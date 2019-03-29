«Бриллиантовый клуб» устроил девичник в студии «ХакаМа»

«Лучше гор могут быть только… горы с установленными на них динамиками» — эта фраза как нельзя лучше характеризует фестиваль, прошедший 22—24 марта в Сочи при поддержке Альфа-Банка.

Участницы клуба примерили вещи из новой коллекции дизайнера Лены Макашовой и протестировали марку Cosmetic News. Весну встречаем ярко!

Идея устроить встречу на тему моды и красоты пришла одной из участниц «Бриллиантового клуба» Наталье Черкасовой. «Лена Макашова — один из самых гениальных дизайнеров, работающих в нашей стране. Я давно вынашивала мысль пригласить вас в ее студию платья», — сказала Наталья, представляя дизайнера подругам.

Елена Макашова, Наталья Черкасова, Эрик Индиков

Прежде чем выступить соло в fashion-индустрии, Лена Макашова довольно долго работала художником в команде Вячеслава Зайцева. Сейчас ее персональному бренду 35 лет. Сперва марка называлась «Ширпотреб», после переименовалась в «Лена Макашова». А затем в бутик на Сокольнической площади зашла Ирина Хакамада, которая до того момента особо не жаловала русских дизайнеров, и через некоторое время японский аскетизм и русская инаковость сложились в крепкий тандем под названием «ХакаМа» (первые части фамилий Хакамада и Макашова).

Идея, которую бренд транслировал с самого начала и поддерживает до сих пор, — быть ироничными, а не заниматься бессмысленным и беспощадным украшательством. Одежда должна прежде всего раскрывать личность ее обладателя, а не выглядеть отдельным чужеродным предметом. Ставка сработала: со временем вокруг марки сформировалось сообщество постоянных клиентов и друзей, разделяющих эту философию стиля для умных. От себя добавим — и веселых. Коллекции «ХакаМы» — грамотный микс из тонкого юмора, изрядной доли смелости и самоиронии. А эти составляющие, как известно, уместны в любой ситуации — хоть на вечеринке, хоть в офисе — и из моды выйдут едва ли.

Узнав об истории бренда, «бриллиантовые» дамы немедленно захотели примерить вещи. Выбор был большим и оттого непростым. Многие задумывались, взять, например, костюм-двойку дико модного этой весной мятного цвета или оверсайз-свитшоты со смешными надписями вроде Sheep in a wolf сlothing и «МЫЖЕНАТЫ» (последнее каждый пусть сам понимает как может и хочет). Либо же остановиться на комбинезонах — мало того, что это одна из актуальнейших вещей сезона, так еще «ХакаМе» они особенно удаются. Да и конструкции у марки оказались что надо — вещи хорошо сидят независимо от возраста, вероисповедания, погоды и дня недели. Облегчить муки выбора помогли консультанты. Глаз в этом непростом деле у них наметан — заявляем ответственно.

Как только все выдохнули после шопинга, встал вопрос (можно сказать, ребром): какая мода без бьюти? Наталья Черкасова продумала этот момент и пригласила на мероприятие визажиста Эрика Индикова. За 20 лет в бьюти-индустрии он успел поработать на показах и съемках марок Chanel, Guerlain, Shiseido, Estee Lauder, Elizabeth Arden и других, был участником международной команды визажистов Mary Kay. В какой-то момент Индиков понял, что готов выйти на рынок с собственным брендом декоративной косметики. Марка Cosmetic News новая, ей всего год, производится в Италии. Коллекция небольшая: три оттенка хайлайтера, две туши для ресниц, четыре оттенка румян и столько же — пудры.

На вопрос, почему он решил создать косметический бренд (их ведь не то чтобы мало), Эрик ответил: «Из-за женщин». Клиентки все время просили чего-нибудь необычного. Так появилась, например, палетка с румянами, пудрой и хайлайтером. По словам визажиста, смешивая их между собой, можно сделать полный макияж без использования прочих средств.

Рассказывая о других продуктах, Индиков отметил, что главный бьюти-тренд сейчас — сияние. И первым делом предъявил «бриллиантовым» дамам хайлайтер. Технология его производства сложная: сперва все ингредиенты смешивают с водой, потом замораживают, а затем медленно запекают. По словам визажиста, из-за этого получается эффект ламинирования кожи — когда впечатление, что светится само лицо, а не средство на нем.

Затем Индиков лично делал всем желающим макияж (тут отдельного внимания заслуживают кисти Cosmetic News из синтетического волокна Dermоcura — они и правда хороши) и учил «бриллиантовых» дам разным бьюти-лайфхакам. Например, простому способу подбирать румяна. Надо на несколько секунд сильно-сильно сжать ладонь в кулак, потом резко разжать — и цвет, который проявится на подушечках под пальцами, и есть ваш идеальный оттенок.

Незаметно клубный вечер подошел к концу. Получился он в лучших традициях девичника — с примерками, макияжем и фотографиями, которые потом можно еще долго постить в соцсетях.