кусок минерала, вставленный в красивую оправу, имеет не только эмоциональную значимость, но и еще вполне себе рыночную цену.



И вот тут начинаются тонкости. В ювелирном магазине подобный вопрос точно задавать бессмысленно. Туда приходят за дизайном или брендом — категориями, которые плохо прогнозируются с точки зрения отдачи от инвестиций. Даже на украшения известных марок тонкой работы и сложных конструкций цена на аукционах сильно зависит от ювелирных трендов и может меняться очень серьезно. Так что в бутик — только за удовольствием и радостью. С этим надо смириться.



Van Cleef & Arpels

Bulgari

Chaumet Bulgari 1 /2

Если все же хотите совместить приятное с полезным — начните с покупки драгоценного камня, а не украшения. Ведь это очень удобный инвестиционный инструмент. Он может носиться ежедневно, ничуть от этого не портиться и спокойно расти в цене. Пожалуй, нет другого актива, который настолько не зависел бы от макроэкономических тенденций, политической ситуации, спроса на рынке и был бы столь удобен в транспортировке. Единственное, что вы должны обеспечить своему драгоценному камню, — безопасность.



И все больше инвесторов понимают преимущества таких вложений: в последние пять лет интерес к драгоценным камням значительно вырос. Одновременно, увы, возросло и количество мошенников, которые пытаются использовать ситуацию в корыстных целях. Ко мне часто приходят люди, которым продали «хороший камень, прямо из первых рук, от дилера с алмазной биржи». И у него даже есть сертификат. Правда, характеристики там на несколько порядков завышены, а название лаборатории, проводившей идентификацию и оценку минерала, никому ничего не говорит. Если цель такой покупки — порадовать любимую (и не потратить много), то ничего страшного. Если это вложение — то слишком рискованное, примерно как игра в казино.

Настоящая, хорошая инвестиция — не просто купить дешевле, чем у всех, а приобрести камень по правильной цене, с правильными характеристиками, подтвержденными правильным сертификатом (например, в случае с бриллиантами я, как и весь остальной мир, доверяю Геммологическому институту Америки — GIA). Только тогда вы можете быть уверенным, что каждый доллар, вложенный в идеально сформированный природой кусок минерала, не пропадет, а будет работать в вашу пользу.

Камни могут быть инструментом не только длительного сохранения капитала, но и быстрого заработка. На рынке есть несколько категорий, которые стремительно растут в цене. И сейчас очень удачная точка входа, чтобы при благоприятном раскладе уже через год приумножить вложения в пять и более раз!

Graff

В общем, главное — вкладывать в проверенные камни и не верить всяким мифам об инвестициях в них. Вот, например, три самых распространенных.





Миф 1: чем камень больше — тем лучше

Размер, конечно, имеет значение, но до определенных пределов. Однажды ко мне пришел клиент с серьезным намерением инвестировать и запросом на бриллиант в 50 карат. И у меня такой камень есть. Но хорошей инвестицией он может стать, только если в планах — вложить деньги и фактически о них забыть. Это отличный инструмент для сохранения средств на длительный период, но не самый удобный, если вдруг потребуется срочно их вернуть. Быстро найти покупателя на такой камень невозможно.



Миф 2: инвестиции сразу должны быть крупными



На самом деле на этот рынок, как и на фондовый, выходить можно с любой суммой. Многие мои клиентки подбирают себе недорогие полудрагоценные камни с хорошими показателями, чтобы через несколько лет продать их и приобрести что-то более серьезное. (Кстати, вот еще один миф: якобы женщины покупают драгоценные камни только для удовольствия, хотя чаще они рассматривают их как инвестицию с возможностью быстрой монетизации.)

Например, четыре года назад для одной клиентки я выгодно приобрела пару турмалинов параиба на серьги, по 17 карат каждый, — дилеру срочно нужны были деньги, и мне удалось получить хорошую скидку. Сегодня эти камни стоят в два раза дороже, и владелица планирует их продать, чтобы купить что-то новое.

Миф 3: инвестировать нужно только в бриллианты



А если не в бриллианты, то в крайнем случае в сапфиры, рубины и изумруды. В действительности же совсем не обязательно выбирать именно их. Хорошую динамику на рынке показывают даже камни, которые согласно закону не считаются драгоценными, — турмалины, австралийские опалы, рубеллиты, шпинели.

Осенью неожиданно резко вырос спрос на рубины — одни из самых дорогих камней, которые далеко не все могут себе позволить. Зато их ближайшие родственники — рубеллиты — более доступны по цене. Найти среди них хороший вариант для вложений непросто: рынок завален самоцветами бледно-розового цвета, камни же глубокого красного оттенка есть только у нескольких дилеров, и сообщают они об этом далеко не всем клиентам. Но сегодня крупные алые рубеллиты — одна из самых выгодных инвестиций: большой суммы на старте не требуется, а быстрый рост цены практически гарантирован.